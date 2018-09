«La ganadora me llamó y se le notaba temblando de felicidad» Varios vecinos se acercan a curiosear a la Administración de Lotería de Bea Echenique. / ARIZMENDI El boleto ganador de 2,2 millones de euros fue validado en la Administración de la calle Kapitanenea de Errenteria, gestionada por Bea Echenique MIKEL PÉREZ ERRENTERIA. Jueves, 20 septiembre 2018, 07:54

Una larga cola se avistaba ayer por la mañana en la calle Kapitanenea de Errenteria, muy cerca del colegio Koldo Mitxelena, y es que unas cuantas personas esperaban a ser atendidas en la Administración de Lotería situada en esta misma calle. Este ambiente, mucho más propio de fechas navideñas, se daba pocas horas después de que se hiciera público que en esa misma oficina se había validado un premio de la Bono-Loto aportando la friolera de 2.213.050 euros a la feliz acertante.

Todo comenzó con el sorteo celebrado el pasado martes, cuando se anunció que la combinación ganadora era la formada por los números 9, 11, 21, 27, 28 y 29, con el 3 de número complementario y 7 de reintegro. La fortuna llamó esta vez a una vecina de Errenteria, como única acertante de Primera Categoría, después de rellenar un boleto semanal de dos apuestas con un coste de 6 euros.

A Bea Echenique le ha pillado un poco por sorpresa todo el revuelo causado por este acontecimiento, a pesar de llevar muchos años al cargo de la Administración de la calle Kapitanenea y de repartir bastantes premios. Eso sí, ninguno de esta magnitud. «El martes cuando me llamaron de la delegación para informarme del premio no pensé que se iba a formar todo este jolgorio», cuenta atareada mientras sigue atendiendo. Preguntada sobre el ganador o ganadora, confesaba sin querer desvelar desmasiados datos que «ya sabemos quién es la ganadora, ya ha aparecido, pero no por aquí, me ha llamado por teléfono para comprobar datos, y se le notaba temblando de felicidad». En esta ocasión se han juntado varios factores para que se diera un premio tan alto. «La mujer que ha ganado siempre jugaba a los mismos números y esta vez ha coincidido que había un bote muy grande acumulado», explica Bea. En esta ocasión la persona premiada era una clienta habitual del Kiosko de Bea, pero como concreta ella misma «muchas veces no nos enteramos de quién gana. A veces nos hemos enterado al año, y a veces nunca, como sucedió con otro de los premios más altos».

No es la primera vez que se reparte una cantidad alta en el Kiosko de Bea. Ella misma recuerda que «hace cinco años repartimos 1.800.809 euros a través de La Primitiva en julio, justo antes de Madalenas». Sin ir más lejos, en la pasada edición de la Lotería de Navidad, el establecimiento repartió un quinto premio. Para Bea, esto es parte de su trabajo y se muestra «feliz de hacer felices a las personas ganadoras», a pesar de que ella no pueda disfrutar de esa suerte.

A seguir probando suerte

Muchos vecinos de Errenteria se acercaron ayer a probar suerte tras conocer la noticia. Varios de ellos rellenaban los boletos y los entregaban pidiendo a Bea Echenique que tuvieran «un premio como el del martes». Algunos continuaban esperanzados de repetir esta hazaña y tiraban de humor: «me acaban de tocar 8 euros, creo que merezco una entrevista», bromeaba un vecino mientras se acercaba a la ventanilla con su papeleta.

En la puerta de la Administración, dos mujeres trataban de adivinar la identidad de la ganadora. «Me han comentado que es una mujer en edad de jubilación, conocida en el pueblo», comentaba una de ellas, mientras su interlocutora contestaba que «si yo estuviese jubilada y me tocara, seguiría trabajando, que más tiene el de Zara y ahí sigue», en referencia al multimillonario Amancio Ortega.

Tras repartir el premio más alto que se ha dado en Errenteria en el juego de la Bono-Loto, tanto la Aministración de Bea como todas las del municipio verán un repunte en la participación, no solo del mencionado juego, sino de la Lotería -cuya venta de los décimos de Navidad lleva semanas activa-, como de la Primitiva.