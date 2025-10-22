Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fachada de una VPO en Hondarribia. Fernando De La Hera

Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año

Supone un 11% del total de 399 inspecciones realizadas por el Gobierno Vasco en los inmuebles del territorio y es la cifra más baja de Euskadi

Martin Ruiz Egaña

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:05

El Gobierno Vasco ha identificado en los primeros seis meses del año 47 casos irregulares en viviendas protegidas de Gipuzkoa, tanto de compra como de ... alquiler. La mayoría por hacer un mal uso de los inmuebles, es decir, por no destinar la VPO en cuestión a vivienda habitual, como exige el Ejecutivo autonómico. Los datos fueron facilitados ayer por el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, en una respuesta parlamentaria al Partido Popular. En la documentación expuesta se muestra que entre enero y junio los inspectores del departamento realizaron 399 inspecciones en pisos públicos en Gipuzkoa. En un 11% se detectó un uso fraudulento de la VPO.

