Gipuzkoa recoge toda su belleza Los ganadores del concurso 'Rincones de Gipuzkoa', en la entrega de premios. El territorio muestra su mejor perfil en el calendario DV 2019 que se entregará el 21 de diciembre | Las trece fotografías que ilustran el anuario han sido elegidas de entre las 2.920 imágenes recibidas en el concurso 'Rincones de Gipuzkoa'

La décima edición del concurso 'Rincones de Gipuzkoa' impulsado por EL DIARIO VASCO ha sido todo un éxito. Con casi 3.000 instantáneas recibidas, 302 personas han presentado sus trabajos a este certamen en el que se determinan las imágenes que ilustrarán el calendario DV 2019. El anuario se entregará el próximo 21 de diciembre de forma gratuita a las personas que hayan completado los cupones de la cartilla que se entregará el 16 de ese mismo mes.

Los autores de las trece mejores fotografías que compondrán el calendario de 2019 se citaron ayer para recibir los premios. Se echó en falta al ganador del concurso, Miguel Cabezas, que no pudo acudir al acto y estuvo representado por un buen amigo. Miguel, donostiarra que actualmente reside en Madrid, cuenta que tomó la imagen ganadora, titulada 'Santuario de Loyola', hace unos dos años, cuando pasaba «un día muy bonito» con la familia. «Visitamos el Museo Vasco del Ferrocarril y, después de comer, dimos una vuelta y acabamos sentados en los jardines que hay frente al Santuario. Mientras los niños jugaban, yo estaba con la cámara y cuando vi que salía la monja, puse el objetivo y tiré unas fotos». Por lo tanto, la imagen vencedora de esta décima edición, y que presidirá el mes de octubre de 2019, surgió «por casualidad».

No es el primer año que participa en el concurso. Esta edición, se enteró «por casualidad» de la apertura del mismo, al que finalmente presentó «cuatro o cinco» trabajos. Miguel, que consideraba «muy complicado» ganar este certamen debido al gran volumen de trabajos presentados, se muestra «muy satisfecho y con una alegría enorme» de ser el autor de la imagen mejor valorada. Considera que Gipuzkoa es un territorio «maravilloso para la fotografía» y, especialmente, el «precioso» Santuario de Loiola, del que apunta bromeando que «es difícil sacarle una foto mala».

Aficionado a la fotografía desde 2010, Miguel cuenta con numerosos premios nacionales e internacionales, pero apunta que la fotografía «es tan solo un hobby que se me da bien, en el que soy estricto y que me lo tomo muy en serio». Por ello, al recibir este tipo de reconocimiento se siente «muy satisfecho y motivado para seguir tomando fotos».

La donostiarra Sonia Urreizti se ha llevado el segundo premio con su instantánea 'Verano en el Flysch', que tendrá su hueco en el mes de julio del anuario. Esta foto tiene detrás una curiosa historia, ya que la visita de Sonia a Zumaia del pasado agosto tenía como objetivo captar la lluvia de estrellas de San Lorenzo, también conocidas como perseidas. «Había una quedada de fotógrafos para fotografiar las estrellas desde ahí, con la ermita de San Telmo de fondo, y aproveché para pasar el día por Zumaia con una amiga que no conocía el pueblo. Hacía un día precioso de verano, despejado, y me encontré con el escenario de la foto; y menos mal que la saqué, porque por la noche se nubló y no vimos ni una estrella», cuenta entre risas Sonia.

Se trata de una imagen, por lo tanto, «casual y que surgió sin buscar». Sonia relata ser «una enamorada del Flysch. Es un sitio precioso, hasta hace poco muy desconocido y con un paisaje de película, pero que es real». Aquel día, paseando por el acantilado, le «llamó la atención el contraste entre la roca y el mar con los bañistas».

Con cerca de una veintena de fotos presentadas a esta edición, Sonia tiene afición por la fotografía «desde muy pequeñita» y considera que el territorio guipuzcoano es «increíble». «Cuando crees que lo has visto todo, te sigue sorprendiendo con rincones maravillosos; la costa no tiene desperdicio y el interior tampoco, así que merece mucho la pena», dice.

Aunque a esta vecina de Gros le «gusta más sacar fotos con nubes porque dan mucho juego para el contraste», cabe destacar que también es una habilidosa para captar los fuegos artificiales. Sonia resultó ganadora del último certamen de fotografía de esta temática y el verano del próximo año veremos una de sus instantáneas ilustrando el cartel de 59º Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de San Sebastián.

El tercer premio ha sido para 'Joan Etorrian', una fotografía de detalle de la escultura homónima ubicada en el malecón de Zarautz. Su autor, Lorentxo Portularrume, es vecino de esta localidad costera y explica que sintió «la intuición» de retratar «el interior del trabajo escultórico al completo, con un objetivo que permite abarcar todo». «Es una foto muy pensada, que hace alusión al ir y venir de las olas», detalla.

Lorentxo es el único autor que tendrá doble presencia en el calendario. La primera, en portada, con esta instantánea que le ha llevado a quedar en tercera posición; y la segunda, en el mes de noviembre, con otro trabajo «completamente diferente» titulado 'Udazkena Arantzazun'. El zarauztarra cuenta que siente una «satisfacción tremenda» por recibir este premio y se muestra «muy ilusionado por aparecer en un calendario que estará colgado en muchísimas casas».

El resto de fotografías que completan el anuario DV del próximo año han sido tomadas por Iñaki Peñalba, Xanti Esnaola, Lázaro González, Vicente Guinea, Josu Vegas, Josu Fernández, Myrian Garmendia, José Luis Soto y Asier Aranzabal.

Premio del público

El premio del público, elegido mediante una votación popular lanzada en la página web, ha sido para la fotografía 'Luces de otoño', de Eduardo Ágreda, quien recibió como recompensa una cámara de fotos Panasonic DMC-TZ70. La instantánea que ha encandilado a los votantes fue sacada desde el puerto donostiarra «un día cualquiera que salía de trabajar y que llevaba la cámara encima, como casi siempre». Eduardo cree que la fotografía que tomó «parece irreal y hecha con photoshop», pero la verdad es que la imagen es «totalmente natural en cuanto a luces, reflejos y composición».

Es la primera vez que este zaragozano, que lleva una década residiendo en San Sebastián, se presenta a un concurso fotográfico y este reconocimiento le «ha motivado a seguir», por lo que asegura que volverá a participar el año que viene.