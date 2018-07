Gipuzkoa registra 82 litros en solo cuatro días, tantos como la media de todo julio

«Chubasco torrencial». Es la denominación que recibe el fenómeno atmosférico protagonista del fin de semana. Ha sido el culpable de que los cielos descargaran en algunas comarcas de Gipuzkoa cantidades de hasta 82 litros por metro cuadrado en apenas cuatro días, la precipitación media de todo un mes. Pero no solo ha habido agua. Las intensas lluvias han estado acompañadas de una enorme actividad eléctrica. Solo en Ordizia se midieron 627 rayos.

Desactivadas las alertas naranja y amarilla, las zonas castigadas por la trombas fueron retornando ayer a la normalidad. No obstante, todavía eran visibles las secuelas que dejaron: árboles caídos, tierra y piedras en algunas carreteras, bajos embarrados... La zona más afectada fue esta vez fue el centro de Gipuzkoa. Ordizia midió registros poco comunes en cuanto a precipitaciones. Los ocho litros medidos el viernes en la estación automática de Aemet son una anécdota si se comparan con los 45,6 registrados el sábado. Las precipitaciones cayeron sobre todo en horas vespertinas y nocturnas. Euskalmet midió entre las ocho y las nueve de la tarde del sábado casi 40 litros en Ataun. Los torrentes inundaron calles y arrastraron piedras y barro por las carreteras.

Los efectos también se dejaron sentir en Lazkao. La calle San Prudencio fue de las más afectadas. El domingo, parecía un río. Las huertas y terrenos de los alrededores no pudieron absorber la gran cantidad de agua caída y tampoco el alcantarillado, y esta acabó en el interior de bajos y garajes de la zona, informa Alarcia. No obstante, según la Policía Municipal, los daños no fueron cuantiosos. A las lluvias del sábado, le siguieron las que cayeron el domingo, que tampoco fueron una tontería. En el mismo Ordizia se midieron otros 27 litros, de los que 16,2 se recogieron en diez minutos. «Es una cantidad relevante, ya que si extrapolamos el dato al conjunto de una hora, la cantidad que se habría acumulado habría superado los 60 litros», explica Miguel Ángel Manjón, de la sección de Climatología de Aemet en Gipuzkoa. Según los registros de la agencia estatal, de viernes a lunes se recogieron en Ordizia 82 litros, con lo que casi iguala la media del mes del observatorio de Igeldo, que es de 87 litros.

Pero el Goierri no fue la única zona castigada por los fenómenos adversos. También llovió con intensidad en el Alto Deba. En Aretxabaleta, la tarde-noche del viernes se midieron 27 litros y al día siguiente 18 más.

En Añarbe, en la primera mitad de julio se han recogido en la presa 76,2 litros, la mayor parte durante los últimos cinco días, lo que supone ya dos tercios de la precipitación media del mes 115 litros.

Con estos antecedentes había verdadero temor a lo que pudiera deparar el episodio de alerta naranja establecido para la madrugada de ayer. Por suerte para las zonas que habían resultado más castigadas hasta ese instante, las tormentas se localizaron más al Este del territorio y en Iparralde. El aeropuerto de Hondarribia contabilizó 57 litros. Al otro lado de la frontera, los bomberos tuvieron que hacer frente a múltiples intervenciones. Solo en Biarritz efectuaron 57 salidas por otras 37 en Ustaritz. En Espelette se inundó un camping y alrededor de diez vehículos resultaron dañados. Además, diecisiete personas fueron rescatadas, entre ellas una mujer de 86 años que se había subido a un árbol. El tráfico permaneció temporalmente interrumpido en la autopista a A63.

627 rayos

El agua llegó además acompañada de gran actividad eléctrica. Aemet, contabilizó entre el viernes y el domingo nada menos que 627 rayos en torno a Ordizia. La mayor parte de ellos se registraron el sábado, con 356. El viernes cayeron 150, por 121 el domingo.

El cómputo total supera ampliamente al número de rayos caídos en Donostia, donde se registraron 271, aunque queda lejos de los 806 medidos en torno a la ciudad de Vitoria. Precisamente, en la localidad alavesa de Ilarduya se investiga si la muerte de un vecino de 67 años fue consecuencia de la caída de un rayo.