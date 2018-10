La Fiscalía de Gipuzkoa pide 5 años para un hombre acusado de estafar 7.000 euros a una discapacitada El varón se aprovechó de su inestabilidad psíquica, según ha declarado la víctima en la vista oral JAVIER PEÑALBA Martes, 2 octubre 2018, 13:21

La Fiscalía de Gipuzkoa ha solicitado este martes una pena de cinco años de prisión para un hombre acusado de estafar cerca de 7.000 euros a una mujer con discapacidad psíquica. La víctima ha manifestado en el juicio celebrado este martes por la mañana en la Audiencia que las entregas de dinero las realizó porque el acusado le daba «pena». Ha sostenido que sufrió acoso «moral, físico y psicológico» por parte del encausado en un periodo muy inestable de su vida, que le llevó a acceder a las pretensiones del investigado. «No le di el dinero sin más, se lo presté. Confiaba en que iba a devolvérmelo», afirmó la víctima.

La mujer, que padece una minusvalía psíquica del 65% y una ezquizofrenia paranoide de la que actualmente evoluciona positivamente, ha explicado ante tribunal de la Sección Primera, presidido por la magistrada María Victoria Cinto, que la estafa se produjo en apenas tres meses, después de que el acusado le llamase y entablasen una relación de amistad, si bien el investigado ha afirmado que la relación fue de pareja.

La mujer ha manifestado que desde el inicio de la relación el acusado comenzó a pedirle dinero, ya fuera para pagar el taxi que debía trasladarle a su trabajo así como para gastos del alquiler de su vivienda o para abonar el importe de un viaje para visitar a un familiar. Ha recordado que en una ocasión llegó a darle 300 euros «y unos minutos después me pidió otros 300 porque me dijo que los había perdido. También me pidió dinero para ir a Valencia. Me comentó que tenía una hija que estaba enferma y que tenía que ir a visitarla. Me pedía hasta para pagar un pintxo y una cerveza», ha afirmado la testigo.

La perjudicada ha explicado que llegó a entregarle 7.000 euros. «Le daba más bien porque me daba pena. En Nochevieja me dijo que no tenía a donde ir y entonces también le di un montón de dinero. Yo confiaba en que me lo iba a devolver. Y cuando le preguntaba que por qué no pedía una tarjeta de crédito en su banco, me decía que tenía la cuenta embargada y que tenía que hablar con su abogada».

La mujer asimismo ha revelado que a consecuencia de las múltiples entregas de dinero que realizó, acumuló una deuda de 1.800 euros con su entidad bancaria. «Al final me decía que usase la Visa, que con esa tarjeta podía sacar dinero aunque no hubiera saldo. Y otra vez me dijo que pidiera un adelanto en el trabajo».

La víctima ha señalado que debido que el importe de la deuda que acumuló con su banco le fue restituido por su familia. «Se me hizo muy duro decirles a mis padres lo que había sucedido. No sabía cómo afrontar mi vida», ha dicho.

El acusado, por su parte, ha manifestado que la relación entre ambos se mantuvo aproximadamente tres meses. Ha admitido haber recibido diferentes cantidades de la mujer. «Me lo daba voluntariamente, porque ella quería y lo gastábamos juntos», manifestó el acusado, palabras que han sido desmentidas por la víctima.

El varón ha reconocido que si bien su intención era devolverle el dinero, «no lo hice porque me denunció. Y desde entonces no le ha pagado porque no he hablado con ella».