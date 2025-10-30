Gipuzkoa, preparada para la Gau Beltza Localidades del territorio preparan distintas actividades para celebrar la noche más oscura y espantar a los malos espíritus

Barrios y localidades ultiman los preparativos para celebrar celebrar este viernes Gau beltza o Arimen gaua. La noche negra o de las almas no es una invención norteamericana, hasta hace pocas décadas era habitual que la tarde-noche del 31 de octubre, la víspera del Día de Todos los Santos, los chavales asustaran a mujeres y niñas también en Gipuzkoa. Era una costumbre muy extendida en muchos pueblos hasta mediados del siglo XX. Sobre todo en las zonas rurales y en los caseríos se mantuvo la tradición de vaciar calabazas, patatas y remolachas para introducir velas la víspera del día de Todos los Santos. Ese día, las familias comían castañas y los niños salían a pedir.

Ahora, es más habitual que entre nuestros jóvenes se escuche más la palabra 'Halloween' (contracción del inglés All Hallows' Eve, la tarde de Todos los Santos) que Gau beltza o Arimen gaua a la hora de referirse a la noche de este martes, pero son muchas las ikastolas y asociaciones que están recuperando las costumbres euskaldunes en torno a esta fecha. Aquí hacemos un repaso por algunas de las actividades programadas para estos días.

Donostia Una fiesta que cobra cada vez más fuerza

La Gau beltza está cobrando fuerza en San Sebastián. Y prueba de ello son las actividades que han organizado para todos los edades en los barrios de Aiete, Altza, Añorga, Antigua, Gros, Riberas de Loiola y Martutene. Además, la Semana de Cine Fantástico y Terror, aprovecha esta noche para hacer su inauguración en una intensa y larga 'gau beltza'.

El barrio de El Antiguo se vuelcan con la Gau Beltza. A partir de las 16.30 horas en el frontón habrá juegos y pinta-caras. A las 18.30, en la plaza Txalupaginene se leerá el pregón y arrancará el 'pasaje del terror' lleno de sorpresas; a las 19.00 horas akelarre en el frontón y a las 20.30 horas toro de fuego en la esplanada.

Bidasoa Una comarca de miedo

Irun: Luis Mariano será de nuevo el epicentro del Halloween local. A partir de las 17.30 horas en la calle Jesús, taller de calabazas, tatuajes terroríficos, photocall, taller de monstruos y alguna que otra sorpresa... Película de miedo a las 18.00 horas en Gazteleku Martindozenea. En el barrio de Ventas, a las 17.30 horas, vaciado de calabazas, a las 18.15 cuenta cuentos, a las 19.15 kalejira, a las 19.45 danza en el frontón y a las 20.45 sorteo de calabazas, reparto de velas, castañas…

además, las entardas para el Pasaje del Terror de Santiagoko Deabruak ya están a la venta.

Hondarribia: A las 17.30 horas en Kasino Zaharra sesión de cuenta cuentos de la mano de Lupe Lekuona. Pijama Party en Txispun Aretoa, con juegos, dulces y películas de miedo. La entrada es a las 20.30 horas de hoy y la salida, a las 11.00 de mañana.

Elizondo: Punto de encuentro en la Residencia de Ancianos Francisco Joaquín de Iriarte a las 17.00 horas, y desde allí se irá hasta la plaza. De 17.30 a 18.30 horas, ya en la plaza, habrá pinta caras y chocolatada. A continuación, los niños harán un recorrido por los comercios y recibirán caramelos. También en el arkupe frente a la Biblioteca se celebrará «el gorape del terror» y habrá cuentacuentos en la plaza. De 19.00 a 21.30 horas, en el escape room Hiruko se desarrollará «Gau Beltza Hirukon». A partir de las 19.30 horas en la plaza se realizará la «quema de miedos». La jornada finalizará con baile.

Bajo Deba y Alto Deba La noche más tenebrosa

Gau Beltza, Gaba Beltza, Arimen Gaua... con nombres distintos pero con la misma ilusión las localidades del Bajo Deba están ya listas para la celebración de la noche más terrorífica. Elgoibar, Mutriku, Deba, Soraluze y Mendaro. Cada una con su agenda pero todas listas. Más información

Arrasate: A las 18.30 horas, kalejira desde Biteri hasta Monterrón. En el parque las almas se congregarán entre luces y sombras encantadas. Si el tiempo no acompaña, Arimen Biltzarra se trasladará al Kulturola. El broche final lo pondrá el grupo TTAK Gazte Taldea.

Tolosaldea Sustos por todos los lados

Al igual que el año pasado, la Parte Vieja será el escenario de la Gau Beltza en Tolosa. Los sustos llegarán desde todos los ángulos –atención a los balcones– y el ambiente lúgubre en la penumbra del último día de octubre reinará en el Casco Histórico, lugar en el que descansan gran parte de las almas que moran a la luz de la luna. Aunque la propuesta comenzó en el parque Elosegui y orientado a la población joven, este año por segunda ocasión sucederá en el Casco Histórico, aunque con un perfil más dirigido hacia las familias. Más de 60 personas entre voluntarios de Udaberri y el coro Tolosaldeko Ahots Gazteak y actores de la comarca prometen sustos en un recorrido renovado que mezclará teatro, baile y música, siempre aderezado con el misterio y el terror como guías.

