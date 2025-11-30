Gipuzkoa da un salto científico con la ampliación del DIPC y alcanza los 900 millones de inversión

«La mejor forma de que nuestros investigadores se eduquen en Ciencia es que lo hagan junto a los científicos que la hacen bien, por eso es tan importante la internacionalización». La frase la pronunció hace 25 años Pedro Miguel Etxenike cuando en aquel lejano año 2000 el prestigioso físico presentaba en sociedad un centro con el que pretendía que una un territorio tan pequeño como Gipuzkoa, y en concreto una localidad como San Sebastián, no solo fuese conocida por su gastronomía o turismo, sino también como una «ciudad de ciencia».

Un cuarto de siglo después cualquier expectativa se ha quedado corta. Por el Donostia International Physics Center (DIPC) han pasado casi 5.000 investigadores de hasta 74 nacionalidades, lo que han convertido a la institución en una referencia mundial en el campo de la física y disciplinas afines. Esta evolución ha hecho que sus instalaciones, ubicadas en un antiguo colegio en el campus de Ibaeta, se hayan quedado pequeñas y que, tras 25 años, el centro vaya a extender sus fronteras con un nuevo edificio de 6.800 metros cuadrados que entrará en funcionamiento durante la primavera de 2026 y que le permitirá crecer en líneas de investigación y en actividad experimental. Una ampliación que permitirá también dar un salto en el ámbito científico a Gipuzkoa, que alcanza ya los 900 millones de inversión en I+D.

Ricardo Díez Muiño es director del DIPC desde el año 2013 y recuerda cómo a comienzos de siglo empezaba a fraguarse en Donostia «un crecimiento importante en cantidad y calidad, sobre todo en investigación científica» en torno al campus de Ibaeta que pivotaba alrededor de la facultad de Química y el departamento de Física y Materiales. En medio de ese ecosistema, el DIPC propulsó todas esas sinergias con su singular arquitectura institucional, que huía del anquilosamiento y buscaba la máxima flexibilidad. «La idea era crear un centro que sirviera para atraer visitantes internacionales de alto prestigio que colaboraran con los investigadores locales y que además sirviera de plataforma de aterrizaje para investigadores que se podían atraer o que se podían recuperar», explica Díez Muiño.

25 ANIVERSARIO DEL DIPC Donostia International Physics Center EL NUEVO EDIFICIO 6.200 m2 Terraza y acceso al resto de edificios del complejo Dispondrá de laboratorios punteros en tecnologías cuánticas, neutrionica, nanoneuro y origen de la vida, microscopía de efecto túnel, fotoemisión, laboratorios de química, fotoquímica y polímeros, etc., así como de espacios para futuros desarrollos Distribución por plantas Planta 3 Terraza y acceso al resto de edificios C Planta 2 Planta 1 B Planta 0 Semisótano 1 A Semisótano 2 A Acceso principal, zona pública y el auditorio. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN QUANTUM Sistemas y tecnologías cuánticas Física del Attosegundo y Dinámica de Electrones Materiales Avanzados NANO Interfaces y Sistemas de Baja Dimensión Estructura Electrónica, Transporte Electrónico y Dinámica de Superficies Nano-óptica, Nano-fotónica y Nano-plasmónica Fotoquímica Polímeros y Materia Blanda LIFE Nanoneuro Biofísica y Bioquímica COSMOS Cosmología Computacional Física Experimental de Partículas Astrofísica 25 AÑOS EN CIFRAS Evolución del número de publicaciones científicas 0 200 400 600 2000 63 2001 90 2002 84 6.855 publicaciones 2003 115 2004 121 2005 138 2006 153 2007 160 2008 154 2009 163 2010 207 2011 228 2012 251 2013 242 2014 244 2015 273 2016 295 2017 290 2018 338 2019 409 2020 406 2021 438 2022 449 2023 513 2024 550 2025 465 En 2025, la cifra es del 25 de noviembre Premios Nobel que han pasado por el DIPC (en 25 años) 31 Eventos en los que han participado 62 Citas a trabajos del DIPC 259.998 citas Investigadores 4.635 74 nacionalidades Eventos científicos 1.578 43.303 participantes Conferencias 244 20.929 participantes Seminarios 1.268 19.272 participantes Eventos de divulgación 917 258.914 participantes ORGANIGRAMA DEL DIP PATRONATO Instituciones Públicas Gobierno Vasco, Universidad del País Vasco EHU, Diputación Foral de Gipuzkoa, Ayuntamiento de San Sebastián Entidades Privadas Kutxa Fundazioa, Fundación EDP, Telefónica, CAF, IBM, Kutxabank Presidente Pedro Miguel Echenique Vicepresidente Juan Colmenero de León Secretario General Alberto López Basaguren Director Ricardo Díez Muiño DIRECCIONES GENERALES Jefa del área administrativa, de recursos humanos y legal Beatriz Suescun Rodríguez Responsable de finanzas, contabilidad y gestión de proyectos de I+D+i Olatz Leis Esnaola Jefa de divulgación y comunicación Nora González Lacunza Jefe del centro de supercomputación Txomin Romero Asturiano GESTIÓN CIENTÍFICA Director de proyectos estratégicos Arantzazu García Lekue GRÁFICO: F.J. Costó dar con la peculiar estructura organizativa -es una Fundación cuyo patronato está compuesto tanto por instituciones públicas como por empresas privadas- y tampoco fue sencillo dar con su nombre. Aunque el hecho de que el nombre arranque con 'Donostia' no es baladí y, a la postre, ha resultado ser una promoción excelente de la ciudad. «En muchos campos somos una referencia y la gente piensa en San Sebastián no solo como una ciudad de playa, sino como una ciudad de ciencia», certifica el director de la institución.

