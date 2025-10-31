Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vivienda

Gipuzkoa roza las 500 VPO en construcción o proyectadas, menos que Bizkaia y Araba

M. V.

San Sebastián

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

El proyecto de presupuestos del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana, el que más a crecido porcentualmente en las cuentas del Gobierno Vasco, recoge ... que en 2026 estarán en construcción o con ejecución prevista 483 viviendas en Gipuzkoa, una cifra que está por debajo de las proyectadas en Bizkaia (1.006) y en Araba (540). En el caso guipuzcoano, se produce un descenso respecto a las viviendas en construcción o proyectadas en los presupuestos de este año, donde la cifra ascendía a 563 VPO.