Ordizia: A partir de las 19.00 habrá manualidades, photocall, castañas asadas y un espectáculo de slackline a cargo del grupo Orekatu

Lazkao: La fiesta comenzará a las 16.10 horas con una actuación del alumnado de la Ikastola San Benito, seguida de un taller infantil a las 16.30 horas en la plaza. A las 18.30 horas, se reunirán las personas disfrazadas para realizar un recorrido por el casco antiguo, que culminará en la plaza con un gran fuego.

Beasain: Una romería en la plaza Bideluze, a cargo del grupo Balantza, pondrá música y ritmo a la noche a partir de las 22.30 horas. Además, previmante, en Igartza se organizará un taller de calabazas dirigido a los más pequeños.

Costa Urola Kalejira y dantzaris para alejar los miedos

Zarautz La compañía Jalgi Dantza Taldea celebrará su particular día de Halloween por las calles del municipio, partiendo desde Santa Klara a las 19.00 horas. La escuela municipal de danza Imanol Urbieta se llenará de calabazas vacías y calderos, en las que poder recolectar dulces. El museo de Arte y de Historia de Zarautz se suma con visitas guiadas especiales el fin de semana.

Azpeitia: El viernes, a las siete de la tarde en la plaza Nagusia empezarán las actividades. Los participantes, vestidos con sus trajes y calabaza en mano recorrerán la Parte Vieja junto a la los trikitilaris de la escuela de música Juan Antxieta. Durante el recorrido habrá castañas y cuenta-cuentos. Al terminar la kalejira, de nuevo en la plaza Nagusia, bailarán componentes de Itsasi Dantza Taldea para después. Para finalizar la tarde-noche y ya con la hoguera encendida será el momento de lanzar los miedos al fuego para dejarlos atrás. Las actividades terminarán con un cuento teatralizado con la obra ''lurrari atseden emateko'.

Azkoitia: A partir de las 19.00 horas en Plaza Nagusia kalejira, castañada, cuenta cuentos, danza popular y hoguera.

Zumaia: Kalejira por la tarde organizada por la Herri Eskola de Zumaia, Zumaiena Ikastola, y las asociaciones de padres y madres de ambos centros. Junto a él, para prepararlo, han organizado diferentes actividades. Uno de ellos será el curso de dantza que se realizará en la capilla del convento a partir de las 18:30 horas.

Oarsoaldea La Ruta de la Calabaza

Errenteria: La noche más terrorífica del año vuelve a Errenteria de la mano de Orereta Ikastola. La propuesta para esta Gau Beltza es la Ruta de la Calabaza, una caminata llena de sorpresas que arrancará a las 19.30 horas desde la calle Santa Clara y finalizará en la plaza Lehendakari Agirre al cabo de una hora, habiendo recorrido varias calles del centro de la villa galletera.

Lezo Destaca la kalejira de Gau Beltza que sale desde Goiko Plaza para recorrer las calles del municipio. Al terminar se meriendan castañas asadas y se cuentan historias de terror en la Cueva de Atzekoate.

Pasaia: La fiesta se extiende a todos los distritos. En Antxo no faltarán de 17.00 a 19.00 horas gigantes, chocolatada y talleres, y continuación el pasaje del miedo junto a los gigantes. En Pasai Donibane, a las 17.30 taller de calabazas, a las 19.00 horas kalejira, a las 19.15 horas zezen-zuzkoa, seguido de una merienda y karaoke.

Trintxerpe: A la tarde-noche ardibeltzak eta okoak.

Buruntzaldea Pasajes del miedo

Hernani: El grupo Dobera ha organizado varios actos. Destaca la búsqueda de la calabaza misteriosa a las 17.00 horas, la kalejira popular a las 18.30 horas y la subida al cementerio media hora después.

Urnieta: Más de dos centenares de alumnos del colegio Magale Salestarrak celebrarán junto a una treintena de personas voluntarias la Gau Beltza. El espantapájaros gigante 'Arimazar' recorrerá las calles de la localidad. La fiesta comenzará a las 18.30 horas en la plaza Etxeberri y finalizará en San Juan, donde se realizará el ritual con una gran fogata central, habrá túnel del miedo, recogida de caramelos, castañada, chocolatada, sorteos y photocall.

Andoain A las 18.15 en Goiko Plaza txalaparta, teatro, danza y chocolatada. De 19.15 a 20.00 horas kalejira, además de pasaje del miedo. A las 20.00 horas talos en la plaza Etxeberrieta y una hora después zezen-zuskoa. La fiesta terminará con la comparsa Lebiton.

Astigarraga: Se celebra con talleres y exhibición de disfraces, además de la kalejira desde el cementerio y la quema de los miedos en Foru plaza.

Alto Urola Ginkana para los 'peques'

La 'Gau Beltza' es otra de las emergentes protagonistas de estos días entre los niños y niñas de la mano de las actividades organizadas conjuntamente por los departamentos municipales de Euskera de Zumarraga y Urretxu dentro de su programación de ocio 'Aroz Aro'. El viernes habrá una ginkana de 'Gau Beltza' para niñas y niños de 7 a 12 años, que se desarrollará a partir de las 16.00 horas, con la plaza Areizaga-Kalebarren como punto de encuentro. Habrá que acudir con disfraces hechos a mano o ropas viejas. La inscripción puede realizarse en el enlace https://labur.eus/ginkaaana.