Los datos corroboran esta afirmación. La inversión en I+D ha experimentado un crecimiento interanual del 12,3% en 2024 hasta la cifra récord de 365,4 millones y ya representa un 3,7% del PIB de San Sebastián. Esto sitúa a la capital guipuzcoana en niveles comparables con ecosistemas europeos más avanzados como Helsinki (3,8% del PIB) o Grenoble (3%) y por encima de la media vasca (2,2%) y del territorio (2,6%), donde la inversión asciende a los 900 millones de euros. Además, cerca de 6.800 personas trabajan en empresas ligadas a la I+D en Donostia, según el Barómetro Económico 2024. Y para ello el DIPC ha sido «la punta de lanza».

El profesor Ikerbasque del DIPC y director de BasQ, Javier Aizpurua, desgrana las claves del éxito del centro en estos primeros 25 años de trayectoria. Por un lado, destaca que «la colaboración público-privada es fundamental, desde el principio ha habido una apuesta sostenida hacia el centro». Por otro, «la ilusión de un colectivo, una masa crítica de acólitos, de gente que estábamos muy comprometidos con la comunidad, con que esto fuese hacia adelante más allá del interés individual y personal». Y, por último, «la apuesta temática acertada que hemos hecho. Alguna habrá fallado pero otras ocho o nueve han funcionado muy bien».

Logros científicos

Con todo ello, resume, «hemos conseguido de alguna manera que un territorio tan pequeño tenga en unos ámbitos concretos unos destellos de excelencia que nos sitúan al mismo nivel que otros entornos que tienen un bagaje histórico, académico y tecnológico mucho más potente» que San Sebastián. Habla, por ejemplo, de campos como la cuántica, la astrofísica, la física de altas energías o las biotecnologías. «Al igual que tú antes querías ir a Cambridge o a Maryland, ahora la gente quiere venir a San Sebastián porque aquí se están haciendo muy bien las cosas y eso ya nos sitúa en otro nivel», celebra.

Ampliar Dos gruas trabajan en el nuevo edificio que el DIPC abrirá en la próxima primavera. Gorka Estrada

Aizpurua también destaca su influencia en la creación de otros centros de carácter internacional, como el Nanogune. «Uno de los méritos más claros del DIPC no es su propia trayectoria de excelencia, que la tiene y que actúa como punta de lanza del ecosistema, es que además ha servido de tractor de todo un ecosistema».

Aran García-Lekue, profesora Ikerbasque del centro y directora de proyectos estratégicos, ahonda en esa idea y va incluso un paso más allá. «Hay un éxito desde el punto de vista cuantitativo porque los número hablan por sí solos, pero también desde el punto de vista cualitativo. El DIPC, que es un referente mundial, ha sido una fuerza tractora y la semilla transformadora del ecosistema científico» en Donostia y Gipuzkoa, ensalza la investigadora, experta en teoría y simulación de la nanoelectrónica cuántica.

