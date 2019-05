Fraisoro cuenta con un banco de semillas con más de 20.000 especies

Desde 2008, Gipuzkoa cuenta en la finca Fraisoro con el primer banco de semillas del territorio. El catálogo de plantas de interés alimentario en ese terreno propiedad de la Diputación supera las 20.000 especies, según los datos con los que cuenta la asociación. De ellas, alrededor de 200 pueden considerarse como cultivos importantes. Además, se almacenan simientes de especies de flora raras o amenazadas.

La Diputación de Gipuzkoa cuenta con este laboratorio agroambiental de Fraisoro en el cual desarrolla un plan foral que no consiste solamente en almacenar semillas, sino en tener «colecciones vivas» en el jardín botánico de Iturraran (Aia), en cultivarlas en el vivero de Arizmendi (Urnieta) para luego reintroducirlas en su hábitat natural, y en proteger ciertas poblaciones mediante vallados, por ejemplo en las cordilleras de Aizkorri y Aralar. Los trabajos para conservar in situ estas plantas amenazadas serán los prioritarios. El nombre oficial es Banco de Germoplasma Vegetal de la Diputación foral de Gipuzkoa, dado que no se limita a almacenar semillas, sino también otros elementos que sirven para la reproducción de las especies vegetales.

En Euskadi, el Instituto vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, perteneciente al Gobierno Vasco, también ha hecho sus pinitos con la puesta en marcha hace unos años de un banco de semillas exclusivamente de maíz. Ahora colabora activamente con la Red de Semillas de Euskadi. Pero será Gipuzkoa quien tome la iniciativa para dar el impulso público a la protección de las especies vegetales en el territorio.