Gipuzkoa acusa al Gobierno central de incumplir lo acordado y hacer catas del TAV dentro de Aralar

Que una institución reclame a otra «seriedad, transparencia y rigor» en torno a un proyecto da la medida de la controversia y desconfianza, binomio que ... se ha instalado entorno a las catas del trazado del Tren de Alta Velocidad (TAV) que deben ayudar a definir el mejor enlace posible de la infraestructura con Navarra. Estos sondeos geológicos no solo llegan tarde, tal y como criticó en este periódico hace diez días la diputada general, Eider Mendoza, sino que se plantean sin respetar los acuerdos previos, lo cual resulta «más grave», según denunció ayer la regidora guipuzcoana.

La diputada general manifestó su enfado al advertir que «las catas se prevén realizar conforme al trazado anterior, es decir, sin bordear Aralar», una cuestión en torno a la cual parecía existir ya un consenso asumido. Sin embargo, el contrato de adjudicación de los trabajos ha aflorado ahora la intención de tomar las muestras adentrándose en el parque natural de Aralar en su parte guipuzcoana y no en un trazado que lo bordearía completamente, tal y como estaba acordado. «Un acuerdo que ahora no respetan», denunció ayer con firmeza la diputada general de Gipuzkoa, con la susodicha exigencia de mantener en esta cuestión «seriedad, transparencia y rigor».

