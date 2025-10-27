Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fumigadores trabajan en un terreno lleno de pampas en un terreno del barrio donostiarra de Larratxo. Gorka Estrada

Gipuzkoa planta cara al plumero de la pampa por su amenaza a la biodiversidad y a la salud

La Diputación trabaja para tratar de erradicar el impacto de una especie invasora con una gran capacidad reproductiva que se concentra entre Usurbil e Irun

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Su aspecto resulta atractivo y su potencial como elemento decorativo no tiene discusión. Pero la Cortaderia selloana, más conocida como pampa o plumero, no ... es tan inofensiva como parece. De hecho, encierra riesgos importantes, tanto para la biodiversidad como para la propia salud humana. Por ello, la Diputación Foral de Gipuzkoa trabaja en su control y contención en el marco del proyecto Life Coop Cortaderia junto a otras instituciones que detectan el mismo problema en el arco Atlántico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria
  2. 2 Revive la retransmisión íntegra de la Behobia - San Sebastián 2025
  3. 3

    Vivienda proyecta 3.000 pisos en Auditz Akular y un polo tecnológico
  4. 4 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  5. 5 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  6. 6 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  7. 7 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  8. 8 La incontenible emoción de Alex Roca, el maratoniano con una discapacidad del 76%, tras finalizar la Behobia
  9. 9 La Behobia - San Sebastián también es un Monumento
  10. 10 Verdeliss «ya puede añadir a su curriculum» la Behobia - San Sebastián: «Empecé a correr por el pique con mi marido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gipuzkoa planta cara al plumero de la pampa por su amenaza a la biodiversidad y a la salud

Gipuzkoa planta cara al plumero de la pampa por su amenaza a la biodiversidad y a la salud