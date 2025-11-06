Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El túnel de Gaintxurizketa recuperará la doble vía desde mañana tras ocho años de obras para adaptarlo al paso del TAV. ADIF

Gaintxurizketa, 8 años de contratiempos en una obra que ve la luz al final del túnel

La recuperación de la doble vía entre Lezo e Irun permitirá incrementar los servicios de Cercanías un 27% desde mañana, aunque las limitaciones en la red aún durarán un año

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:07

La red ferroviaria de Gipuzkoa empieza a ver la luz al final del túnel después de casi una década de obras para adaptarse a la ... llegada del tren de alta velocidad. Mañana coincidirán dos hitos: la apertura del nuevo andén de Cercanías de la estación de Atotxa de Donostia, que discurre junto al edificio de Tabakalera, y la recuperación de la doble vía entre Lezo-Errenteria e Irun. Este último avance será posible gracias al final de las obras de adaptación del túnel de Gaintxurizketa al 'tercer hilo' del TAV, unos trabajos que se han alargado nada menos que 8 años después de sufrir diversos contratiempos. El principal, la quiebra de la empresa adjudicataria, que terminó provocando un parón de cuatro años en los trabajos a los pocos meses de iniciarse en 2017. La primera consecuencia de la apertura de la doble vía en Gaintxurizketa desde mañana es que permitirá aumentar las frecuencias de los Cercanías. Fuentes de Renfe avanzan a este periódico que desde mañana las frecuencias diarias pasarán de 37 a 47, lo que supone un incremento del 27%. Aunque las limitaciones por las obras del 'tercer hilo' se mantendrán al menos durante un año más, ya que aún se circula en vía única entre Hernani y Donostia –ahora se está acometiendo la adapción del túnel de Loiola–, por lo que la plena normalidad en el servicio de Cercanías no llegará, al menos, hasta «finales de 2026 o principios de 2027», según la última previsión del Ministerio de Transportes.

