Un frente provoca aviso amarillo por lluvia y olas, y dejará rachas de viento de hasta 100 km/h

La última semana de noviembre arranca en Gipuzkoa con tiempo desapacible como consecuencia de la llegada de un frente asociado a una borrasca activa. La ... Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha anunciado que tanto hoy como mañana estará activado el aviso amarillo por lluvias persistentes y riesgo marítimo- costero. Además, en el litoral en ambos días, en torno al mediodía, el viento girará a oeste-noroeste, intensificándose por la tarde-noche, con rachas que podrían rondar los 80-100 km/h. Las máximas no superarán los 15ºC en el territorio y la cota de nieve podría situarse al final del día en torno a 1.200-1.400 metros.

El aviso amarillo por fuertes lluvias estará activado a partir del mediodía de holy y hasta la medianoche del martes. Alerta de que se pueden acumular más de 60 l/m² en 24 horas en puntos de Gipuzkoa, especialmente en el este. Ademas, por la tarde-noche hay posibilidad de tormentas con granizo.

Por su parte, el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero estará activado desde las seis de la tarde hasta la medianoche. La altura de ola significante irá subiendo hasta superar los 3.5 m durante la noche. La mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 3 metros de altura. Periodo: 10 s. Viento del noroeste, con fuerza 6 y con intervalos de fuerza 7. Originará mar gruesa con áreas de mar muy gruesa.

La previsión de Euskalmet para mañana indica que se esperan chubascos y viento del noroeste intenso. Bajarán las temperaturas, unos tres grados con respecto a los de este lunes, y la cota de nieve rondará los 1.200 metros, bajando por la tarde hasta rondar los 1.000 metros. Los chubascos serán frecuentes y abundantes, especialmente en el norte, con posibles tormentas y granizadas cerca de la costa. Viento del noroeste intenso, que soplará con especial fuerza durante la madrugada.

El miércoles seguirán los chubascos, pero serán menos abundantes y frecuentes que la jornada anterior y sobre todo se darán durante la primera mitad del día. El viento soplará del norte y las temperaturas podrían bajar ligeramente. La cota de nieve comenzará en torno a los 1.000 metros, pero subirá por la tarde.