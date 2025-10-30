Garmendia considera que «no se pueden generalizar» casos «aislados de fraude» como el del argelino que abondonó a su hijo en Donostia

La llegada a Euskadi de padres de menores magrebíes que viajan con ellos y les dejan en localidades vascas para que se beneficien de las ... redes forales de acogida son «casos aislados de fraude», según ha afirmado esta mañana la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia.

El caso fue destapado ayer por este periódico tras la detención el pasado 21 de octubre por parte de la Policía Nacional de un hombre de 54 años y origen argelino por un delito de abandono de menor al haber traído a su hijo de Alicante -donde vivía- a Donostia para que fuera tutelado por la Diputación. El arrestado tenía concedida una «estancia por estudios» hasta junio de 2026.

La Policía Nacional y la Ertzaintza investigan al menos una veintena de casos sospechosos de tratarse de este tipo de abandonos de menores, sobre todo en Álava, y ya han detenido a un total de seis personas.

Preguntada por estos hechos en una comparecencia en San Sebastián, Garmendia ha indicado que «no se pueden generalizar» casos «aislados de fraude». «No van más allá de casos puntuales, de padres que consideran que sus hijos van a estar mejor atendidos aquí que con ellos mismos en sus países y hacen esto, que es denunciable», ha incidido.

En todo caso, ha subrayado que «lo importante es que se detectan». Además, ha añadido que «ese padre, finalmente, se ha llevado a su hijo, que es lo que tiene que hacer».