29 vehículos eléctricos expuestos y muchos conductores interesados se reunieron en exterior del Kursaal. Aura Erro

Gipuzkoa se enchufa al vehículo cero

La terraza del Kursaal acogió ayer la exposición Ekodrive, con una treintena de modelos de movilidad sostenible

Iñigo Belastegui

San Sebastián

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

En un contexto en el que el mercado del vehículo eléctrico está en pleno auge, con una cuota de mercado que en agosto superó ... por primera vez el 10%, ayer por la mañana se celebró en la terraza del Kursaal la primera edición de Ekodrive, una exposición con 29 modelos de vehículos eléctricos. Por allí se acercaron muchos potenciales clientes interesados en ver de cerca cómo son algunos de los modelos punteros en este segmento y, además, pudieron escuchar los consejos de quienes mejor conocen cada uno de estos vehículos, sus propios vendedores.

