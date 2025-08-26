Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un milano real regresa al nido donde evoluciona su cría, nacida esta primavera en Gipuzkoa.

Un milano real regresa al nido donde evoluciona su cría, nacida esta primavera en Gipuzkoa. DFG

Gipuzkoa, refugio para el milano real

En peligro de extinción. ·

El protocolo de protección que la Diputación inició en 2016 ha permitido elevar la población de esta especie a más de 64 parejas en el territorio, en un plan de conservación de su hábitat único en Europa

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Martes, 26 de agosto 2025, 00:16

A partir del otoño, cientos de milanos reales cruzarán el cielo de Gipuzkoa en busca de un lugar donde resguardarse del frío del norte de ... Europa. Buena parte de ellos se quedarán a invernar en los bosques del territorio, y el resto seguirán su camino hacia el resto de la península ibérica. La estampa puede dar una sensación de abundancia, pero, en realidad, el 'Milvus milvus' está incluido en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN (en inglés, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). En Euskadi, según el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, está en peligro de extinción, aunque en Gipuzkoa ha hallado un refugio que viene permitiendo aumentar su presencia, aún escasa: la Diputación de Gipuzkoa tiene controladas 64 parejas asentadas en el territorio, que son 9 más que hace un año y el doble de las 32 registradas en 2020, según el Atlas de aves nidificantes de Euskadi.

