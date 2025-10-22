Gipuzkoa acusa al Gobierno central de incumplir lo acordado y hacer catas del TAV dentro de Aralar
Infraestructuras. ·La diputada general, Eider Mendoza, advierte que los sondeos prevén acceder al parque natural, no bordearlo, como se había pactado
Gaizka Lasa y Javier Bienzobas (Gráficos)
San Sebastián
Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:04
Que una institución reclame a otra «seriedad, transparencia y rigor» en torno a un proyecto da la medida de la controversia y desconfianza, binomio que ... se ha instalado entorno a las catas del trazado del Tren de Alta Velocidad (TAV) que deben ayudar a definir el mejor enlace posible de la infraestructura con Navarra. Estos sondeos geológicos no solo llegan tarde, tal y como criticó en este periódico hace diez días la diputada general, Eider Mendoza, sino que se plantean sin respetar los acuerdos previos, lo cual resulta «más grave», según denunció ayer la regidora guipuzcoana.
La diputada general manifestó su enfado al advertir que «las catas se prevén realizar conforme al trazado anterior, es decir, sin bordear Aralar», una cuestión en torno a la cual parecía existir ya un consenso asumido. Sin embargo, el contrato de adjudicación de los trabajos ha aflorado ahora la intención de tomar las muestras adentrándose en el parque natural de Aralar en su parte guipuzcoana y no en un trazado que lo bordearía completamente, tal y como estaba acordado. «Un acuerdo que ahora no respetan», denunció ayer con firmeza la diputada general de Gipuzkoa, con la susodicha exigencia de mantener en esta cuestión «seriedad, transparencia y rigor».
Las conexiones de la
‘Y vasca’ con Pamplona
Trazado Y vasca
Trazado Ezkio Itsaso - Zuasti
Trazado Vitoria Gasteiz - Zuasti
Trazado Tercera vía
Irun
San Sebastián
Bilbao
Ezkio-
Itsaso
2
4
1
3
Zuasti
Vitoria-Gasteiz
ZONA
AMPLIADA
TERCERA VÍA
Ibarra
Tolosa
Altzo
Zumarraga
Ordizia
SIERRA
DE ARALAR
Beasain
Olaberria
4
Estación
Uharte Arakil
Idiazabal
Ataun
Bakaiku
SIERRA DE URBASA
Municipios donde se realizarán las catas geotécnicas
1
Conexión con Burgos-Madrid
2
Conexión Navarra (Alternativa H)
55 km (Túnel de 22 Km bajo
la Sierra de Aralar)
3
Conexión Navarra (Alternativa V)
75 km (Vía paralela a la actual)
4
Conexión Navarra (Tercera vía)
Trazado que discurre sin afectar
a la sierra de Aralar
LOCALIZACIÓN DE LAS CATAS
BAKAIKU
SONDEO
2
118 m.
SONDEO
1
35 m.
A-10
Bakaiku
Bakaiku
NA-2410
Iturmendi
Iturmendi
ATAUN
Ergoiena
Auzoa
Ergoiena
Auzoa
Sidrería
Urbitarte
Sidrería
Urbitarte
GI-2120
SONDEO
3
137 m.
Arrondo
Arrondo
SONDEO
4
154 m.
Arin
Arin
GI-2120
Murkondo
Auzoa
Murkondo
Auzoa
San Gregorio
Auzoa
San Gregorio
Auzoa
IDIAZABAL
Gainera
Auzoa
Gainera
Auzoa
A-1
Aranguren
Auzoa
Aranguren
Auzoa
SONDEO
5
25 m.
IDIAZABAL
IDIAZABAL
OLABERRIA
Katea
Auzoa
Katea
Auzoa
AP-636
SONDEO
6
50 m.
A-1
Gainera
Auzoa
Gainera
Auzoa
OLABERRIA
OLABERRIA
BEASAIN
Gudugarreta
Auzoa
Gudugarreta
Auzoa
SONDEO
7
30 m.
