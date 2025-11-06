Gaintxurizketa, 8 años de contratiempos en una obra que ve la luz al final del túnel

La red ferroviaria de Gipuzkoa empieza a ver la luz al final del túnel después de casi una década de obras para adaptarse a la ... llegada del tren de alta velocidad. Mañana coincidirán dos hitos: la apertura del nuevo andén de Cercanías de la estación de Atotxa de Donostia, que discurre junto al edificio de Tabakalera, y la recuperación de la doble vía entre Lezo-Errenteria e Irun. Este último avance será posible gracias al final de las obras de adaptación del túnel de Gaintxurizketa al 'tercer hilo' del TAV, unos trabajos que se han alargado nada menos que 8 años después de sufrir diversos contratiempos. El principal, la quiebra de la empresa adjudicataria, que terminó provocando un parón de cuatro años en los trabajos a los pocos meses de iniciarse en 2017. La primera consecuencia de la apertura de la doble vía en Gaintxurizketa desde mañana es que permitirá aumentar las frecuencias de los Cercanías. Fuentes de Renfe avanzan a este periódico que desde mañana las frecuencias diarias pasarán de 37 a 47, lo que supone un incremento del 27%. Aunque las limitaciones por las obras del 'tercer hilo' se mantendrán al menos durante un año más, ya que aún se circula en vía única entre Hernani y Donostia –ahora se está acometiendo la adapción del túnel de Loiola–, por lo que la plena normalidad en el servicio de Cercanías no llegará, al menos, hasta «finales de 2026 o principios de 2027», según la última previsión del Ministerio de Transportes.

Una vez concluidos los trabajos de la empresa estatal Adif en el túnel de Gaintxurizketa –tramo incluido en el trazado de implantación del 'tercer hilo' entre Astigarraga e Irun que dará continuidad a la línea de alta velocidad hasta la frontera con Francia–, se recupera la doble vía entre Lezo-Errenteria e Irun, lo que permite aumentar la frecuencia de circulación hasta la capacidad máxima que han permitido las obras desde abril de 2024. Son 47 frecuencias diarias, diez más que las que se ofrecen hasta hoy.

A partir de mañana, todos los servicios de Cercanías realizarán el trayecto en tren sin transbordos en autobús, a excepción del primero con salida de Irun, que realizará «por carretera el tramo entre Irun y Lezo-Errenteria», según detalló ayer el Ministerio de Transportes. En cuanto a los trenes de Media Distancia, se retirarán todos los transbordos por carretera para recuperar la circulación en tren.

La obra del túnel de Gaintxurizketa, de 557 metros de longitud, ha vivido diversas vicisitudes desde que se inició en septiembre de 2017, hace ocho años. Apenas seis meses después de iniciarse los trabajos, en marzo de 2018, sufrió un serio contratiempo por la quiebra de la empresa adjudicataria, que terminó provocando un parón de cuatro años en los trabajos, que hubo que licitar de nuevo. En octubre de 2021, Adif volvió a adjudicar la obra y, en febrero de 2022, se retomaron los trabajos. Dos años después, en marzo de 2024, Adif anunció que la tuneladora TES –que permite acometer las obras manteniendo la circulación de trenes en una única vía– había concluido la excavación para ampliar el gálibo del túnel, aunque anticipó que el traslado de la tuneladora por partes hasta el túnel de Loiola, que le iba a tomar el relevo, aún iba a requerir de varios meses. Además, en mayo del año pasado aparecieron unas grietas en el túnel que obligaron a cerrarlo durante varias semanas hasta que se pudieron subsanar.

Durante los últimos meses en los que el túnel de Gaintxurizketa ha operado con vía única, se ha instalado vía en placa (sobre una base de hormigón) en el interior del túnel, ampliando el gálibo, y se ha tendido el sistema de electrificación definitivo en el interior del túnel y en el trayecto, según informa Adif. También se ha instalado el nuevo cableado de señalización y comunicaciones, y se han colocado aparatos de vía en Lezo, adaptados a las futuras circulaciones en ancho ibérico e UIC, además de los distintos elementos de seguridad en el interior del túnel de Gaintxurizketa.

Avances en el 'tercer hilo'

En este tiempo se han llevado a cabo «avances decisivos» en la adaptación de la infraestructura entre Astigarraga e Irun, que «transformarán la conexión ferroviaria en Gipuzkoa», dando continuidad a la línea de alta velocidad y al Corredor Atlántico ferroviario para viajeros y mercancías.

Además de la implantación del 'tercer hilo', Adif continúa con los trabajos en la instalación de las protecciones acústicas entre Bergara e Irun. También se ha avanzado en las obras de la nueva estación de Irun, y en los apeaderos adaptados y accesibles de Loiola y Martutene, y se ha trabajado en los pasos superiores de Elizatxo y la pasarela de Teilería. Las obras del 'tercer hilo' encaran ahora el aumento de la sección del túnel de Loiola (290 metros), lo que mantiene la circulación en vía única entre Hernani y Donostia que, por el momento, no permite incrementar aún más el número de frecuencias. De hecho, la normalidad en este sentido no llegará hasta 2027, cuando terminen las obras del 'tercer hilo'.