Gipuzkoa destinará 114 millones a la lucha contra el cambio climático hasta 2022 La estrategia busca, entre otros objetivos, eliminar obstáculos en los ríos. En la imagen, el Leitzaran. / UNANUE El dinero tendrá su reflejo en partidas concretas en los presupuestos GAIZKA LASA SAN SEBASTIÁN. Domingo, 9 septiembre 2018, 08:53

La Diputación la había elevado a una posición preeminente en la lista de temas llamados a acaparar esa nueva agenda política que aborda el programa 'Etorkizuna Eraikiz', pero la importancia que concedía a la estrategia guipuzcoana contra el cambio climático no tenía, hasta ayer, una traducción en dinero. En vísperas del curso de verano titulado 'Gipuzkoa ante el desafío climático' que tendrá lugar el martes y miércoles, el diputado foral de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio (PSE), adelantó que «vamos a poner en marcha un plan de acción con inversiones vinculadas al cambio climático por valor de 114 millones de euros en el período 2018-2022».

La dimensión de la apuesta económica quiere guardar coherencia con la prioridad que todos los departamentos de la institución foral se comprometen a otorgar a la lucha contra el calentamiento del planeta, fenómeno global pero con impactos a nivel local que requieren, recuerda Asensio, «estrategias locales». El diputado de Medio Ambiente aseguró que «el cambio climático es el desafío más importante al que se enfrentará Gipuzkoa en los próximos 20 años».

Curso Gipuzkoa ante el desafío climático Cuándo Martes y miércoles en el palacio de Miramar Lugar Palacio de Miramar de Donostia Primera jornada Intervendrá el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; Jesús María Alquézar, asesor de la Comisión Europea en la Dirección General de Medio Ambiente; y María José Sanz, directora del Centro Vasco de Cambio Climático BC3. Segunda jornada Interviene la directora de Medio Ambiente, Mónica Pedreira; el director de Obras Hidráulicas, Félix Asensio; y Marian Barquín, de IHOBE.

El dinero tendrá su reflejo en partidas concretas recogidas en los Presupuestos de los siguientes ejercicios y emana de un decreto foral que servirá de instrumento para el próximo equipo de Gobierno, sea cual sea su color político. Servirá para financiar proyectos como «la eliminación de obstáculos y recuperación de cauces fluviales», para «promover mejoras energéticas en el sector de la edificación», para «restauración morfológica de cauces y llanuras de inundación» o para «impulsar la economía circular del territorio». El plan de acción comprende, en este sentido, desde actuaciones específicas vinculadas a la reducción de emisiones, hasta la adaptación de proyectos e infraestructuras ya previstas para que cumplan con los requerimientos de una política responsable con el clima. Según fuentes del departamento de Medio Ambiente, el paquete de 114 millones no incluye instalaciones que ya están siendo construidas -como las del Complejo Medioambiental de Zubieta- sino actuaciones, en cualquier caso, que vengan a añadir algún componente con el paradigma medioambiental como eje.

Lo que sí recibirá dinero de este montante global será la Fundación de Cambio Climático que comenzará a dar sus primeros pasos este año -se ubicará a partir de otoño del año que viene en los altos de Zubieta- y contará con un observatorio para recoger datos sobre el impacto del calentamiento en Gipuzkoa y su evolución.

Asensio destacó que «aquello que no hagamos en Gipuzkoa, en el marco de nuestras competencias, para reducir emisiones, evitar el calentamiento global y frenar el cambio climático, no lo hará nadie». Subrayó que este asunto «hasta la presente legislatura, no había estado presente en la agenda de la institución foral» por lo que puso en valor que «hemos comenzado aprobando la estrategia GK2050 para el territorio que señala en qué campos debemos actuar y los objetivos a conseguir».

Con la asignación económica aplicada ya a esas metas, la Diputación pretende empezar a cumplir indicadores concretos que conllevan, en muchos casos, gastos diversos. Así, el plan de acción traza un camino que implica un desembolso de casi 30 millones anuales hasta 2022.

Los detalles de las inversiones de este plan se desvelarán en el curso de verano que empieza pasado mañana. En el transcurso del mismo se arrojarán datos que evidencian la necesidad de dedicar recursos a este ámbito. Según Asensio, «conviene recordar que Gipuzkoa es un territorio especialmente sensible al cambio climático». Explicó que en el escenario actual las previsiones señalan una elevación del nivel del mar de entre 29 y 49 centímetros, un aumento de las temperaturas medias en torno a 1,5 grados, que puede llegar a picos de 5 grados en algunos casos, y un fuerte aumento de los fenómenos meteorológicos extremos con un mayor riesgo de inundaciones. «Todo ello puede provocar cambios significativos en nuestro ecosistema. Sólo el aumento del nivel del mar citado podría suponer la desaparición de un tercio de nuestras playas y las consiguientes afecciones en nuestro litoral», concluyó.

Curso de verano

El curso de verano que abordará esta temática a partir del martes reunirá a expertos y representantes del ámbito institucional y académico. En la primera jornada intervendrá el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que expondrá las políticas que se van a impulsar desde el Estado para impulsar la transición ecológica en España. Asimismo, Jesús María Alquézar, asesor de la Comisión Europea en la Dirección General de Medio Ambiente, desarrollará las políticas europeas en esta materia y sus perspectivas de futuro. María José Sanz, directora del Centro Vasco de Cambio Climático BC3, explicará la importancia del trabajo desde las comunidades locales para la puesta en marcha de estrategias eficaces contra el calentamiento global.

La segunda jornada se centrará en el trabajo desarrollado en Gipuzkoa. En concreto, la directora de Medio Ambiente, Mónica Pedreira, explicará la recientemente aprobada Estrategia Guipuzcoana de Cambio Climático, denominada GK 2050 y desplegará la inversión de 114 millones. A continuación, el director de Obras Hidráulicas, Félix Asensio, desarrollará una ponencia sobre el impacto del cambio climático en los cauces fluviales de Gipuzkoa. Para finalizar, Marian Barquín de IHOBE presentará las conclusiones del Estudio de Percepción del Cambio Climático en la sociedad vasca. El curso finalizará con una Mesa Redonda en la que ponentes y alumnos debatirán sobre los contenidos expuestos.