AP-636
BEASAIN
BEASAIN
ITV
Beasain
ITV
Beasain
OTRAS CONEXIONES NAVARRAS
Ezkio-Itsaso
2
Zuasti
3
Pamplona
Vitoria-Gasteiz
Campanas
Tafalla
Castejón
Tudela
Plasencia
de Jalón
Zaragoza
Trazado Ezkio Itsaso - Zuasti
Trazado Vitoria Gasteiz - Zuasti
Tramo Zuasti - Campanas
Tramo Campanas - Castejón
Tramo Castejón - Zaragoza
Línea de alta velocidad Madrid-
Zaragoza-Barcelona-Francia
Conexión por
Ezkio-Itsaso
Conexión por
Vitoria-Gasteiz
Recorrido
55 Kms.
75 Kms.
Tiempos
62 min.
44 min.
Túneles
5,8 Kms.
30 Kms.
Viaductos
17
15
Mantenimiento
5,5 mill.
7,5 mill.
Presupuesto (1)
1.705 mill.
580 mill.
Presupuesto (2)
1.255 mill.
755 mill.
(1)
Según el informe del Ministerio de Fomento de 2018
(2)
Según el informe de alegaciones del Gobierno Vasco
GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS
Las conexiones de la ‘Y vasca’ con Pamplona
A
San Sebastián
Conexión Navarra
(Alternativa H)
55 Km (22 Km de
túnel bajo Aralar)
Irun
Bilbao
Ezkio-
Itsaso
Bergara
Conexión con
Burgos-Madrid
Zuasti
Pamplona
Vitoria-Gasteiz
C
Campanas
B
TERCERA VÍA
Conexión Navarra
(Túnel bordeando Aralar)
Tafalla
Conexión Navarra
(Alternativa V)
75 Km (Vía paralela
a la actual)
Trazado Y vasca
Trazado Ezkio Itsaso - Zuasti
Trazado Vitoria Gasteiz - Zuasti
Tercera vía
Tramo Zuasti - Campanas
Tramo Campanas - Castejón
Tramo Castejón - Zaragoza
Línea de alta velocidad Madrid-
Zaragoza-Barcelona-Francia
Castejón
Tudela
Plasencia
de Jalón
Zaragoza
TERCERA VÍA
Conexión por
Ezkio-Itsaso
Conexión por
Vitoria-Gasteiz
Ibarra
Berastegi
Tolosa
Altzo
Recorrido
Zumarraga
55 Kms.
75 Kms.
ZONA
AMPLIADA
Ordizia
Beasain (7)
Tiempos
62 min.
44 min.
SIERRA
DE ARALAR
C
Olaberria (6)
Idiazabal (5)
Túneles
Estación
Uharte Arakil
Ataun (3 y 4)
5,8 Kms.
30 Kms.
Viaductos
Bakaiku (1 y 2)
17
15
SIERRA DE URBASA
Mantenimiento
(1)
Según el informe del Ministerio de Fomento de 2018
5,5 mill.
7,5 mill.
Municipios donde se realizarán las catas geotécnicas
Presupuesto (1)
1.705 mill.
580 mill.
(2)
Según el informe de alegaciones del Gobierno Vasco
Presupuesto (2)
1.255 mill.
755 mill.
LOCALIZACIÓN DE LAS CATAS
BAKAIKU
SONDEO
2
118 m.
SONDEO
1
35 m.
Bakaiku
Bakaiku
A-10
NA-2410
Urdiain
Urdiain
Iturmendi
Iturmendi
ATAUN
Ergoiena
Auzoa
Ergoiena
Auzoa
Sidrería
Urbitarte
Sidrería
Urbitarte
GI-2120
SONDEO
3
137 m.
Arrondo
Arrondo
Arin
Arin
SONDEO
4
154 m.
GI-2120
Murkondo
Auzoa
Murkondo
Auzoa
San Gregorio
Auzoa
San Gregorio
Auzoa
IDIAZABAL
Gainera
Auzoa
Gainera
Auzoa
A-1
OLABERRIA
OLABERRIA
Aranguren
Auzoa
Aranguren
Auzoa
SONDEO
5
25 m.
IDIAZABAL
IDIAZABAL
OLABERRIA
Katea
Auzoa
Katea
Auzoa
AP-636
SONDEO
6
50 m.
