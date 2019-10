Pamela Diggle: «Mucha gente no se interesa por las plantas cuando no hay nada mejor para la salud» Diggle, una científica enamorada de las plantas. / J.M. López Botánica de la Universidad de Connecticut Esta bióloga, especialista en la evolución de las plantas, alerta sobre las consecuencias del cambio climático y avisa que «la sequía está acabando con algunas especies» IKER MARÍN Sábado, 5 octubre 2019, 07:44

'Descifradora de la evolución de las plantas' llaman a esta bióloga nacida en Los Ángeles (EE UU). Catedrática y jefa del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Connecticut, ha basado su investigación en averiguar cuál es la influencia de condiciones ambientales adversas en las plantas, su evolución en grupos estrechamente relacionadas y las diferencias entre las plantas con flor. Para estudiarlas, Diggle analiza su expresión genética, las características de sus células y tejidos y, sobre todo, el efecto que el cambio climático puede suponer para ellas. Algo de lo que hablará esta tarde en la penúltima conferencia plenaria del Passion for Knowledge.

– ¿Qué papel tiene la ciencia en la botánica?

– La botánica es una parte muy importante de la biología, la que intenta entender el mundo natural. Desde un punto de vista científico, me interesa la historia de la evolución de las plantas. Hoy en día, me preocupan el cambio de temperatura del planeta y su consecuencia en ellas. La ciencia debe darnos solución a estas preguntas, porque realmente sabemos poco sobre las plantas. Se observa que el calentamiento global hace que florezcan antes pero no sabemos realmente el porqué. Es un campo de investigación abierto.

– ¿Qué tipo de información científica pueden aportan las plantas?

– Pueden ofrecer muchísima. En el desafío del cambio climático pueden ser relevantes. El aumento de la temperatura del planeta provoca que las plantas florecen antes y no se pueden reproducir porque las abejas llegan más tarde. También estamos estudiando el tipo de plantas que pueden vivir en los lugares en los que cada vez llueve menos. La sequía también afecta a la supervivencia de algunas de ellas, que están desapareciendo. Otro estudio muy interesante en el que estamos trabajando es saber cuál es la relación de las plantas con el dióxido de carbono.

– Su ponencia lleva por título 'Las plantas en nuestro mundo cambiante'. ¿De qué va a hablar?

– Entre otros aspectos, voy a hacer referencia a lo que está sucediendo en Alaska con las plantas, porque allí las consecuencias del cambio climáticos son todavía más dramáticas.

– ¿Qué le atrajo de las plantas para especializarse en ellas?

– La mayoría de la gente tiene ceguera con las plantas. Saben que existen, que están en los montes y en las calles, pero no las consideran interesantes. Yo opino complemente lo contrario e intento divulgar su importancia ante la sociedad.

– ¿Qué les diría a todos aquellos ciudadanos que las ignoran? ¿Qué se están perdiendo?

– Se están perdiendo todo (ríe). Cuando te gustan las plantas, sales al exterior, a buscarlas. No conozco nada mejor para la salud mental y física.

– Trabajó durante años en un parque estatal cerca del desierto de San Diego (California). ¿Es un espacio apropiado para las plantas?

– Las plantas están en todas partes. Los únicos sitios donde no crecen son en los lugares donde nieva mucho durante largo tiempo y en las zonas más profundas de los océanos. En el desierto es muy interesante ver cómo viven las plantas. Hay algunas que tienen raíces muy profundas y pueden llegar a zonas de aguas subterráneas y hay otras que se quedan petrificadas. Cuando llueve florecen, echan hojas, las pierden y vuelven a petrificarse. Y luego hay otras que viven las seis semanas que pueden. Llueve, florecen, echan hojas y se mueren. Cuando llueve en el desierto es precioso ver cómo todo coge vida.

– ¿Cuál es su planta favorita?

– Me encanta la planta del tomate salvaje. Tienen hojas muy grandes y espinas que salen hacia arriba. Me resulta fascinante cómo se reproducen, porque pueden tener los dos sexos y reproducirse con ellas mismas o puede haber machos y hembras.

– ¿Cómo de frustrante es ser científica de un país cuyo presidente señala que no se cree las consecuencias del cambio climático?

– Es horrible. Además no escucha a nadie. Ni él ni sus colaboradores más cercanos. Mi generación poco más puede hacer, la lucha está ahora en manos de los jóvenes. Ejemplos como el de Greta Thunberg me dan muchísima esperanza. Tenemos que comer, no podemos dejar de hacerlo. Si desaparece el agua, no podremos trabajar la tierra y no habrá solución.