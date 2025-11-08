Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Un operario controla los niveles de contaminación en Irun. De la Hera

Gipuzkoa reduce un 7% sus emisiones y ya son 20 puntos inferiores a las de la UE

La expulsión de gases contaminantes ha caído un 41% desde 2005 y se sitúa por debajo de la de 2020, el año del parón por la pandemia

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Sábado, 8 de noviembre 2025, 06:35

Gipuzkoa sigue en la buena senda en la lucha por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y liderando la batalla en Euskadi y ... España. El último informe de la sociedad ambiental del Gobierno Vasco (Ihobe) revela que en 2023 estas emanaciones se situaron en 4,962 millones de toneladas equivalentes de CO2, un 7,6% menos que el año anterior y por debajo incluso de las 4,968 millones de 2020, el año más intenso de la pandemia en el que los confinamientos, la menor actividad empresarial y, sobre todo, la caída drástica del transporte por carretera redujeron anormalmente la contaminación.

