El fuet y los números primos

El poema de los números primos', la obra de Esther Ferrer que se instalará en la terraza de Tabakalera ya me gusta. De entrada. Por ... el título, por la ubicación, por ser una pieza en cerámica azul y verde y por ser contemporánea. Y, no sé por qué me temo, este homenaje a una matemática francesa del siglo XIX no va a ser del gusto de una parte del público donostiarra, poco abierto a la abstracción.

No lo entiendo, solemos decir algunas veces frente al arte actual pero, qué quieren, tampoco entiendo algunas de las canciones del brutalista disco de Rosalía, pero me obligo a escuchar con ojos desprejuiciados su homenaje a Santa Olga de Kiev cantada en ucraniano. Tampoco entiendo por qué es tan carísimo el bolso The tote bag de Marc Jacobs o el motivo de que los niños adoren dinosaurios y unicornios. Cuánto mejor las hadas de mi época infantil.

Ahora, casi se termina el año y me entero de que la palabra de 2025 es «six seven» y «seis siete», viralizada en redes sociales y que significa duda. Es decir, tenían para expresar lo mismo el «más o menos» o el «ni bien ni mal», pero han preferido popularizar la expresión que utilizó un rapero y un jugador de baloncesto y así volvernos locos a los que gustamos de las palabras.

Para coronar un año incomprensible y abstracto me piden de regalo un calendario de adviento con el fuet como temática: 24 días de fuetitos con nueces, con chorizo, con trufa y fuetitos en su mismidad.