Fachada del edificio de Arrasate en el que el Gobierno Vasco adquirió 148 viviendas el pasado junio. G. V.

Gipuzkoa concentra el 98% de la compra de antiguas VPO por parte de Vivienda

Los 148 pisos adquiridos en Arrasate y los 18 en Errenteria en lo que va de año copan las operaciones realizadas por el Gobierno Vasco para aumentar el parque de alquiler social

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

La iniciativa potenciada este año por el Departamento vasco de Vivienda de adquirir pisos que en su día fueron vivienda de protección oficial (VPO) ... y que ya han perdido esa calificación, para que de esta forma engrosen de nuevo el parque público de vivienda, ha tenido especial incidencia en Gipuzkoa, que ha concentrado el 98% de las operaciones en 2025. Ese dominio se explica por el peso de dos adquisiones concretas que van más allá del derecho de adquisición preferente que Vivienda suele ejecutar para la compra de VPO individuales. Se trata de la operación inédita de tanteo y retracto que llevó al Gobierno Vasco a adquirir 148 viviendas protegidas en Arrasate el pasado junio, a una media de 38.000 euros cada una y con un desembolso total de 5,7 millones; y la compra en octubre de 18 antiguas VPO en Errenteria por 2,9 millones para evitar que algunos inquilinos enfrentaran un «riesgo real» de desahucio. Del total de 171 antiguas VPO que el Ejecutivo ha comprado este año en Euskadi, 168 se ubican en Gipuzkoa.

