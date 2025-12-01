Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Agustín Garmendia acaricia a su perro tras ser rescatado por el equipo de búsqueda. Aritz

Fox vuelve a nacer en Peñas de Aia

Diez días perdido ·

El perro de la familia Garmendia quedó atrapado tras entrar en una galería de una antigua mina y caer por un pozo. Fue rescatado por los 'basozainak' y bomberos del Bidasoa

Ander Artetxe

San Sebastián

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:00

Fox desapareció una mañana mientras acompañaba al hijo de Agustín Garmendia en una jornada de caza en Peñas de Aia. En un momento dado se ... dio cuenta de que llevaba más de una hora sin verlo, algo inusual en este perro. Entonces comenzó una búsqueda que ha mantenido en vilo a toda la familia. «Para nosotros es como otro hijo», explica el padre tras el final feliz.

