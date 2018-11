Gipuzkoa no registraba una entrada del invierno tan temprana desde hace 43 años Estampa plenamente otoñal con las hojas caídas en el paseo Árbol de Gernika, en Donostia. / LOBO ALTUNA La llegada de la masa fría procedente del Ártico la pasada semana condiciona el balance meteorológico de octubre JAVIER PEÑALBA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 3 noviembre 2018, 14:06

A octubre le ha llegado la hora de hacer balance meteorológico. Un mes que estaba teniendo un comportamiento dentro de los parámetros normales, aunque tal vez algo seco, ha sido capaz de trasladarnos en un abrir y cerrar de ojos directamente el invierno.

«Este año se ha producido la entrada invernal más temprana desde hace décadas en Euskadi. No se registraba algo así en Gipuzkoa, tampoco en Euskadi, desde hace 43 años, desde 1975», afirma Margarita Martín, delegada de la Agencia Estatal de Meteorología-Aemet en el País Vasco. La culpa la ha tenido la masa gélida que el fin de semana pasado se descolgó desde latitudes árticas.

RESUMEN OCTUBRE Temperaturas Lo más destacado han sido las bajas temperaturas del pasado fin de semana por la entrada de la masa de origen ártico. En Vitoria, el día 28, se midió una máxima de 6,2º. Lluvia La precipitación ha sido normal en Igeldo y Hondarribia, y por encima de la media en Loiu y Foronda. Nieve Ha nevado dos veces en Vitoria y una en Hondarribia.

En el observatorio de Hondarribia, la última vez que se produjo una situación similar a la de este otoño fue en 1955, hace 63 años. En Vitoria se dio otro episodio parecido en 1975. En Donostia, sin embargo, hay que retrotraerse nada menos que hasta 1935 para encontrar otra entrada invernal similar, señala Martín. Llevábamos, por tanto, 83 años sin tener una experiencia meteorológica como la vivida el mes pasado.

El aeropuerto de Hondarribia registró una precipitación en forma de nieve pero no cuajó

Octubre tuvo una inesperada visita. La llegada de la nieve a falta de dos meses para el invierno, fue un hecho excepcional, pero no insólito. En Vitoria no nevaba en octubre desde los años 1974 y 1975. En Bilbao no lo había hecho desde octubre de 1947.

El dato más singular de todos, sin embargo, fue el relativo a Donostia. En octubre de 1935, en Igeldo, en primera línea de mar, cayeron también algunos copos de nieve.

Aun cuando las nevadas en la costa en pleno otoño no dejan de ser simbólicas, en el interior han sido más frecuentes. En las campas de Urbia la última nevada en un mes de octubre, a excepción de la registrada el pasado fin de semana, fue hace diez años, aunque admiten desde Foronda que los primeros copos suelen caer en la tercera semana de noviembre.

Nieve en Hondarribia

Este año, Vitoria ha registrado dos días de nieve, por uno el aeropuerto de Hondarribia. En Igeldo esta temporada otoñal aún no ha caído un solo copo.

En cuanto a las temperaturas, lo sorprendente de octubre ha sido el enorme contraste observado entre las máximas. Si dentro de la primera quincena del mes se registraron valores que oscilaron entre 27º y 30º, durante el episodio ártico hubo días en los que apenas se sobrepasaron los 6 grados en algunos centros. Fue el caso de Vitoria, donde el domingo de la semana pasada se midieron 6,2º de máxima, lo que le convierte en efemérides dentro de la serie histórica del centro alavés que data de 1976, aunque si se compara con mediciones realizadas en el antiguo aeródromo de la capital hay registros de 4.4º, 5.0º, 5.6º, 6.6º en la década de los 70 que fue fría en octubre.

Por otro lado, la temperatura media del mes fue de 14,5 grados en Igeldo, que le confiere la calificación de frío, en tanto que en Hondarribia, Loiu y Foronda fue normal. Las mínimas absolutas fueron de 3,5º en Igeldo, 3,9º en Hondarribia, 3,4º en Loiu. El único centro que bajó de la barrera de lo cero grados fue el de Loiu, donde se midieron -0,6º. Todos estos valores fueron obtenidos durante el temporal del pasado fin de semana.

Desde el punto de vista pluviométrico, la precipitación en Igeldo fue 142 litros por metro cuadrado, un registro normal teniendo en cuenta que la media del mes es de 158. También fue «normal» en Hondarribia, donde se recogieron 125 litros, 29 por debajo de lo esperado. Por el contrario, octubre fue húmedo en Loiu y Foronda, con 155 y 82 litros respectivamente, por encima de la media, que es de 115 en el centro vizcaíno y de 70 en el alavés.

En Igeldo, el día que más llovió fue el 7. Entonces cayeron 37,8 litros. En Hondarribia se recogieron 24,6 litros el día 14 y en la misma fecha se contabilizaron 32,6 en Vitoria. En Loiu, por su parte, la jornada más húmeda fue la del 28, con 42,3 litros.

Durante el pasado mes, además, hubo un día de tormenta en Igeldo, dos en Hondarribia, uno también en Loiu y dos en Foronda. En Igeldo también se registró una granizada y dos Loiu.

Además, octubre fue deficitario en horas de sol en Igeldo y Hondarribia. En el centro donostiarra se midieron 130, doce por debajo de la media, y en el del aeropuerto se registraron 128 cuando le media es de 142. Por el contrario, en Loiu y Foronda hubo superávit, con 138 horas -la media es de 130- y 156, catorce horas por encima de lo normal.

Pero octubre es ya historia. Ahora toca mirar a noviembre y lo inmediato es el aviso amarillo activado para este domingo por el Departamento vasco de Seguridad por olas de entre 3 y 3,5 metros desde las 13.00 hasta las 15.00 horas. La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología precisa que el aviso estará vigente en ese periodo ya que la pleamar será a las 14.10 horas. Para mañana, Euskalmet anuncia cielos poco nubosos. Para la tarde se prevén rachas muy fuertes de viento del sur.