Entre los proyectos de investigación que el DIPC desarrolla destacan los relativos a las tecnologías cuánticas, la supercomputación, la física de partículas, la física el estado sólido y nanociencia, así como la incipiente línea de investigación en neurofísica. «En el DIPC recibimos un montón de investigadores visitantes a lo largo del año, eso hace que sea un entorno muy dinámico y se fomenten las colaboraciones. Conocer a gente de otros campos es un caldo de cultivo perfecto para que se desarrollen proyectos que de alguna manera florecen», sostiene.

Agustín Erkizia, coordinador de Ciencia y Conocimiento del Ayuntamiento de Donostia, describe en tres palabras lo que supone contar con un centro de estas características, uno de los 9 del Estado que cuenta con el sello de excelencia Severo Ochoa que otorga el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. «Es un privilegio», reconoce. «San Sebastián es uno de los faros donde se mira el mundo científico. ¿Es un faro pequeñito? Sí, pero ya está adquiriendo una dimensión increíble», agrega.

Porque el DIPC no solo tiene un impacto científico en la ciudad, que lo tiene, sino también «en cuanto a atracción de talento, a divulgación y cultura científica, incluso el impacto económico, porque es un centro muy competitivo que cada vez trae más fondos europeos».

Erkizia destaca además la visión y el mérito de Pedro Miguel Etxenike porque a comienzos de siglo, cuando «en aquel momento vivía yo en el ámbito universitario, en modo alguno pensaba que el DIPC iba a tener este desarrollo y esta evolución». Lo que cuantitativamente se ha traducido en 6.855 publicaciones y 259.998 citas en 25 años de vida.

Fernando Cossío, director científico de Ikerbasque, resume de una manera muy gráfica lo que ha supuesto el centro investigador: «Gracias al DIPC he estado hablando con un premio Nobel de por qué el ADN tiene unos azúcares de una forma determinada y no de otra. O a otro premio Nobel le convencí para que escribiera el prólogo de un libro que estábamos preparando». Porque si algo ha caracterizado la trayectoria del Donostia International Physics Center durante este cuarto de siglo ha sido sus visitantes, desde investigadores bisoños a los científicos más laureados. El campus de Ibaeta ha recibido en este tiempo a un total de 31 premios Nobel que han participado en 62 eventos organizados por la institución.

«El impacto ha sido enorme. Teníamos ya una comunidad importante, pero esto nos ha consolidado enormemente. Nos ha puesto en el mapa de muchas iniciativas, de muchos proyectos europeos. El DIPC ha contribuido a ubicarnos en el mapa científico internacional», dice Cossío.

La cuántica, el futuro

Pero Gipuzkoa se prepara para entrar en una nueva era tecnológica con dos infraestructuras que reforzarán el posicionamiento vanguardista del territorio, creando un ecosistema a su alrededor y permitiendo retener y atraer más talento de profesionales muy cualificados. Una de ellas es el IBM Quantum System Two, uno de los ordenadores cuánticos más avanzados del mundo. La otra, la ampliación del DIPC con un inmueble de 6.800 m² que echará a andar la próxima primavera y permitirá al centro diversificar más las líneas de investigación y ampliar los campos de la física en los que trabaja, como por ejemplo la cuántica.

Para Aizpurua, la trayectoria del DIPC estos últimos 25 años ha servido como «pista de aterrizaje» para que la multinacional se decantase por la capital guipuzcoana para instalar una tecnología con la que solo cuentan Nueva York y la ciudad japonesa de Kobe. «Nos sitúa en la punta de lanza por dos motivos. Por un lado, porque tienes el ordenador y la capacidad tecnológica para computar cuánticamente, lo que ya de por sí te pone en el escaparate mundial; y, por otro, nos permite continuar produciendo ciencia de experiencia», sentencia el experto. Hace referencia, por ejemplo, a la capacidad de «optimizar terapias químicas, desarrollar terapias para el ELA o mejorar el tratamiento de datos estadísticos».

Erkizia ahonda en esta idea y considera que el ordenador cuántico de IBM «abre nuevas puertas, nuevos horizontes, nuevas vías de colaboración» para Donostia y Gipuzkoa «que no sabemos a dónde nos van a llevar. Pero es cierto que es una grandísima oportunidad que sin la instalación de este dispositivo no se hubiera dado». Y en ese contexto, asegura, el DIPC tiene mucho que decir.

