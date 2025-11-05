Gipuzkoa reorganiza su red de acogida ante la creciente llegada de menores migrantes

Cruzan fronteras en busca de seguridad y mejores oportunidades. Muchos lo hacen solos. Y cada vez llegan más. El incremento de llegadas de menores migrantes ... no acompañados ha obligado a la Diputación Foral de Gipuzkoa a reorganizar su red de acogida dada la tendencia «creciente» de esta realidad y que está provocando un «tensionamiento» de los centros. Será uno de los «retos» centrales del Departamento de Cuidados y Políticas Sociales para el próximo año.

La planificación definitiva aún está por concretar y se determinará en función de la evolución de las llegadas y de la capacidad de adaptación de la red. Tal y como recoge el documento presupuestario del gobierno foral para 2026, será necesario «redimensionar la acogida a los menores migrantes no acompañados que llegan al territorio de manera creciente».

De momento, el Departamento de Cuidados y Políticas Sociales -a cargo de estos jóvenes hasta que cumplen la mayoría de edad- no ha especificado aún si se abrirán nuevas plazas, si está previsto la creación de nuevos centros de acogida o bien si se van a reorganizar las ya existentes en la actualidad. «En estos momentos estamos trabajando en su desarrollo, analizando cómo adecuar la red de acogida a esta realidad», apuntan a este periódico fuentes del departamento foral.

Del total de plazas con las que cuenta el territorio para atender a personas menores migrantes sin referentes familiares en un total de veintitrés recursos, Donostia es la localidad que más jóvenes acoge, aunque hay un recurso en Segura con 32 camas, el segundo después de la capital guipuzcoana.

Adecuación Los datos actuales apuntan a la «necesidad de ajustar» la red ante la previsión de un incremento de llegadas

Aunque la previsión de llegadas es «incierta», el departamento no es ajeno a la presión de los flujos migratorios y en estos momentos los centros «están tensionados». Es más, el servicio de acogida donostiarra de Uba desborda su número de plazas previsto, con 50 menores extranjeros no acompañados, cuando la cifra asignada de plazas es de 33. Es decir, un 151,5% sobre su capacidad.

Si se atiende a los datos, en los últimos años se aprecia un aumento sostenido de la llegada de menores migrantes no acompañados. Una vez en el territorio, quedan bajo la protección del sistema de servicios sociales, que debe garantizar su tutela, alojamiento, educación y acompañamiento.

La mayoría proceden del Magreb y llegan solos en busca de una nueva vida mejor a la que tenía n en su país de origen. Estos niños huyen de realidades extremadamente complejas como conflictos en sus países, situaciones de violencia, condiciones de exclusión o falta de oportunidades.

Distribución Donostia es la localidad que más plazas acoge en estos momentos, junto con el recurso de Segura

En la actualidad, la red foral de protección a menores migrantes de Gipuzkoa tutela a 175. Hace tres meses la cifra era ligeramente más baja, con un total de 149 menores. «El número va variando», según explican desde el Departamento de Cuidados y Políticas Sociales, ya que no todos deciden convertir Gipuzkoa en su nuevo hogar y parten después hacia Francia u otros puntos de Europa. En Euskadi la cifra supera los 800.

La evolución de los últimos diez años muestra una tendencia irregular, con un pico máximo en 2018, cuando estalló la crisis migratoria y las llegadas de inmigrantes en patera se dispararon alcanzando las 57.250 personas que lograron arribar a España tras cruzar el Mediterráneo. Entonces, Gipuzkoa asistió a 699 menores migrantes, cifra que se mantuvo alta en 2019, cuando llegaron 408. En 2020, año en el que se desencadenó la pandemia, se asistieron a 136 menores migrantes; el año 2021 cerró con 211; 2022, con 242; 2023, con 198 y el año pasado la Diputación de Gipuzkoa tenía a 236 niños y jóvenes extranjeros no acompañados en sus centros, un 25% más que en 2014.

Sea como fuere, desde el departamento señalan que «los datos actuales apuntan a la necesidad de ajustar la red ante la previsión de un incremento de llegadas» por lo que en estos momentos se encuentran analizando cómo adecuarla a esta situación.

Asimismo, cabe tener en cuenta que hace años, apenas se quedaban un 12% en Gipuzkoa, el resto seguían su ruta hacia otros puntos de Europa. Los últimos años, en cambio, el porcentaje de quienes deciden afincarse en el territorio ha subido al 40%, lo que significa que aunque Gipuzkoa ha sido históricamente un lugar de tránsito hacia Europa, actualmente se está produciendo un cambio en esta dinámica y una parte considerable ahora decide hacer de Gipuzkoa su destino final.

Reparto

El reparto de menores extranjeros no acompañados ha sido objeto de debate una vez más entre las comunidades autónomas. La última este pasado verano, tras conocerse que el Gobierno central aplica a Euskadi el llamado 'efecto frontera' y se queda fuera del último reparto al considerar el Ejecutivo formado por PSOE y Sumar que los servicios de atención de los tres territorios históricos están ya saturados.

No era la primera ocasión en que el Gobierno Vasco y las tres diputaciones reclamaban «un reparto equilibrado» de estos menores entre las comunidades autónomas al ser Euskadi la que más menores extranjeros no acompañados acoge de la península. Con cifras del 31 de marzo, se atendían a un total de 859 menores migrantes no acompañados, lo que supone 128 migrantes más de los 731 que le corresponderían en ese reparto.

La propia consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, manifestó que el fenómeno migratorio, también de personas menores, «es una realidad estructural y no coyuntural» por lo que requiere planificar y articular un plan de contingencia estructural y corresponsable.