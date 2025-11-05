Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Exterior del centro de protección de menores de Uba en Donosti. F. Morquecho

Gipuzkoa reorganiza su red de acogida ante la creciente llegada de menores migrantes

Los recursos forales están «tensionados» al asistir ahora a 175 chicos y chicas no acompañados

Patricia Rodríguez

San Sebastián

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:09

Cruzan fronteras en busca de seguridad y mejores oportunidades. Muchos lo hacen solos. Y cada vez llegan más. El incremento de llegadas de menores migrantes ... no acompañados ha obligado a la Diputación Foral de Gipuzkoa a reorganizar su red de acogida dada la tendencia «creciente» de esta realidad y que está provocando un «tensionamiento» de los centros. Será uno de los «retos» centrales del Departamento de Cuidados y Políticas Sociales para el próximo año.

