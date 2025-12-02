Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Obras en el túnel de Belabieta en sentido Donostia, la última galería que queda por actualizar en el tramo guipuzcoano de la A-15. Lobo Altuna

Gipuzkoa valora positivamente los 20 millones del Estado para los túneles de la A-15, aunque los juzga «insuficientes»

La Diputación aprecia el «desbloqueo» de la subvención pero asegura que el Gobierno se abrió a aumentar la cantidad «más adelante»

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Martes, 2 de diciembre 2025, 16:48

La Diputación de Gipuzkoa ha valorado este martes que el Gobierno central haya «desbloqueado» la subvención para las obras de actualización de los túneles de ... la A-15, pero ha juzgado «insuficientes» los 20 millones anunciados para unos trabajos cuyo coste «ya ronda los 100 millones de euros». Una inversión que ha sido asumida íntegramente por el Gobierno foral desde el inicio de las actuaciones en 2018.

