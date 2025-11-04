Francisco, el vendedor de la ONCE que reparte miles de euros en Gipuzkoa: «Hay una pareja que viene a diario a comprar» El sorteo del cupón diario de la ONCE ha dejado en la localidad gipuzcoana de Beasain cinco premios de miles de euros

Josu Zabala Barandiaran Martes, 4 de noviembre 2025, 13:04

La suerte ha regresado a Gipuzkoa gracias al sorteo del cupón diario de la ONCE, que ha dejado en la localidad de Beasain un total de 175.000 euros gracias a cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno y que han sido vendidos por el agente Francisco Gabarri.

«Me he enterado de que he dado estos premios a media mañana, y estoy expectante porque hay una pareja que viene a diario a comprar, y siempre me piden que el número acabe con el 9, y es el que ha tocado» ha explicado Gabarri mientras atiende a su clientela habitual en el quiosco de la Plaza Erauskin en Beasain.

El agente, que lleva desde diciembre de 2024 trabajando en ese punto de venta, aunque antes trabajó en Urretxu, donde también vive. Tras años dedicados a vender los productos de la ONCE, asegura que lo mejor de su trabajo es «ver la cara de felicidad de la gente cuando hay suerte cerca».

Cinco premios de miles de euros en Beasain

Francisco ha vendido cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno. El número agraciado ha sido el 83979 y se han repartido 49 premios a las cinco cifras en toda la península.

La última vez que la fortuna se detuvo en Gipuzkoa, en concreto en la localidad de Eibar, fue el pasado 23 de octubre, gracias al mismo sorteo del cupón diario de la ONCE, que dejó en la ciudad armera 535.000 euros, repartidos entre un premio mayor de 500.000 euros (cinco cifras y serie) y otro de 35.000 euros (cinco cifras).

