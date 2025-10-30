Dos futbolistas guipuzcoanos inauguran la peña del Athletic en Oiartzun: «Estando en Gipuzkoa es un gran placer» La agrupación, presidida por Manolo Etxabe, cuenta con 65 socios que abonan una cuota anual de 20 euros

J. F. Jueves, 30 de octubre 2025, 16:52 Comenta Compartir

Los jugadores guipuzcoanos Urko Izeta y Álex Padilla han sido los encargados de dar oficialidad a la nueva peña del Athletic de Bilbao en Gipuzkoa. El eibarartarra y el zarauztarra eran los invitados especiales para dar la bienvenida a la Oiartzungo Athletic Lagunartea, que se convierte en la 18ª peña oficial del Athletic en territorio guipuzcoano.

La inauguración oficial del club de aficionados se celebró bajo el pórtico del ayuntamiento de Oiartzun debido a la lluvia. Durante el acto, que contó con la presencia de Andoni Goikoetxea en representación del club de Bilbao, los jugadores compartieron su satisfacción ante la afición. El guardameta de Zarautz Álex Padilla manifestó en euskera su gratitud «por la invitación, es un placer estar aquí,.. estamos en Gipuzkoa pero esto es lo que nos hace especiales».

Por su parte Urko Izeta, procedente de la cantera del Eibar y que el año pasado militó como cedido en el Mirandés, señaló que «estando en Gipuzkoa ver tantos athletizales para nosotros es un gran placer; como jugadores estamos muy orgullosos».

65 socios de la peña del Athletic en Oiartzun

La peña, conocida como Peña Athletic Antton Ezponda, comenzó a gestarse en 2017 y se oficializó finalmente al inicio de la pandemia. Presidida por Manolo Etxabe, la agrupación suma un total de 65 socios que abonan una cuota anual. La mayoría de estos socios son vecinos de Oiartzun y del resto de la comarca de Oarsoaldea.

El club hizo entrega de una placa conmemorativa a la peña oficial. Además de la presencia de los jugadores, se recordó a José León Getaria, quien fue el primer presidente de la peña, y acudieron al acto Juan Mari Etxabe y Lorea Etxabe. En redes sociales, el Athletic publicó un mensaje de agradecimiento: «Eskerrik asko por lucir con orgullo el sentimiento athleticzale por todo Oarsoaldea». Los socios de esta peña guipuzcoana organizan salidas y se desplazan a muchos de los partidos que disputa el Athletic.