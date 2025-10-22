Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año

El Gobierno Vasco ha identificado en los primeros seis meses del año 47 casos irregulares en viviendas protegidas de Gipuzkoa, tanto de compra como de ... alquiler. La mayoría por hacer un mal uso de los inmuebles, es decir, por no destinar la VPO en cuestión a vivienda habitual, como exige el Ejecutivo autonómico. Los datos fueron facilitados ayer por el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, en una respuesta parlamentaria al Partido Popular. En la documentación expuesta se muestra que entre enero y junio los inspectores del departamento realizaron 399 inspecciones en pisos públicos en Gipuzkoa. En un 11% se detectó un uso fraudulento de la VPO.

El porcentaje más alto está en Bizkaia, donde se localizó un total de 313 infracciones en 2.001 visitas a viviendas protegidas –un 15%–. Álava registró la proporción más baja con un 5% (74 casos de 1.305 inspecciones).

Fuentes del Gobierno Vasco sostienen que las inspecciones se llevan a cabo tanto en VPO de arrendamiento, como de compra, pero matizan que ahora el foco está puesto en «los pisos de propiedad, ya que el control de los alquileres lo dirige Alokabide», la sociedad pública dependiente del departamento. Los motivos principales por los que el Departamento de Vivienda alegó un fraude fueron que el piso estuviese «deshabitado», y por tanto, que el adjudicatario no resida en ella, o por haber comprobado que existe un «subarriendo ilegal».

Casi ocho casos al mes

Pese a que el número de casos irregulares sigue siendo el más bajo de Euskadi, el informe presentado por el consejero de Vivienda confirma una tendencia al alza. El año pasado se detectaron cinco casos al mes. Entre enero y junio de este 2025, en cambio, la cifra asciende hasta los casi ocho. Esto es, si la tendencia se mantiene en los próximos meses, es muy probable que la cifra anual supere holgadamente la del anterior ejercicio.