Gipuzkoa incorpora un autobús con portamaletas para la línea del aeropuerto de Hondarribia Con esta nueva incorporación se da respuesta a la demanda que vienen realizando tanto personas usuarias de esta línea como el personal de conducción.

Patricia Rodríguez Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:22

A partir del próximo lunes, 1 de diciembre, la línea E21 que une el aeropuerto de Hondarribia con Donostia se hará con un vehículo equipado ... con portamaletas. Así lo ha indicado la diputada del Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, que ha recordado que su departamento se encuentra inmerso en la puesta en marcha de la nueva concesión de Lurraldebus en Oarsoaldea y Bidasoa, que entre otras mejoras, contempla una línea directa entre el aeropuerto y el centro de Donostia (BI01). «Hasta que esta nueva concesión se ponga en marcha y dadas las necesidades existentes, el autobús con portamaletas prestará servicio en la E21, que en este momento es la que da servicio al aeropuerto. Una vez que la nueva línea esté en funcionamiento, el nuevo autobús cubrirá esa ruta», ha explicado la responsable foral. Este autobús, presentado en Ficoba junto al resto de nuevos vehículos que han entrado a dar servicio en la flota de Lurraldebus, «va a dar respuesta a la demanda que personas usuarias, conductoras y conductores vienen haciendo», ha explicado Domínguez.

El incremento de personas usuarias en el aeropuerto de Hondarribia ha provocado una mayor afluencia también en las líneas de Lurraldebus que conectan con esta infraestructura «y al hacerlo con maletas se generan molestias entre el resto de personas usuarias. Para evitar estas situaciones, entre los nuevos autobuses que hemos introducido en nuestra flota, incorporamos un vehículo con portamaletas». La diputada ha recordado que la línea E30 que ha conectado de forma directa el aeropuerto con el centro de Donostia y que ha estado operativa entre el 20 de junio y el 30 de septiembre, ambos inclusive, ha superado los 14.000 viajes este verano, casi un 83% más que en 2024, mientras que el resto del año, la línea E21 (Aeropuerto >Hondarribia >Donostia) también ha visto incrementado el número de personas usuarias.

