Gipuzkoa concentra el 98% de la compra de antiguas VPO por parte de Vivienda

La iniciativa potenciada este año por el Departamento vasco de Vivienda de adquirir pisos que en su día fueron vivienda de protección oficial (VPO) ... y que ya han perdido esa calificación, para que de esta forma engrosen de nuevo el parque público de vivienda, ha tenido especial incidencia en Gipuzkoa, que ha concentrado el 98% de las operaciones en 2025. Ese dominio se explica por el peso de dos adquisiones concretas que van más allá del derecho de adquisición preferente que Vivienda suele ejecutar para la compra de VPO individuales. Se trata de la operación inédita de tanteo y retracto que llevó al Gobierno Vasco a adquirir 148 viviendas protegidas en Arrasate el pasado junio, a una media de 38.000 euros cada una y con un desembolso total de 5,7 millones; y la compra en octubre de 18 antiguas VPO en Errenteria por 2,9 millones para evitar que algunos inquilinos enfrentaran un «riesgo real» de desahucio. Del total de 171 antiguas VPO que el Ejecutivo ha comprado este año en Euskadi, 168 se ubican en Gipuzkoa.

El consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, detalla todas las operaciones llevadas a cabo este año por la consejería en una solicitud de información registrada por la parlamentaria del PP Ana Morales. El dirigente socialista explica que «el objetivo del programa de compra de viviendas es la adquisición en el rango de precios de la VPO de inmuebles que puedan ser calificados con carácter permanente como viviendas protegidas y dedicados al alquiler social». En este marco de actuación, el departamento ha adquirido en el presente año «171 viviendas protegidas para su adscripción al parque público en alquiler del Gobierno Vasco y su destino a alquiler social». Puntualiza que «se trata en todos los casos de viviendas que ya eran protegidas en origen pero que, de no mediar la intervención del Departamento, hubieran sido vendidas en el mercado libre, comprometiendo sus fines sociales y su permanencia en el parque público».

En el desglose de las operaciones realizadas en lo que va de año, Itxaso detalla que su departamento ha adquirido 148 viviendas protegidas en Arrasate por un importe de 5.748.000 euros; 18 viviendas protegidas en Errenteria por un importe de 2.900.000 euros; y ha ejercido «los derechos legales de adquisición preferente sobre cinco viviendas de protección oficial en Vitoria (2), Laudio, Donostia y Eibar por importe de 782.861 euros».

Es decir, solo las dos grandes operaciones de Arrasate (148 pisos) y Errenteria (18) engloban 166 viviendas, lo que supone el 97% de las adquisiciones llevadas a cabo por el departamento.

El objetivo de estos movimientos del Gobierno Vasco es dar pasos para conseguir que el parque público de vivienda aumente y, sobre todo, no pierda efectivos. El ejemplo más representativo en ese sentido es la operación inédita de tanteo y retracto llevada a cabo en junio en Arrasate, por la que Vivienda adquirió 148 viviendas protegidas a un precio medio de 38.000 euros, que está muy por debajo de las cantidades en las que se suelen traspasar las VPO. En un contexto de máxima presión en la demanda de vivienda, el Ejecutivo localizó un titular privado con necesidad de desprenderse de esas 148 viviendas protegidas. «No podíamos dejar escapar la oportunidad para reforzar por la vía rápida el parque vasco de vivienda pública en alquiler», valoró entonces el consejero Itxaso.

Más allá del volumen de la operación de Arrasate –que por sí sola concentra el 86% de las compras realizadas este año en Euskadi–, lo más llamativo de esa adquisición fue el precio. Los 38.000 euros de media que se pagaron por cada uno de los pisos están muy por debajo del valor tasado de VPO y del coste incluso de las operaciones de tanteo y retracto ejercidas por el Gobierno Vasco durante 2024, en torno a los 150.000 euros por vivienda, cuatro veces más de lo que pagó por los pisos de Arrasate.

La idea de Vivienda es destinar los pisos de Arrasate al alquiler social. La gran mayoría ya estaban ocupados por inquilinos que debían cumplir con los requisitos exigidos por Etxebide, pese a que el titular fuera privado. Una docena de ellos estaban deshabitados. Para los residentes en el resto de inmuebles, el Gobierno Vasco preveía «una transición garantista». Los contratos con el propietario (Inmo Criteria Arrendamiento, S.L.U. e Inmo Criteria Caixa, S.A.U) eran de 5 años, duración que va a ser respetada. Una vez rebasado ese plazo, Vivienda revisará las condiciones de los inquilinos para garantizar que cumplen con los requisitos del alquiler protegido.

Evitar desahucios

Por su parte, las 18 viviendas protegidas adquiridas por el Gobierno Vasco en Errenteria hace dos semanas forman parte de la promoción Pontika, en el barrio Arramendi. En origen, esta promoción estaba compuesta por 40 viviendas de protección oficial en alquiler, promovidas en su día por la empresa Jauregizar. Sin embargo, los contratos de arrendamiento comenzaron a vencer en abril de 2022, al cumplirse el periodo legal de 15 años de calificación protegida en alquiler. En ese momento, la empresa promotora, que atravesaba dificultades económicas, decidió poner a la venta toda la promoción. Jauregizar logró vender 22 de las viviendas, pero las 18 restantes estaban ocupadas por familias que solicitaron la prórroga de sus contratos de alquiler protegido, algo a lo que la empresa se negó. Ante el «riesgo real» de desahucio de esas 18 familias, Vivienda decidió comprarlas. El precio medio por vivivienda, en este caso, fue de 161.111 euros.