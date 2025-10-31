Gipuzkoa roza las 500 VPO en construcción o proyectadas, menos que Bizkaia y Araba

El proyecto de presupuestos del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana, el que más a crecido porcentualmente en las cuentas del Gobierno Vasco, recoge ... que en 2026 estarán en construcción o con ejecución prevista 483 viviendas en Gipuzkoa, una cifra que está por debajo de las proyectadas en Bizkaia (1.006) y en Araba (540). En el caso guipuzcoano, se produce un descenso respecto a las viviendas en construcción o proyectadas en los presupuestos de este año, donde la cifra ascendía a 563 VPO.

De las viviendas que se están levantando en Gipuzkoa, la mayoría, 448, son de alquiler de protección oficial (VPO), aunque también hay 35 que se catalogan como de alquiler tasado. Estas últimas se concentran en una promoción de Ciudad Jardín, en el barrio donostiarra de Loiola.

LAS PROMOCIONES Tolosa Amarotz, 192 VPO de alquiler, en dos parcelas.

Zarautz Salberdin, 91 VPO de alquiler.

Hondarribia Presa, 66 VPO.

Donostia Ciudad Jardín, 63 VPO de alquiler y 35 tasadas de alquiler.

Eibar Egizelai, 36 VPO.

Más zonas tensionadas

Además de la promoción de vivienda por parte de Visesa, los presupuestos contemplan un incremento de recursos para el fomento del alquiler: Bizigune pasa de 41 a 50,2 millones, y Gaztelagun crece de 25 a 28,8 millones. Precisamente ayer, el BOE publicó que Astigarraga y Usurbil ya son zonas tensionadas para el alquiler, al igual que Bilbao y Vitoria.