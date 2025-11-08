Gipuzkoa reduce un 7% sus emisiones y ya son 20 puntos inferiores a las de la UE

Gipuzkoa sigue en la buena senda en la lucha por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y liderando la batalla en Euskadi y ... España. El último informe de la sociedad ambiental del Gobierno Vasco (Ihobe) revela que en 2023 estas emanaciones se situaron en 4,962 millones de toneladas equivalentes de CO2, un 7,6% menos que el año anterior y por debajo incluso de las 4,968 millones de 2020, el año más intenso de la pandemia en el que los confinamientos, la menor actividad empresarial y, sobre todo, la caída drástica del transporte por carretera redujeron anormalmente la contaminación.

Tras dos años de repunte por el 'efecto pandemia', en 2023 la generación de gases contaminantes recuperó la tendencia descendente que ha permitido que Gipuzkoa haya recortado sus emisiones un 41% desde 2005 (año de referencia) y esté ya cerca de cumplir con anticipación los objetivos internacionales para 2030 y en camino hacia la neutralidad climática para 2050. El esfuerzo de Gipuzkoa mejora los datos de Bizkaia (-38%), Álava (-23%) y de la media de la Unión Europea (-32%).

De hecho, medidas en relación con el PIB (la actividad y riqueza que se produce), las emisiones de Gipuzkoa son 20 puntos inferiores a la media europea. En Bizkaia están 12 puntos por debajo y en Álava un punto por encima. También en términos de polución por habitante el territorio presenta los mejores datos de Euskadi, con 6,9 toneladas por persona y año, igual que la media UE y por debajo de las 7,1 de Bizkaia y las 7,3 de Álava.

Un liderazgo que cobra especial relevancia teniendo en cuenta el importante volumen de tráfico por carretera que existe en el territorio por su ubicación transfronteriza y en medio de rutas internacionales. Y es que el transporte es de largo la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en Gipuzkoa, con casi la mitad del total (49%). Le siguen la industria (22%), el sector energético (14%), la gestión de residuos (5%), los hogares (4%), la agricultura (4%), y los servicios (1,5%).

Gipuzkoa representa el 31%del total de emisiones estimadas en Euskadi (16,2 millones de toneladas), Bizkaia (8,2 millones) el 51%, y Álava el 19% (3 millones).

El informe de Ihobe analiza la emisión de los principales gases contaminantes asociados a los diferentes sectores económicos: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluororcarburos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6).

Gipuzkoa lidera la reducción de emisiones de estos gases pero es al mismo tiempo el territorio vasco donde menos efecto tiene el llamado sector de uso de la tierra, cambios de uso de la tierra y silvicultura (Utcuts), que ejerce como sumidero de carbono reduciendo la contaminación. Mientras en Bizkaia y Álava estas actividades absorbieron 1 millón de toneladas equivalentes de CO2 en cada caso, en Gipuzkoa su impacto se quedó en la mitad, en 523.000 toneladas.

Riesgos interconectados

Entretanto, uno de cada tres sectores estratégicos en Gipuzkoa está «al límite» por «riesgos climáticos interconectados» capaces de propagarse entre sectores y amplificar sus impactos sobre la salud, la economía y los servicios esenciales. Es la principal conclusión de un estudio de Naturklima que presentó ayer el diputado de Sostenibilidad de Gipuzkoa, Jose Ignacio Asensio, quien alertó de que «vivimos una emergencia climática».

Fenómenos como la pérdida de servicios ecosistémicos, daños a sistemas urbanos esenciales o la escasez de agua urbana actúan como «nodos centrales que amplifican impactos entre todos los sectores», según se desprende del VI Informe de Impacto y Vulnerabilidad al Cambio Climático.

El estudio analiza 30 riesgos clave distribuidos en 12 sectores estratégicos, desde agua y recursos hídricos hasta turismo, industria, servicios y sector financiero. Su metodología, basada en teoría de grafos, permite identificar «cómo los riesgos se conectan y se propagan: cada nodo representa un riesgo, y cada enlace indica la influencia entre ellos».

Entre los hallazgos más relevantes, el informe de Naturklima muestra que los sectores financiero, turismo, medio urbano e industria y servicios son los más vulnerables a riesgos originados en otros sectores, mientras que los sectores costas, agua y medio urbano tienen una capacidad especial para propagar impactos hacia el resto del territorio.