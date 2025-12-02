Gipuzkoa, con «esperanza» de que la peste porcina africana no llegue al territorio

C. T. Martes, 2 de diciembre 2025, 13:23 Comenta Compartir

Primero fue la dermatosis nodular contagiosa en bóvidos, luego la tuberculosis bovina, la gripe aviar y ahora, la peste porcina. En poco más de un mes, hasta cuatro brotes han puesto en vilo al sector agrario. Eso sí, el Diputado foral de Equilibro Territorial Verde, Xabier Arruti, ha lanzado esta mañana un mensaje de tranquilidad por la crisis de la peste porcina africana, asegurando que la Diputación «siempre aplica medidas preventivas» para evitar este tipo de contagios en el territorio. Hasta ahora, no se ha registrado ningún caso de peste porcina.

Arruti, que ha acudido a Urnieta para participar en la sesión itinierante mensual del Consejo de Gobierno, ha lamentado que «nos estamos acostumbrando a estas enfermedades». Y es que, según el diputado, «en este mundo tan globalizado en el que viajamos tanto y en el que hay tanto movimiento de personas y animales pues, por desgracia, nos tendremos que acostumbrar a este tipo de enfermedades». Señala, además, que exiten dos tipos de medidas: «la preventiva, la que siempre estamos aplicando, y la paliativa».

Esta última es la que han aplicado en Cataluña. «Parece que han tenido una reacción rápida, lo han acordonado, han puesto una barrera importante y esperemos que eso no se expanda. Tenemos esa esperanza porque con la adenomatosis, que también surgió en Cataluña, tomaron medidas muy pronto y muy efectivas y no se extendió a otros lugares. Esperemos que con la peste porcina ocurra lo mismo», ha finalizado Arruti.