Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Este domingo ha sido el último día de las temperaturas veraniegas en pleno otoño. Juantxo Lusa

Gipuzkoa arranca el lunes una semana con lluvias y bajada de temperaturas

El fin del viento sur traerá precipitaciones en todo el territorio y a partir del martes las máximas rondarán los 10º y las mínimas se desplomarán hasta por debajo de 0º

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:00

Comenta

Gipuzkoa pone fin esta semana al 'veroño' –periodo otoñal con clima veraniego– que se venía viviendo durante los últimos quince días por el viento sur. ... Y lo hace con una bajada de temperaturas y precipitaciones en todo el territorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4

    Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón
  5. 5

    «El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»
  6. 6 El matrimonio guipuzcoano que emigró hace más de 500 años y llena de apellidos vascos un pueblo de Castilla
  7. 7 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  8. 8 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  9. 9 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  10. 10 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gipuzkoa arranca el lunes una semana con lluvias y bajada de temperaturas

Gipuzkoa arranca el lunes una semana con lluvias y bajada de temperaturas