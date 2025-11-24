Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ciudadanos se protegen con paraguas de la lluvia este lunes por la mañana en una calle de San Sebastián. Félix Morquecho

Un frente provoca aviso amarillo por lluvia y olas, y dejará rachas de viento de hasta 100 km/h

Las máximas no superarán hoy los 15ºC en Gipuzkoa y la cota de nieve subirá a los 1.200-1.400 metros. La alerta seguirá activa mañana

A. I.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:18

Comenta

La última semana de noviembre arranca en Gipuzkoa con tiempo desapacible como consecuencia de la llegada de un frente asociado a una borrasca activa. La ... Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha anunciado que tanto hoy como mañana estará activado el aviso amarillo por lluvias persistentes y riesgo marítimo- costero. Además, en el litoral en ambos días, en torno al mediodía, el viento girará a oeste-noroeste, intensificándose por la tarde-noche, con rachas que podrían rondar los 80-100 km/h. Las máximas no superarán los 15ºC en el territorio y la cota de nieve podría situarse al final del día en torno a 1.200-1.400 metros.

