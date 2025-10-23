Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Plataforma del TAV construida en Ezkio-Itsaso, por donde la Diputación de Gipuzkoa quiere que conecte el TAV con Navarra. JOSÉ MARI LÓPEZ

Gipuzkoa teme que el Ministerio haga catas entrando en Aralar y sin bordearlo para favorecer la vía del TAV por Vitoria

La conexión que analiza ahora Transportes sí se adentra en un tramo en el parque natural, lo que podría suponer un mayor coste de construcción

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

Sin que todavía hayan empezado a realizarse, las catas para analizar las posibilidades de conectar el TAV con Navarra vía Ezkio han sembrado la ... discordia entre la Diputación de Gipuzkoa y el Ministerio de Transportes. El anuncio del secretario de Estado responsable de los trabajos, el irundarra José Antonio Santano, de que parte de esas pruebas geotécnicas iban a realizarse en terrenos dentro del parque de Aralar –y no en base a la propuesta del Gobierno Vasco que bordea por completo la sierra sin adentrarse en ella– ha añadido una página más al desencuentro institucional, al que ahora se suma también el temor de las empresas del territorio a que estos análisis –que serán fundamentales para el informe técnico final que decante la balanza– favorezcan la vía por Vitoria. Fuentes consultadas por este periódico creen que la 'tercera vía' activada ahora por el Ministerio de Transportes puede restar competitividad a la conexión del TAV por Gipuzkoa, ya que es probable que las catas dentro de la sierra de Aralar encarezcan el proyecto final de construcción de esa vía frente a la alternativa que rodea por completo la sierra.

