Gipuzkoa disfrutará de un 'veroño' total a partir del viernes Tras el empeoramiento del tiempo previsto para este miércoles, el territorio se sumergirá poco a poco en un paréntesis casi estival que se prolongará todo el fin de semana EL DIARIO VASCO Martes, 8 octubre 2019, 18:17

El 'veroño', ese otoño con rasgos propios de la época estival que nos obliga a vivir entre las sandalias y las chamarras, reinará en Gipuzkoa a partir del viernes y durante todo el fin de semana. Aunque este miércoles habrá un paréntesis de lluvia y temperaturas fresquitas, en torno a los 18-19 grados, no se deje engañar: el paraguas y el chubasquero van a volver a 'descansar', ya que el tiempo empieza a mejorar poco a poco el jueves -las nubes comenzarán a disiparse por la mañana hasta dar paso a una tarde soleada- para desembocar en un viernes realmente espectacular, con temperaturas de 25 y 26 grados que se van a mantener, al menos, durante todo el fin de semana. Este martes se ha podido disfrutar del sol y de unas temperaturas cálidas que han llegado a superar los 25 grados tanto en la costa como en el interior de Gipuzkoa. Las estación meteorológica de Berantevilla (Álava) ha registrado este martes la temperatura más alta de Euskadi al llegar a los 30,4 grados centígrados, según ha informado la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet.

La previsión de Euskalmet para este miércoles es que el cielo permanecerá cubierto en la mitad norte con lluvia durante buena parte de la jornada, que solo al final del día irá remitiendo. En general, las precipitaciones serán de carácter débil y acumularán más litros en la mitad oriental de la zona cantábrica. Nubosidad en la mitad sur pero sin precipitaciones. Arreciarán los vientos del noroeste, con rachas fuertes en zonas de costa y también en el Valle del Ebro. Ambiente otoñal con un importante descenso de las temperaturas, no superándose los 20 grados en muchas zonas.

El jueves la mejoría será ostensible según la previsión de Euskalmet, haciéndose patente sobre todo por la tarde. De madrugada aún prevalecerán los cielos nubosos, con alguna precipitación dispersa en las regiones cantábricas. Durante la mañana la nubosidad irá disipándose para dar paso a una tarde soleada. Soplarán vientos del nordeste algo frescos; ello no impedirá que las temperaturas máximas suban ligeramente gracias al sol. Las mínimas serán frías en zonas del interior, con valores alrededor de los 5 °C.

«Vienen unos días de altas presiones, estabilidad y viento sur moderado». Así lo explica la meteoróloga de Euskalmet Onintze Salazar, quien recuerda que estos periodos que no parecen propios de la estación en que se producen, son muy típicos. «Al final, el paso de una estación a otra no se produce de la noche a la mañana, hay periodos de transición», indica. Ahora mismo, según detalla, estamos en pleno cambio... que nos regala algunos retazos de calorcito y sol. Pero, ojo, Salazar apunta que no nos dejemos engañar por las apariencias. «De noche ya hace frío y a primeras horas de la mañana, también. Hoy mismo se han registrado en Vitoria 5 grados...», desliza la meteoróloga, quien recuerda que «las noches son cada vez más largas y los días más cortos, lo que influye en las temperaturas».

Sea como sea, lo mejor es apuntarse al 'carpe diem' y sacarle el máximo provecho a este 'veroño' -otros le llaman 'veranillo de San Miguel' o incluso se lo imputan a santos diferentes- tan divino que tenemos en el horizonte.