Trazado del TAV a su paso por Ezkio. José Mari López

Gipuzkoa acusa al Gobierno central de incumplir lo acordado y hacer catas del TAV dentro de Aralar

Infraestructuras. ·

La diputada general, Eider Mendoza, advierte que los sondeos prevén acceder al parque natural, no bordearlo, como se había pactado

Gaizka Lasa
Javier Bienzobas (Gráficos)

Gaizka Lasa y Javier Bienzobas (Gráficos)

San Sebastián

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:04

Comenta

Que una institución reclame a otra «seriedad, transparencia y rigor» en torno a un proyecto da la medida de la controversia y desconfianza, binomio que ... se ha instalado entorno a las catas del trazado del Tren de Alta Velocidad (TAV) que deben ayudar a definir el mejor enlace posible de la infraestructura con Navarra. Estos sondeos geológicos no solo llegan tarde, tal y como criticó en este periódico hace diez días la diputada general, Eider Mendoza, sino que se plantean sin respetar los acuerdos previos, lo cual resulta «más grave», según denunció ayer la regidora guipuzcoana.

