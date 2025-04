Mundaiz Fit clausuró sus instalaciones antes del estado de alarma, pero mantiene sus clases vía online para sus abonados

Oskar Ortiz de Guinea San Sebastián Lunes, 6 de abril 2020, 06:47 | Actualizado 11:29h. Comenta Compartir

Hoy hace ya 25 días que la persiana de su gimnasio en el barrio donostiarra de Gros permanece bajada. Pese al confinamiento en casa, la vida sigue y sus clases, también. De hecho, Mikel Azparren nos recibe en el garaje de su domicilio vestido con su traje de luces como monitor de ciclismo indoor: culote negro, maillot corporativo del centro, Mundaiz Fit, y calcetines a juego. En cinco minutos arranca una de sus dos citas diarias sobre la bicicleta para una clientela que le sigue a través de la red social Instagram.

La noche del jueves 12 de marzo, día en el que el Gobierno Vasco decidió clausurar los centros escolares, Azparren y Onintze Erquicia, impulsora del gimnasio, informaron a sus 150 abonados de que se veían abocados a cerrar las instalaciones. «El nuestro es un gimnasio bastante familiar. Muchos clientes son amigos, que habían pagado sus clases y no les podíamos dejar tirados, menos en este momento en el que no podemos salir de casa y las horas se pueden hacer largas. Tampoco nosotros somos de estar quietos», avanzan.

No tardaron en diseñar sus clases online, un total de cinco al día. Les permiten estar activos y garantizarse seguir pagando los gastos derivados de su actividad profesional: alquiler del local, renting de las bicicletas, luz... No todos los trabajadores autónomos pueden decir lo mismo al ver cerrados sus negocios con motivo del coronavirus. «El gimnasio donde te sentirás parte de nuestra familia», es el eslogan que abre la web del centro. Porque todo queda en casa. No afrontan nóminas externas. Ellos imparten las clases -Mikel, las de ciclo indoor; Onintze, el resto: pilates, cardio box, baile, batz kimil...- y sus hijos ayudan.

Ampliar En familia. Onintze Erquicia, junto a su hija. LOBO ALTUNA

Xabier Mikel, de 21 años, es ciclista sub-23 en el equipo Laboral Kutxa y este curso se lo toma como clave para dar el salto a profesionales, por lo que anda más liberado. Enekoitz, corredor aún júnior, da alguna clase de bicicleta; Aitana, de 13 y futbolista del Intxaurdi, ayuda en la limpieza del gimnasio antes de ir a clase; y la pequeña Onintze, de ocho meses, juega (solía hacerlo antes del confinamiento) sobre la hierba artificial de la sala Mendi mientras la ama ejerce de monitora.

Clases abiertas al público

El escenario es una bajera de unos 17 metros, con cajas de cartón apiladas a un lado; y un par de bicicletas, balones, rulos y demás material, en el otro. A la una y media, Azparren se conecta a Instagram con su móvil, donde observa cómo se suman sus alumnos en casa. «Egun on, denori! Kaixo, Josu! Aupa, Simone! Zer moduz, Eneko?».

Ampliar El donostiarra Eneko Goikoetxea sigue una clase de ciclo indoor desde su salón a través de una tablet. USOZ

Eneko Goikoetxea está motivado para la clase. Es su «válvula de escape» para evadirse de su trabajo como arquitecto y del Covid-19. «Salgo mucho en bici con Mikel, y hacemos algunas marchas cicloturistas. Este año íbamos a hacer la Lieja-Bastoña-Lieja, que como casi todo, se ha suspendido. Al no poder ir ahora en bicicleta y tener el gimnasio cerrado, estas clases online son una gran alternativa. En cuanto Mikel nos propuso repartirnos las bicicletas del gimnasio, volaron en pocas horas», señala este donostiarra de 42 años, padre de dos hijas.

La clase que presenciamos es exclusiva para los abonados, a través de la cuenta del gimnasio en Instagram. Otras quedan colgadas en abierto para todo el mundo durante 24 horas. Pasado este plazo, las renuevan. Alguna ha llegado a contar con 900 personas (confinadas). «Es una satisfacción comprobar que hay clientes que hacen más de una hora al día», constatan. Al lado de Mikel, Enekoitz realiza su entrenamiento diario y Xabier Mikel coge el móvil para enfocar a su aita, que es la imagen que cada alumno ve en su pantalla. La opción de un trípode está descartada, porque desde el móvil Xabier Mikel puntualiza las indicaciones del monitor: «Simularemos un puerto de 20-25 minutos»; «¡Un minuto a tope!»; ¡Bajamos a 70%!», ¡Vamos!».

Con la hija en brazos, Onintze explica que «cuando comenzamos a oír lo del coronavirus, nadie imaginaba que se cerrarían bares y comercios. Y viendo cómo está aún Italia, que va dos semanas por delante, teníamos claro que esto iba a ir para largo». Asegura que «hay familias enteras que siguen las clases en casa», por lo que «es una satisfacción hacerles más llevadero ese rato y darles la opción de hacer deporte». Al principio lo intentó con la plataforma Zoom, con la que «podía ver a todos los alumnos, pero también oírles. Y con tantas voces en casa, era difícil». Recurrió a Instagram, y superó la «frialdad» de dirigirse a una pantalla de teléfono. «Debo pensar que todo el mundo hace bien el ejercicio porque no puedo corregirles, pero te llena saber que están ahí», deseando salir de casa y volver al gimnasio.