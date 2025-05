Gipuzkoa entrará en julio en el índice de precios para el alquiler tras enviar sus datos a Madrid

Gipuzkoa está un poco más cerca de contar con un índice de precios de referencia para el alquiler que le permita desplegar algunos de los ... topes a las rentas que prevé la ley estatal de Vivienda. Euskadi es la única comunidad autónoma que aún no se ha integrado en este sistema estatal de precios de referencia por la especificidad fiscal de sus haciendas forales, aunque el Eustat lleva meses trabajando para adecuar los datos fiscales y de vivienda de los tres territorios históricos a las exigencias del Ministerio de Vivienda para incluir esos datos en el índice de precios de referencia. Esta semana el Instituto Vasco de Estadística ha realizado un primer movimiento que acerca a Gipuzkoa a este índice, ya que ha enviado a Madrid los datos guipuzcoanos de 2022, y la próxima semana prevé mandar los de 2023, con lo que el Gobierno central ya dispondría de los datos necesarios para poder incluir a Gipuzkoa en el índice de precios de referencia. El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, ha confiado en que el territorio guipuzcoano pueda estar dentro de este índice «para julio, que es cuando el BOE publicará la declaración de San Sebastián como zona tensionada».

De esta forma, Gipuzkoa se adelantará muy probablemente a Bizkaia y Araba en su inclusión en el índice, ya que la Diputación guipuzcoana envió sus datos al Eustat antes que los otros dos territorios históricos vascos. Lo hizo en enero y, según ha desvelado Itxaso en rueda de prensa, el Instituto Vasco de Estadística le ha confirmado que «ya ha empezado a remitir al Ministerio de Vivienda los datos de Gipuzkoa. De esta forma, la labor de las instituciones vascas ya estaría hecha», a la espera de que el Ministerio de Vivienda coteje e incorpore los datos al índice de precios estatal.

El Eustat recibió en enero los datos fiscales de la Hacienda foral de Gipuzkoa y había anunciado que enviaría «a lo largo del mes de mayo» al Ministerio el cálculo que está elaborando, previsión que finalmente ha cumplido. Gipuzkoa será el primer territorio que dispondrá de ese trabajo conjunto entre el Eustat y las haciendas forales, ya que la previsión es que los datos de Bizkaia no estén listos hasta julio (a la espera de su comprobación por parte del Ministerio) y los de Álava hasta septiembre.

El índice de precios de referencia del alquiler es un instrumento que contempla la ley estatal de Vivienda para limitar las subidas de los alquileres en las zonas que se declaren tensionadas. A través de este índice, se fija un rango objetivo para la vivienda en alquiler en función de sus características y su zona. Eso sí, solo se aplica en tres supuestos: en los contratos de inmuebles propiedad de grandes tenedores (generalmente los que poseen 5 inmuebles en la zona tensionada); en los nuevos contratos de viviendas que entran por primera vez al mercado residencial; y en los nuevos contratos de inmuebles que no han estado alquilados en los últimos 5 años. Por su parte, si la persona propietaria no es un gran tenedor, el nuevo alquiler no puede superar el último contrato registrado para el inmueble, ajustado por el nuevo índice de actualización (IRAV).

De hecho, la aplicación de ese índice IRAV es más amplia que la del índice de precios de referencia y ya está activo también en Euskadi. Se aplica a cualquier contrato de alquiler vigente en territorio español y sustituye al IPC para revisar anualmente la renta durante la vigencia del contrato, protegiendo al inquilino frente a grandes incrementos. En las zonas declaradas como tensionadas, este índice amplía su alcance y se hace extensible a la revisión anual de la renta durante el período de prórroga extraordinaria al que pueden acogerse las personas inquilinas con contratos en vigor.