Lucia Saiz, representante de una familia de acogida de urgencia, la diputada de Cuidados y Políticas Sociales, Maite Peña, y Maitane Carcamo, jefa de la Sección de Acogimiento Familiar y Adopción del departamento. Diputación Gipuzkoa

Gipuzkoa busca familias para acoger de urgencia a 28 menores

Diez niños de entre 0 y 3 años requieren un hogar de forma inmediata

Josu Collantes

Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:10

La Diputación de Gipuzkoa ha realizado este lunes un llamamiento «urgente» para que 28 niños puedan ser acogidos por familias del terrritorio. En concreto, diez ... menores de entre 0 y 3 años necesitan un hogar de forma urgente, y si amplía la franja de edad hasta los 6 años, 18 niños precisan de una familia con la mayor inmediatez posible. En total, son 28 los menores que se encuentran en esta situación, según ha explicado la diputada de Ciudadanos y Políticas Sociales, Maite Peña, quien ha recordado que el acogimiento de urgencia tiene una duración máxima de seis meses.

