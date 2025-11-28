Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Viajeros, a la entrada del aeropuerto de Hondarribia. Jose Mari López.

Gipuzkoa incorpora un autobús con portamaletas para la línea del aeropuerto de Hondarribia

Con esta nueva incorporación se da respuesta a la demanda que vienen realizando tanto personas usuarias de esta línea como el personal de conducción.

Patricia Rodríguez

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:22

A partir del próximo lunes, 1 de diciembre, la línea E21 que une el aeropuerto de Hondarribia con Donostia se hará con un vehículo equipado ... con portamaletas. Así lo ha indicado la diputada del Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, que ha recordado que su departamento se encuentra inmerso en la puesta en marcha de la nueva concesión de Lurraldebus en Oarsoaldea y Bidasoa, que entre otras mejoras, contempla una línea directa entre el aeropuerto y el centro de Donostia (BI01). «Hasta que esta nueva concesión se ponga en marcha y dadas las necesidades existentes, el autobús con portamaletas prestará servicio en la E21, que en este momento es la que da servicio al aeropuerto. Una vez que la nueva línea esté en funcionamiento, el nuevo autobús cubrirá esa ruta», ha explicado la responsable foral. Este autobús, presentado en Ficoba junto al resto de nuevos vehículos que han entrado a dar servicio en la flota de Lurraldebus, «va a dar respuesta a la demanda que personas usuarias, conductoras y conductores vienen haciendo», ha explicado Domínguez.