A-1
Gainera
Auzoa
Gainera
Auzoa
OLABERRIA
OLABERRIA
BEASAIN
Gudugarreta
Auzoa
Gudugarreta
Auzoa
SONDEO
7
30 m.
BEASAIN
BEASAIN
AP-636
Katea
Auzoa
Katea
Auzoa
Altamira
Auzoa
Altamira
Auzoa
ITV
Beasain
ITV
Beasain
GRÁFICO:
F.J. BIENZOBAS
Este nuevo desencuentro rescata discrepancias que parecían superadas hace varios años. Existía un primer consenso sobre el hecho de recurrir a las catas técnicas para tomar la decisión final sobre si la conexión del TAV con Pamplona debía ser por Vitoria o por Ezkio-Itsaso. Y, puestos a diseñar dónde efectuar las perforaciones, el Gobierno Vasco presentó en 2018 alegaciones orientadas a no tener que atravesar el parque natural, propuesta que hizo suya la Diputación de Gipuzkoa y que en Madrid «dieron por buena», según subrayó ayer Eider Mendoza.
Había anticipado de alguna manera el encontronazo en las últimas horas el secretario de Estado para el Transporte, el irundarra José Antonio Santano, al explicar que el Gobierno va a realizar los sondeos en un trazado alternativo que si bien «se basa» en la propuesta vasca de 2018, «no es exactamente la misma». Santano avanzaba que se van a realizar catas de «ese trazado que es distinto del original en lo que se refiere a cruzar la Sierra de Aralar», pero «sin descartar a priori» tampoco la opción de atravesar la zona central. Viendo los pliegos técnicos de la adjudicación de los sondeos, Gipuzkoa se planta. Las exploraciones que se contemplan en Ataun, Idiazabal y Beasain afectan al parque natural de Aralar, no lo bordean, y según el gobierno foral «esa modificación exige una explicación clara y concisa».
Las últimas declaraciones públicas de Santano detallaban que «no es la propuesta de atravesar Aralar por el macizo central, sino que se trata de alargar algo más el recorrido prácticamente hasta Altsasu, un poco antes, y a partir de ahí subir hacia el territorio guipuzcoano, y esa opción se parece más, no es exactamente la misma a la que planteaba el Gobierno Vasco». El reconocimiento implícito de que el plan no responde a pies puntillas al mapa pactado de antemano ha soliviantado al ejecutivo guipuzcoano. Para evidenciar el desencuentro, Eider Mendoza reconoció ayer que la Diputación ya ha advertido de ello al Ministerio, obteniendo «un silencio absoluto por respuesta».
«Desesperadamente lento»
El entuerto de las catas viene agravado por la dilatación que el propio proyecto del TAV sufre en el tiempo. Las exploraciones geológicas no son más que pasos previos a una decisión –por dónde conectar el TAV con Pamplona– que precede las obras definitivas. El hartazgo empieza a cundir en las instituciones vascas. Eider Mendoza reiteró ayer que para la «funcionalidad y competitividad» de la infraestructura resulta de «vital importancia» que esta conexión se realice por Ezkio-Itsaso y pidió que las catas «arranquen cuanto antes, pero que arranquen bien. Debemos ser exigentes y lo seremos», porque «está en juego el futuro de Gipuzkoa y de nuestro país», concluyó la diputada general, consciente de que «la llegada del TAV acumula un histórico retraso que afecta directamente a la vertebración, a la descarbonización y a la competitividad de Gipuzkoa y Euskadi».
En la misma línea habló ayer el diputado general de Álava, Ramiro González, partidario en contra de la opinión guipuzcoana de que la conexión se realice desde Vitoria, pero igualmente crítico con la tardanza. Lamentó «la pérdida de competitividad y oportunidades» que supone «la ejecución desesperadamente lenta» de la alta velocidad, de la que culpó a los «sucesivos gobiernos españoles». González reconoció estar deseando que «empiecen las catas y un análisis serio de cada una de las opciones posibles». Su compromiso es esperar a ese análisis «con el convencimiento de que establecerá que la mejor conexión es por Vitoria».
La decisión, en cualquier caso, tendrá que esperar. Primero llegarán las catas. Dónde hacerlas ha generado la controversia donde parecía haber un acuerdo.