Las conexiones de la ‘Y vasca’ con Pamplona Trazado Y vasca Trazado Ezkio Itsaso - Zuasti Trazado Vitoria Gasteiz - Zuasti Trazado Tercera vía Irun San Sebastián Bilbao Ezkio- Itsaso 2 4 1 3 Zuasti Vitoria-Gasteiz ZONA AMPLIADA TERCERA VÍA Ibarra Tolosa Altzo Zumarraga Ordizia SIERRA DE ARALAR Beasain Olaberria 4 Estación Uharte Arakil Idiazabal Ataun Bakaiku SIERRA DE URBASA Municipios donde se realizarán las catas geotécnicas 1 Conexión con Burgos-Madrid 2 Conexión Navarra (Alternativa H) 55 km (Túnel de 22 Km bajo la Sierra de Aralar) 3 Conexión Navarra (Alternativa V) 75 km (Vía paralela a la actual) 4 Conexión Navarra (Tercera vía) Trazado que discurre sin afectar a la sierra de Aralar LOCALIZACIÓN DE LAS CATAS BAKAIKU SONDEO 2 118 m. SONDEO 1 35 m. A-10 Bakaiku Bakaiku NA-2410 Iturmendi Iturmendi ATAUN Ergoiena Auzoa Ergoiena Auzoa Sidrería Urbitarte Sidrería Urbitarte GI-2120 SONDEO 3 137 m. Arrondo Arrondo SONDEO 4 154 m. Arin Arin GI-2120 Murkondo Auzoa Murkondo Auzoa San Gregorio Auzoa San Gregorio Auzoa IDIAZABAL Gainera Auzoa Gainera Auzoa A-1 Aranguren Auzoa Aranguren Auzoa SONDEO 5 25 m. IDIAZABAL IDIAZABAL OLABERRIA Katea Auzoa Katea Auzoa AP-636 SONDEO 6 50 m. A-1 Gainera Auzoa Gainera Auzoa OLABERRIA OLABERRIA BEASAIN Gudugarreta Auzoa Gudugarreta Auzoa SONDEO 7 30 m. AP-636 BEASAIN BEASAIN ITV Beasain ITV Beasain OTRAS CONEXIONES NAVARRAS Ezkio-Itsaso 2 Zuasti 3 Pamplona Vitoria-Gasteiz Campanas Tafalla Castejón Tudela Plasencia de Jalón Zaragoza Trazado Ezkio Itsaso - Zuasti Trazado Vitoria Gasteiz - Zuasti Tramo Zuasti - Campanas Tramo Campanas - Castejón Tramo Castejón - Zaragoza Línea de alta velocidad Madrid- Zaragoza-Barcelona-Francia Conexión por Ezkio-Itsaso Conexión por Vitoria-Gasteiz Recorrido 55 Kms. 75 Kms. Tiempos 62 min. 44 min. Túneles 5,8 Kms. 30 Kms. Viaductos 17 15 Mantenimiento 5,5 mill. 7,5 mill. Presupuesto (1) 1.705 mill. 580 mill. Presupuesto (2) 1.255 mill. 755 mill. (1) Según el informe del Ministerio de Fomento de 2018 (2) Según el informe de alegaciones del Gobierno Vasco GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS Las conexiones de la ‘Y vasca’ con Pamplona Trazado Y vasca Trazado Ezkio Itsaso - Zuasti Trazado Vitoria Gasteiz - Zuasti Trazado Tercera vía Irun San Sebastián Bilbao Ezkio- Itsaso 2 4 1 3 Zuasti Vitoria-Gasteiz ZONA AMPLIADA TERCERA VÍA Ibarra Tolosa Altzo Zumarraga Ordizia SIERRA DE ARALAR Beasain Olaberria 4 Estación Uharte Arakil Idiazabal Ataun Bakaiku SIERRA DE URBASA Municipios donde se realizarán las catas geotécnicas 1 Conexión con Burgos-Madrid 2 Conexión Navarra (Alternativa H) 55 km (Túnel de 22 Km bajo la Sierra de Aralar) 3 Conexión Navarra (Alternativa V) 75 km (Vía paralela a la actual) 4 Conexión Navarra (Tercera vía) Trazado que discurre sin afectar a la sierra de Aralar LOCALIZACIÓN DE LAS CATAS BAKAIKU SONDEO 2 118 m. SONDEO 1 35 m. A-10 Bakaiku Bakaiku NA-2410 Iturmendi Iturmendi ATAUN Ergoiena Auzoa Ergoiena Auzoa Sidrería Urbitarte Sidrería Urbitarte GI-2120 SONDEO 3 137 m. Arrondo Arrondo SONDEO 4 154 m. Arin Arin GI-2120 Murkondo Auzoa Murkondo Auzoa San Gregorio Auzoa San Gregorio Auzoa IDIAZABAL Gainera Auzoa Gainera Auzoa A-1 Aranguren Auzoa Aranguren Auzoa SONDEO 5 25 m. IDIAZABAL IDIAZABAL OLABERRIA Katea Auzoa Katea Auzoa AP-636 SONDEO 6 50 m. A-1 Gainera Auzoa Gainera Auzoa OLABERRIA OLABERRIA BEASAIN Gudugarreta Auzoa Gudugarreta Auzoa SONDEO 7 30 m. AP-636 BEASAIN BEASAIN ITV Beasain ITV Beasain OTRAS CONEXIONES NAVARRAS Ezkio-Itsaso 2 Zuasti 3 Pamplona Vitoria-Gasteiz Campanas Tafalla Castejón Tudela Plasencia de Jalón Zaragoza Trazado Ezkio Itsaso - Zuasti Trazado Vitoria Gasteiz - Zuasti Tramo Zuasti - Campanas Tramo Campanas - Castejón Tramo Castejón - Zaragoza Línea de alta velocidad Madrid- Zaragoza-Barcelona-Francia Conexión por Ezkio-Itsaso Conexión por Vitoria-Gasteiz Recorrido 55 Kms. 75 Kms. Tiempos 62 min. 44 min. Túneles 5,8 Kms. 30 Kms. Viaductos 17 15 Mantenimiento 5,5 mill. 7,5 mill. Presupuesto (1) 1.705 mill. 580 mill. Presupuesto (2) 1.255 mill. 755 mill. (1) Según el informe del Ministerio de Fomento de 2018 (2) Según el informe de alegaciones del Gobierno Vasco GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS Las conexiones de la ‘Y vasca’ con Pamplona A San Sebastián Conexión Navarra (Alternativa H) 55 Km (22 Km de túnel bajo Aralar) Irun Bilbao Ezkio- Itsaso Bergara Conexión con Burgos-Madrid Zuasti Pamplona Vitoria-Gasteiz C Campanas B TERCERA VÍA Conexión Navarra (Túnel bordeando Aralar) Tafalla Conexión Navarra (Alternativa V) 75 Km (Vía paralela a la actual) Trazado Y vasca Trazado Ezkio Itsaso - Zuasti Trazado Vitoria Gasteiz - Zuasti Tercera vía Tramo Zuasti - Campanas Tramo Campanas - Castejón Tramo Castejón - Zaragoza Línea de alta velocidad Madrid- Zaragoza-Barcelona-Francia Castejón Tudela Plasencia de Jalón Zaragoza TERCERA VÍA Conexión por Ezkio-Itsaso Conexión por Vitoria-Gasteiz Ibarra Berastegi Tolosa Altzo Recorrido Zumarraga 55 Kms. 75 Kms. ZONA AMPLIADA Ordizia Beasain (7) Tiempos 62 min. 44 min. SIERRA DE ARALAR C Olaberria (6) Idiazabal (5) Túneles Estación Uharte Arakil Ataun (3 y 4) 5,8 Kms. 30 Kms. Viaductos Bakaiku (1 y 2) 17 15 SIERRA DE URBASA Mantenimiento (1) Según el informe del Ministerio de Fomento de 2018 5,5 mill. 7,5 mill. Municipios donde se realizarán las catas geotécnicas Presupuesto (1) 1.705 mill. 580 mill. (2) Según el informe de alegaciones del Gobierno Vasco Presupuesto (2) 1.255 mill. 755 mill. LOCALIZACIÓN DE LAS CATAS BAKAIKU SONDEO 2 118 m. SONDEO 1 35 m. Bakaiku Bakaiku A-10 NA-2410 Urdiain Urdiain Iturmendi Iturmendi ATAUN Ergoiena Auzoa Ergoiena Auzoa Sidrería Urbitarte Sidrería Urbitarte GI-2120 SONDEO 3 137 m. Arrondo Arrondo Arin Arin SONDEO 4 154 m. GI-2120 Murkondo Auzoa Murkondo Auzoa San Gregorio Auzoa San Gregorio Auzoa IDIAZABAL Gainera Auzoa Gainera Auzoa A-1 OLABERRIA OLABERRIA Aranguren Auzoa Aranguren Auzoa SONDEO 5 25 m. IDIAZABAL IDIAZABAL OLABERRIA Katea Auzoa Katea Auzoa AP-636 SONDEO 6 50 m. A-1 Gainera Auzoa Gainera Auzoa OLABERRIA OLABERRIA BEASAIN Gudugarreta Auzoa Gudugarreta Auzoa SONDEO 7 30 m. BEASAIN BEASAIN AP-636 Katea Auzoa Katea Auzoa Altamira Auzoa Altamira Auzoa ITV Beasain ITV Beasain GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS

