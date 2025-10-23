Gipuzkoa teme que el Ministerio haga catas entrando en Aralar y sin bordearlo para favorecer la vía del TAV por Vitoria

Sin que todavía hayan empezado a realizarse, las catas para analizar las posibilidades de conectar el TAV con Navarra vía Ezkio han sembrado la ... discordia entre la Diputación de Gipuzkoa y el Ministerio de Transportes. El anuncio del secretario de Estado responsable de los trabajos, el irundarra José Antonio Santano, de que parte de esas pruebas geotécnicas iban a realizarse en terrenos dentro del parque de Aralar –y no en base a la propuesta del Gobierno Vasco que bordea por completo la sierra sin adentrarse en ella– ha añadido una página más al desencuentro institucional, al que ahora se suma también el temor de las empresas del territorio a que estos análisis –que serán fundamentales para el informe técnico final que decante la balanza– favorezcan la vía por Vitoria. Fuentes consultadas por este periódico creen que la 'tercera vía' activada ahora por el Ministerio de Transportes puede restar competitividad a la conexión del TAV por Gipuzkoa, ya que es probable que las catas dentro de la sierra de Aralar encarezcan el proyecto final de construcción de esa vía frente a la alternativa que rodea por completo la sierra.

La desconfianza se ha instalado entre dos instituciones como la Diputación de Gipuzkoa y el Gobierno central, lo que este martes llevó a la diputada general guipuzcoana, Eider Mendoza, a reclamar «seriedad, transparencia y rigor» en torno a los estudios geotécnicos para decidir el trazado del Tren de Alta Velocidad que conectará la 'Y' vasca con Navarra. Unas catas que no solo «llegan tarde», sino que se han planteado «sin respetar los acuerdos previos», lo cual calificó como «aún más grave».

El motivo de esta llamada de atención por parte de Mendoza se debe a la constatación de que las catas adjudicadas por el Ministerio de Transportes, y que prevé desarrollar antes de la próxima primavera, «se realizan conforme al trazado anterior, es decir, sin bordear Aralar», una cuestión en torno a la cual parecía existir un consenso asumido por todas las instituciones.

La adjudicación de las catas ha sembrado la desconfianza entre Diputación y Gobierno

La propuesta de 2018

Sin embargo, el contrato de adjudicación de los trabajos, recientemente publicado, ha aflorado ahora la intención de tomar las muestras adentrándose en el parque natural de Aralar en su parte guipuzcoana y no en un trazado que lo bordearía completamente, tal y como estaba acordado. Un volantazo que tanto la Diputación como empresas guipuzcoanas vinculan con un posible intento del Gobierno central por 'perjudicar' a la conexión por Gipuzkoa y 'beneficiar' a la de Vitoria.

Existía un primer consenso sobre recurrir a las catas técnicas para tomar la decisión final sobre si la conexión del TAV con Pamplona debía ser por Vitoria o por Ezkio-Itsaso. Y, puestos a diseñar dónde efectuar las perforaciones, el Gobierno Vasco presentó en 2018 alegaciones orientadas a no tener que atravesar el parque natural, propuesta que hizo suya la Diputación de Gipuzkoa y que en Madrid «dieron por buena», según subrayó el martes Eider Mendoza. De ahí el desconcierto que ha provocado comprobar que algunas de las catas adjudicadas en Gipuzkoa sí que entran en el parque natural de Aralar.