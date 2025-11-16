Gipuzkoa arranca el lunes una semana con lluvias y bajada de temperaturas

Gipuzkoa pone fin esta semana al 'veroño' –periodo otoñal con clima veraniego– que se venía viviendo durante los últimos quince días por el viento sur. ... Y lo hace con una bajada de temperaturas y precipitaciones en todo el territorio.

La madrugada de este lunes el viento soplará del suroeste, tras lo que la agencia vasca de meteorología (Euskalmet) augura que la dirección del viento vaya perdiendo fuerza durante el día, fijándose de componente norte en las horas centrales. Durante la mañana comenzarán a producirse chubascos en el litoral, que se irán extendiendo hacia el interior, sobre todo a partir del mediodía. Con el cambio de viento, refrescará de forma notable, con temperaturas que se quedarán cerca de los 15 grados.

A partir del martes las temperaturas bajarán aún más. El viento soplará del nordeste y hará frío. Los termómetros marcarán temperaturas por debajo de los 10º en el interior, y rondarán los 10º- 12º en la costa. No obstante, a pesar de que el martes será un día mucho más frío que el del lunes, también será una jornada más seca. De madrugada y primeras horas todavía podría llover en algunos puntos, pero durante buena parte del día se esperan menos niveles de humedad, con nubes y apertura de algunos claros.

El miércoles las precipitaciones volverán a ceñirse sobre todas las comarcas del territorio, aunque el viento del oeste hará que las temperaturas se estabilicen. Los municipios del litoral experimentarán máximas en torno a los 15º, mientras que en localidades del interior, como Zumarraga, no subirán más allá de los 13º.

Para el final de la semana se auguran descensos del mercurio más pronunciados y continuarán las lluvias en todo el territorio. Las máximas del litoral no superarán los 10º, mientras que en el interior –sobre todo el viernes, con viento del norte–, se esperan mínimas de hasta -1º y máximas que apenas rozarán los 5º.