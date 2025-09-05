Gipuzkoa sale a la calle a favor de Palestina Miles de personas han llevado a cabo caceroladas ante los ayuntamientos del territorio, como en Bizkaia y Álava, para pedir el fin del genocidio del pueblo palestino por parte de Israel y recuperar la paz y las condiciones de vida dignas en la Franja

La ciudadanía guipuzcoana ha condenado esta tarde sin fisuras la «masacre a que está sometiendo Israel al pueblo palestino» En respuesta al llamamiento realizado el jueves por la iniciativa Gernika-Palestina ante la gravedad de la situación en la Franja de Gaza debido a la prolongada guerra que sufre la población, miles de personas han llevado a cabo a las 19.00 horas caceroladas ante los ayuntamientos del territorio, como ha acurrido también en Bizkaia y Álava, para denunciar y mostrar la indignación por «el recrudecimiento del genocidio contra los palestinos». Bajo el lema 'Genozidioa stop! Ruptura con Isrel ya', las concentraciones han resultado un éxito, con los convocantes, provistos también de banderas palestinas, resonando sus cacerolas «para que el estruendo llegue a oídos del gobiero israelí, encabezado por su primer ministro, Benjamín Netanyahu, y declare un alto el fuego inmediato que propicie el fin de la guerra, que se ha cobrado ya la vida de 60.000 palestinos, muchos de ellos niños y mujeres.

En Donostia, Irun, Hernan, Ordizia y demás municipios, la convocatoria en solidaridad con el pueblo palestino y en favor de la justicia y la paz ha puesto de manifiesto que los guipuzcoanos condenan la guerra y así lo han demostrado una vez más, esta vez mediante caceroladas, para reprobar «la destrucción de las infraestructuras de Gaza por el ejército israelí, cuyo asedio está matando de hambre y sed a la población palestina a través de ataques sistemáticos a hospitales, bombardeando los puntos de ayuda humanitaria y asesinando a los periodistas que cuentan a diario las atrocidades cometidas en la zona. Representantes de diferentes partidos políticos se han sumado también a la iniciativa.

Gipuzkoa ha clamado en favor del alto el fuego, de la vía de la negociación, y ha urgido a las autoridades israelíes a retirarse de Gaza y no obstruir la llegada de ayuda humanitaria «para de forma urgente reconstruir las infrestructuras dañadas y recuperar unas condiciones de vida mínimamente dignas para el pueblo palestino.

