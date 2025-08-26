Gipuzkoa, refugio para el milano real

A partir del otoño, cientos de milanos reales cruzarán el cielo de Gipuzkoa en busca de un lugar donde resguardarse del frío del norte de ... Europa. Buena parte de ellos se quedarán a invernar en los bosques del territorio, y el resto seguirán su camino hacia el resto de la península ibérica. La estampa puede dar una sensación de abundancia, pero, en realidad, el 'Milvus milvus' está incluido en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN (en inglés, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). En Euskadi, según el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, está en peligro de extinción, aunque en Gipuzkoa ha hallado un refugio que viene permitiendo aumentar su presencia, aún escasa: la Diputación de Gipuzkoa tiene controladas 64 parejas asentadas en el territorio, que son 9 más que hace un año y el doble de las 32 registradas en 2020, según el Atlas de aves nidificantes de Euskadi.

«Este aumento se debe a que la evolución ha ido al alza, y a que también somos capaces de contar mejor», confiesa Aitor Lekuona, jefe del servicio foral de Fauna y Flora. Fue en 2016 cuando la institución foral inició un protocolo de protección de esta especie, que implica un seguimiento exhaustivo por parte de los guardas forestales. Porque 'contar mejor' no es atinar con la calculadora, sino «ser capaces de encontrar más territorios», esos ámbitos en los que una pareja decide establecerse. Es una labor que exige observación. Suele darse durante dos semanas «entre finales de abril y primeros de marzo», donde la pareja rompe su habitual sigilo y «vuela metiendo mucho ruido, va constantemente de un lado a otro y, por ejemplo, si otro ave como una graja se cuela en su territorio, la van a echar de manera violenta». Después recuperarán su vida casi invisible para formar el nido, por lo que en esas dos semanas de conquista del territorio -«claves para que todo el trabajo que se hace después sea efectivo»-, los guardas se focalizan en identificar los territorios (64 este año). «Su labor es fundamental», alaba Lekuona el papel de los guardabosques, 48 en total en la Diputación, de los que 8 se centran en la fauna silvestre.

«Una vez que sabes la zona en la que hay un macho y una hembra, «lo siguiente es localizar el nido» en un bosque cercano. A menudo, un pinar es el entorno guipuzcoano preferido por estas aves, que tienen predilección por zonas de campiña de alturas no demasiado elevadas ni en primera línea de costa. Goierri y Tolosaldea son un edén, aunque no en las cimas más altas de Aralar o Peñas de Aia. «Les gusta el área del caserío, donde hay ganado y pastos donde tener comida como lombrices», aunque es una rapaz «necrófaga que no caza como otras sino busca más animales muertos: un erizo atropellado, una rana, una rata...», agrega Iker Zubimendi, jefe de sección de Fauna Silvestre.

Durante la primavera, los guardas visitan periódicamente los nidos para testar la evolución reproductiva: «De los 64 nidos, igual ponen huevos en 59, nacen en 56 y alguna cría morirá antes de ser adulta», matiza Lekuona. Antes de que lleguen a saltar del nido, a algunos milanos reales se les incorpora un GPS para seguir la trazabilidad de sus movimientos. Este artilugio va instalado en una especie de mochila que se sujeta al ejemplar con un arnés de teflón bien en la espalda o entre las patas del animal, cerca de la cola.

La población global de esta especie se ciñe a Europa y algo en Marruecos, pero mayormente se encuentra en Alemania, y más a distancia en Francia y España. Las aves del norte de Europa son migratorias, y las que están en Gipuzkoa son sedentarias. En invierno, cuando unas y otras coinciden en el territorio, en 2024 se registró un pico de 838 unidades durante el fin de semana en el que en toda Europa se realiza un conteo.

La banda marrón del pino

El protocolo foral sobre el milano real implica la protección también de su hábitat, es decir, los pinares. Sabido es el problema que el pino radiata padece en Euskadi, donde la banda marrón ha afectado a uno de cada tres ejemplares. Esto ha llevado a que propietarios forestales hayan ido cambiando esta especie por otras resistentes a la enfermedad. Pero hay pinares sagrados: «Allá donde hay un nido -convienen Lekuona y Zubimendi-, no se va a conceder permiso para talar el pinar hasta que las crías hayan abandonado el nido. Y una vez que lo hagan, va a haber 20 pinos que no se van a poder talar -el que tenga el nido y los de alrededor-», porque la pareja que anida una vez suele repetir el mismo sitio al año siguiente, tal como han comprobado los guardas forestales. «A los propietarios de los terrenos se les indemniza por estos pinos que no puede vender para madera», apuntan los técnicos forales. Es una política que no conocen en ningún otro lugar y que ya resaltó el año pasado la revista científica 'Journal of Raptor Research', que publica la sociedad ornitológica Raptor Research Foundation. El esfuerzo parece dar frutos, ya que, con respecto al de 2003, el Atlas de aves nidificantes de Euskadi de 2023 observa «un incremento» de la presencia del milano real en Gipuzkoa, «no así en Araba (12 parejas)» y menos en Bizkaia (2). «Requiere esfuerzo -admite Lekuona-, pero hay que seguir por ahí».