Este nuevo desencuentro rescata discrepancias que parecían superadas hace varios años. Existía un primer consenso sobre el hecho de recurrir a las catas técnicas para tomar la decisión final sobre si la conexión del TAV con Pamplona debía ser por Vitoria o por Ezkio-Itsaso. Y, puestos a diseñar dónde efectuar las perforaciones, el Gobierno Vasco presentó en 2018 alegaciones orientadas a no tener que atravesar el parque natural, propuesta que hizo suya la Diputación de Gipuzkoa y que en Madrid «dieron por buena», según subrayó ayer Eider Mendoza.

Había anticipado de alguna manera el encontronazo en las últimas horas el secretario de Estado para el Transporte, el irundarra José Antonio Santano, al explicar que el Gobierno va a realizar los sondeos en un trazado alternativo que si bien «se basa» en la propuesta vasca de 2018, «no es exactamente la misma». Santano avanzaba que se van a realizar catas de «ese trazado que es distinto del original en lo que se refiere a cruzar la Sierra de Aralar», pero «sin descartar a priori» tampoco la opción de atravesar la zona central. Viendo los pliegos técnicos de la adjudicación de los sondeos, Gipuzkoa se planta. Las exploraciones que se contemplan en Ataun, Idiazabal y Beasain afectan al parque natural de Aralar, no lo bordean, y según el gobierno foral «esa modificación exige una explicación clara y concisa».

Las últimas declaraciones públicas de Santano detallaban que «no es la propuesta de atravesar Aralar por el macizo central, sino que se trata de alargar algo más el recorrido prácticamente hasta Altsasu, un poco antes, y a partir de ahí subir hacia el territorio guipuzcoano, y esa opción se parece más, no es exactamente la misma a la que planteaba el Gobierno Vasco». El reconocimiento implícito de que el plan no responde a pies puntillas al mapa pactado de antemano ha soliviantado al ejecutivo guipuzcoano. Para evidenciar el desencuentro, Eider Mendoza reconoció ayer que la Diputación ya ha advertido de ello al Ministerio, obteniendo «un silencio absoluto por respuesta».

«Desesperadamente lento»

El entuerto de las catas viene agravado por la dilatación que el propio proyecto del TAV sufre en el tiempo. Las exploraciones geológicas no son más que pasos previos a una decisión –por dónde conectar el TAV con Pamplona– que precede las obras definitivas. El hartazgo empieza a cundir en las instituciones vascas. Eider Mendoza reiteró ayer que para la «funcionalidad y competitividad» de la infraestructura resulta de «vital importancia» que esta conexión se realice por Ezkio-Itsaso y pidió que las catas «arranquen cuanto antes, pero que arranquen bien. Debemos ser exigentes y lo seremos», porque «está en juego el futuro de Gipuzkoa y de nuestro país», concluyó la diputada general, consciente de que «la llegada del TAV acumula un histórico retraso que afecta directamente a la vertebración, a la descarbonización y a la competitividad de Gipuzkoa y Euskadi».

En la misma línea habló ayer el diputado general de Álava, Ramiro González, partidario en contra de la opinión guipuzcoana de que la conexión se realice desde Vitoria, pero igualmente crítico con la tardanza. Lamentó «la pérdida de competitividad y oportunidades» que supone «la ejecución desesperadamente lenta» de la alta velocidad, de la que culpó a los «sucesivos gobiernos españoles». González reconoció estar deseando que «empiecen las catas y un análisis serio de cada una de las opciones posibles». Su compromiso es esperar a ese análisis «con el convencimiento de que establecerá que la mejor conexión es por Vitoria».

La decisión, en cualquier caso, tendrá que esperar. Primero llegarán las catas. Dónde hacerlas ha generado la controversia donde parecía haber un acuerdo.