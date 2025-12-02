Gipuzkoa valora positivamente los 20 millones del Estado para los túneles de la A-15, aunque los juzga «insuficientes»

La Diputación de Gipuzkoa ha valorado este martes que el Gobierno central haya «desbloqueado» la subvención para las obras de actualización de los túneles de ... la A-15, pero ha juzgado «insuficientes» los 20 millones anunciados para unos trabajos cuyo coste «ya ronda los 100 millones de euros». Una inversión que ha sido asumida íntegramente por el Gobierno foral desde el inicio de las actuaciones en 2018.

El diputado de Infraestructuras Viarias, Felix Urkola, ha recordado que Gipuzkoa, titular de la red de carreteras que discurren por el territorio, quedó en su momento «injustamente excluida por parte de Madrid del reparto de los fondos europeos» destinados a la mejora de las carreteras «de todo el Estado». Y ha subrayado que en una reunión celebrada el 11 de noviembre, encabezada por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, el Gobierno «trasladó la posibilidad de ampliar esta cantidad más adelante» y que «trabajaría en ello». Es por ello que la Diputación confía en ver incrementada la participación estatal en la financiación de las obras en los túneles tras haberse visto «excluida» de unos fondos europeos que «legítimamente le pertenecen».

Y es que en 2023 España recibió 350 millones de euros de los fondos Next Generation de la Unión Europea dirigidos a adecuar a las nuevas exigencias de seguridad los túneles de las carreteras que forman parte de redes transnacionales de transporte. El Gobierno destinó todo ese dinero a acometer las obras necesarias en carreteras bajo titularidad estatal, sin incorporar a los territorios competentes en la materia, como las tres provincias vascas o Navarra.

Desde entonces, Gipuzkoa ha reclamado la parte que le corresponde de esos fondos Next por los trabajos que ha debido llevar a cabo en sus túneles de la A-15: Belabieta, Oindolar, Gorosmendi y San Lorenzo. Estas obras comenzaron en 2018 y ya solo queda por adecuar la galería de Belabieta en sentido Donostia, actualmente en obras que prevén finalizar para el próximo verano. La exigencia se volvió más intensa cuando el Gobierno decidió el año pasado conceder una ayuda de 40 millones a Navarra para el desdoblamiento y modernización de los túneles de Belate y Almandoz, ambos en la N-121-A (Irun-Pamplona).

Un año en el aire

El Ejecutivo guipuzcoano ha recibido así con sensación agridulce la noticia adelantada por DV de que el Consejo de Ministros aprobaría este martes una subvención directa de 20 millones para cofinanciar esta inversión. Fuentes forales apuntan que la ayuda llega tras «años de insistencia» por parte de hasta tres diputados de Infraestructuras Viarias diferentes (Aintzane Oiarbide, Maria Ubarretxena y el actual, Felix Urkola); que la fórmula no evita que Gipuzkoa haya quedado «injustamente excluida» de los fondos europeos; que la cantidad es «insuficiente», y que esta asignación ya fue anunciada en 2024 pero acabó siendo «paralizada sin explicación».

Es por ello que Urkola ha mostrado su satisfacción por el «avance» que supone la decisión del Consejo de Ministros de este martes, pero ha recalcado que espera que «esta vez sea efectivo. No es la primera ocasión en la que se anuncian fondos, y es importante que los compromisos vayan materializándose». El diputado ha expresado por último su «sorpresa» por haber conocido a través de DV la aprobación este martes del Real Decreto que regula la subvención, y ha agradecido la «colaboración» de los representantes del PNV en el Congreso de los Diputados en este asunto.