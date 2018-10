Francia ya ha devuelto a medio millar de migrantes a la Policía en lo que va de año Dos migrantes subsaharianos son registrados por la Policía Nacional en Irun tras ser devueltos por la Gendarmería al ser interceptados en suelo francés. / DE LA HERA DV fue ayer testigo de al menos dos devoluciones realizadas cerca de la frontera irundarra | Organizaciones como SOS Racismo recuerdan que muchas personas son retornadas en la muga sin realizarse un expediente oficial AIENDE S. JIMÉNEZ SAN SEBASTIÁN. Martes, 23 octubre 2018, 07:05

Las devoluciones de migrantes por parte de la policía gala a la española no son una novedad, ya que la frontera de Irun siempre ha sido un punto estratégico para aquellos que quieren llegar hasta Francia a través de la Península. Sin embargo, el paso por la muga se ha convertido en especialmente conflictivo este verano, con la llegada a Gipuzkoa de decenas de migrantes en tránsito procedentes de las costas andaluzas. Solo en junio, julio y agosto se produjeron 267 devoluciones por parte de la Gendarmería a la brigada de Extranjería de la Policía Nacional en Biriatou, el doble de las que se realizaron entre enero y mayo.

Un flujo que ha continuado activo durante el mes de septiembre. Según fuentes oficiales consultadas por este periódico, el pasado mes la policía gala interceptó en su territorio a 77 personas que fueron devueltas a Gipuzkoa. En total, en lo que va de año la cifra de devoluciones es de 481, sin contar las que se han realizado durante este mes de octubre. Ayer mismo DV fue testigo de al menos dos de esas actuaciones. Las policías de ambos países se citaron en el parking del recinto ferial de Ficoba por la mañana y por la tarde para llevar a cabo la devolución de varias personas. Un espacio, junto a la frontera de Behobia, donde es habitual que se produzcan estas actuaciones.

Además, tras el anuncio por parte del ministro del Interior galo, Laurent Nuñez, de que Francia reforzará la presencia policial en la frontera con Irun debido a la creciente «presión» migratoria, se espera que el número de devoluciones aumente en los próximos meses. Cabe recordar que actualmente existe un acuerdo hispano-francés por el que se permite realizar devoluciones de migrantes sin papeles dentro de un margen de cuatro horas después de haber cruzado la frontera.

Un acuerdo entre Francia y España permite las devoluciones en las primeras cuatro horas

No obstante, existe un número incuantificable de personas que no son entregadas a la Policía y que por tanto no quedan reflejadas en las estadísticas. Mikel Mazkiaran, presidente de SOS Racismo, ya explicó a este periódico que «los que son interceptados en Hendaia y alrededores son devueltos directamente», bien a pie, en autobús o en Topo. En ese sentido, Mazkiaran señaló que «las devoluciones que se practican en aplicación del acuerdo entre Francia y España siguen un procedimiento aceptado. Lo que no es de recibo es lo que no consta en ningún lado».

La duda es ahora qué consecuencias podría tener el aumento de las devoluciones para Irun y Gipuzkoa. La mayoría de los que son retornados vuelven a intentar cruzar la frontera, mientras que otros permanecen en Irun, sin recursos oficiales a los que poder recurrir. Hasta hace una semana estos se refugiaban en Lakaxita, el gaztetxe reconvertido en albergue para migrantes, gestionado por la Red de Acogida Ciudadana de Irun. Tras su desmantelamiento, el Ayuntamiento se vio obligado a habilitar el edificio del Antiguo Hospital, que suele ser utilizado en invierno como piso del frío para personas sin hogar, y que cuenta con 24 plazas. Unas plazas que podrían ser insuficientes en el caso de que el número de migrantes retenidos en la ciudad aumente.

Por otro lado, el albergue de Martindozenea, gestionado por Cruz Roja bajo la coordinación de la Mesa Interinstitucional para la Acogida Urgente de Migrantes, cuenta con 60 plazas. Este viernes la mesa dará luz verde a que este recurso permanezca abierto las 24 horas del día y no solo durante la noche.