Gabriela Uriarte: «Todo el mundo ha hecho dietas, pero nadie ha aprendido a comer de verdad»

'Sin dieta para siempre' es el título del nuevo libro de la nutricionista y dietista Gabriela Uriarte. La donostiarra, que anima a «tirar la báscula por la ventana» por ser un instrumento «saboteador de la dieta», resalta la importancia de «aprender a comer. No estamos hablando de un capricho o de una operación bikini, sino de algo muy serio». Sobre su texto y sobre cómo mantener una alimentación saludable hablará esta tarde (19.30 horas) en el Aula DV que tendrá lugar en el Aquarium de San Sebastián. La entrada es libre hasta completar el aforo.

- 'Antes de continuar leyendo, tira la báscula por la ventana'. Así empieza su libro.

- En el sentido figurado, hay que tirar la báscula por la ventana. Es un instrumento de tortura. Un saboteador de la dieta. Estamos malusando un instrumento de precisión. Para empezar, cualquier aparato de estos se ha llevado un fregonazo o un mal golpe, con lo cual ya está desequilibrado. Además, utilizamos el peso como parámetro de éxito, cuando este fluctúa hasta tres kilos a lo largo del día y no estamos midiendo lo más importante, la grasa que perdemos. Le damos demasiada capacidad de influencia a un instrumento que falla mucho y que puede terminar con toda la motivación que tenemos.

- En su texto afirma que la obesidad es una de las epidemias de este siglo.

- Así es. La obesidad es la epidemia del siglo XXI. En la actualidad una de cada dos personas en España tiene exceso de peso, con la relación directa que esto tiene con el desarrollo de diferentes enfermedades que ahora mismo son la primera causa de muerte. Una gran parte de los cánceres y de las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares son prevenibles con una buena alimentación y un buen estilo de vida. No estamos hablando de un capricho o de una operación bikini, sino de algo muy serio. Alimentarnos bien debería ser natural para nosotros y en esta vida moderna se ha vuelto muy complicado.

- ¿Qué papel juega aquí la comida real?

- La comida real juega un papel muy importante. Uno de los factores de ese ambiente obesogénico en el que vivimos es el distanciamiento que tenemos de la comida real, de la materia prima, y la superexposición que tenemos a los productos ultraprocesados. Pueden ser los ultraprocesados que todo el mundo detecta, como la bollería industrial, pero también los que no sabemos que lo son y consumimos a diario y que pensamos que no son tan malos como realmente lo son. En este grupo están las galletas y cereales del desayuno o los embutidos.

- Usted aboga por vivir sin dietas.

- El principal fallo de las dietas que se han hecho en los últimos treinta años es que no hay reeducación alimentaria. Son dietas muy extremas, que dañan el metabolismo y que hacen que la gente engorde con más facilidad la próxima vez. El famoso efecto rebote. Para vivir sin dietas tenemos que hacer la última dieta. Es decir, tenemos que aprender a comer. Es mucho más útil a largo plazo y, desde luego, imprescindible para mantener el peso. Debemos aprender a hacer una buena compra, una buena planificación... Saber gestionar la vida social sin renunciar a ella y sacar minutos activos en nuestro día sin dejarnos llevar por el sedentarismo. Esta es nuestra asignatura pendiente. Todo el mundo ha hecho dietas, pero nadie ha aprendido a comer de verdad.

- ¿Hasta qué punto hay que impulsar el consumo de las verduras y frutas y disminuir el de la carne roja?

- Cualquier extremo es malo. Es importante poner las cosas en contexto. La base de una alimentación saludable y de poder prevenir enfermedades más prevalentes es que en nuestro plato el protagonismo lo tengan las verduras y hortalizas de temporada. A partir de ahí, el aporte proteico de la dieta puede venir de muchas fuentes. Hay personas que prefieren consumir proteína de origen animal, entre ellas la carne roja. No hay problema tanto en cuanto no sea carne roja procesada. Debemos hacer matices y diferencias. Abusar de las carnes procesadas no es buena idea para nuestra salud por su relación directa con el cáncer, sobre todo con el de colon, pero no pasa absolutamente nada porque esporádicamente consumamos una buena pieza de carne sin procesar, como un solomillo o una txuleta. Se puede incluir perfectamente en una dieta saludable, aunque tampoco es imprescindible. Los humanos tenemos la suerte de que lo esencial para nosotros son los nutrientes, no el alimento que los aporta.

- ¿Y qué pasa con el pan?

- El problema es que la mayor parte del pan al que tenemos acceso es un pan de muy mala calidad. El pan, como tradicionalmente se ha hecho, solo lleva harina, agua, levadura y sal, pero es muy complicado de encontrar. Ahora tenemos panes que son ultraprocesados, aunque no los detectamos como tal. Pan sí, siempre y cuando tenga los ingredientes que ha tenido toda la vida y no cinco líneas de ingredientes o harina refinada con un suplemento de fibra. Como consumidores, más que preguntar si el pan es integral o no tenemos que preguntar el porcentaje de harina integral que tiene.

- Mantener una rutina saludable los fines de semana, cuando hay más vida social, puede resultar complicado.

- Es más difícil porque estamos expuestos a más tentaciones. A veces, también afecta la presión social del grupo. De todas formas, dos comidas libres a la semana de catorce no van a tener una influencia en tu patrón dietético. Lo que pasa es que nunca son solo dos comidas, suelen ser muchas más. Además, en nuestro día a día tampoco solemos llevar una buena alimentación. Todo ese cóctail es lo que hace que la vida social engorde, pero si conseguimos seleccionar los momentos en los que ser más flexibles y el resto de días los gestionamos mejor con los 'tips' que doy en el libro podemos mantener una buena alimentación también los fines de semana.

- ¿Cree que la sociedad está concienciada de la importancia de una alimentación sana?

- Cada vez más. Además, de manera natural siempre ha habido un interés por comer bien. Ahora estamos empezando a ponernos manos a la obra, aunque todavía queda mucho por hacer.