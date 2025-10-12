Gipuzkoa se enchufa al vehículo cero

En un contexto en el que el mercado del vehículo eléctrico está en pleno auge, con una cuota de mercado que en agosto superó ... por primera vez el 10%, ayer por la mañana se celebró en la terraza del Kursaal la primera edición de Ekodrive, una exposición con 29 modelos de vehículos eléctricos. Por allí se acercaron muchos potenciales clientes interesados en ver de cerca cómo son algunos de los modelos punteros en este segmento y, además, pudieron escuchar los consejos de quienes mejor conocen cada uno de estos vehículos, sus propios vendedores.

La movilidad eléctrica es, además de la más sostenible, una fórmula que ha llegado para quedarse y los conductores así lo entienden. Más allá de esa conciencia ambiental cada vez más extendida, lo cierto es que la movilidad sostenible ya no se ve como una imposición, sino como la mejor opción para la conducción en un futuro cada vez más próximo. Si a ello se le añaden las ayudas y subvenciones por adquirir un vehículo de este tipo, el interés que despierta es cada vez mayor.

Y así se pudo comprobar ayer en las cuatro horas, entre las diez de la mañana y las dos del mediodía, en las que los coches de Grupo Easo Motor, Grupo Carza, Grupo Auto Suecia, Grupo Gaursa y Grupo Blendio – BYD estuvieron expuestos en una terraza, la del Kursaal, que se convirtió en un perfecto escaparate del vehículo cero.

Un goteo constante

El buen tiempo acompañó y el goteo de asistentes a la exposición fue constante desde primera hora. Algunos habían acudido expresamente a Ekodrive y otros, en un agradable paseo, se encontraban con una exposición que les suscitaba interés, porque están pensando en cambiar de coche o porque esta cuestión despierta su curiosidad. Los responsables de los concesionarios explicaban las características de cada modelo y respondían a todo tipo de dudas, mientras que las personas interesadas sacaban fotografías, se subían a los vehículos o pedían abrir el capó, una parte del coche eléctrico que siempre crea mucho interés.

Hay que señalar también que en Ekodrive estuvieron los modelos más vendidos en vehículos eléctricos de cuantos se pueden adquirir en los concesionarios guipuzcoanos, perfiles muy distintos de coche, pero todos con una característica en común, la etiqueta Cero.

¿Cuáles fueron los que suscitaron mayor interés entre los asistentes? No es nada sencilla la respuesta, pero está claro que este mercado, y también ayer Ekodrive, mira a China y en el Kursaal no faltaban modelos de la firma Ebro ni las nuevas marcas que acaban de aterrizar en Gipuzkoa, Lynk & Co y BYD.

Otra noticia fue que los modelos que se pudieron ver de Citroën y Opel llegaron de la mano del Grupo Easo Motor. Por su parte, Grupo Carza también acudió con vehículos que generaron mucho interés: el MG S5 es toda una primicia en Gipuzkoa, pero muchos preguntaron también por la propuesta de Leapmotor y, por supuesto, por el Kia EV3, el SUV compacto 100% eléctrico más vendido en septiembre. En la terraza del Kursaal también se presentó en sociedad, de la mano de Gaursa, el nuevo Micra, el utilitario de Nissan ahora 100% eléctrico en todas sus versiones.