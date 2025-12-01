Fox vuelve a nacer en Peñas de Aia

Fox desapareció una mañana mientras acompañaba al hijo de Agustín Garmendia en una jornada de caza en Peñas de Aia. En un momento dado se ... dio cuenta de que llevaba más de una hora sin verlo, algo inusual en este perro. Entonces comenzó una búsqueda que ha mantenido en vilo a toda la familia. «Para nosotros es como otro hijo», explica el padre tras el final feliz.

Garmendia y sus dos hijos recorrieron el monte sin descanso, mañana y tarde, durante toda la semana. En los primeros momentos, ante la ausencia total de señales, llegaron a creer que alguien podía haberles robado al perro. Había un agujero minero a unos 80 metros del punto donde se perdió su pista y lo revisaron varias veces: miraron con linterna, introdujeron una cámara y no encontraron ningún indicio de que Fox pudiera estar allí. Ese silencio les hizo pensar que el perro podía haber sido sustraído. Aun así, Agustín nunca dejó que el desánimo les venciera: «Yo siempre le decía a mi hijo: no pierdas la esperanza».

Para que Fox encontrara algo si regresaba solo, la familia dejó en el punto donde solía bajar del coche su toalla y dos manzanas, su fruta favorita. Los tres siguieron buscando día tras día, convencidos de que el perro seguía vivo en algún lugar del monte. «Mis hijos y Fox se han criado juntos; no podían quedarse de brazos cruzados», señala el propietario.

Aviso de un guardabosques

La primera noticia optimista llegó por parte de un guardabosques que trabajaba en la zona y escuchó unos ladridos apagados que parecían salir de un agujero en el terreno. Recordó el aviso del animal desaparecido y lo comunicó de inmediato. Para Agustín Garmendia, aquello fue un golpe de esperanza. «Sentí una alegría enorme; sabía que tenía que ser él», recuerda.

Poco después, ya en la zona, llegó la clave definitiva gracias a Kai, el perro de trabajo de Aritz, uno de los guardabosques movilizados. Al pasar junto a una de las bocas de la antigua mina, el animal se detuvo en seco y señaló hacia el interior, una reacción que reforzó la sospecha de que Fox estaba atrapado allí. Minutos más tarde, desde el fondo, volvió a escucharse un ladrido que confirmó que seguía vivo.

Cuando Agustín llegó al lugar señalado por los guardabosques, Fox seguía sin verse desde el exterior. Pero al escuchar la voz de su dueño, el perro respondió desde el interior de la galería. «Solo se le veían los ojos entre las piedras», recuerda. El animal había caído por un pozo vertical de la antigua mina y llevaba días atrapado entre rocas, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Los bomberos del Bidasoa llegaron poco después y trabajaron para abrir un hueco entre los bloques de piedra. Al agrandar la oquedad, Fox emergió de golpe, corriendo directo hacia los brazos de Agustín, completamente cubierto de barro y agotado. «Yo me vine abajo, me puse a llorar. Han sido diez días muy duros», admite. En cuanto subió al coche, Fox se pegó a él como copiloto, sin separarse un instante.

Hoy Fox se recupera en casa tras su odisea subterránea y la familia Garmendia respira aliviada. «Diez días son mucho tiempo… pero resistió. Ha vuelto a nacer», repite Agustín.

Agustín no duda en destacar el papel de quienes lo rescataron: «El perro ha vuelto a nacer, y eso se lo debemos a los basozainak, a Kai, y a los bomberos». Durante toda la operación, los guardabosques permanecieron a su lado: «Estuvieron conmigo de principio a fin, animando. No cualquiera hace eso», dice emocionado.

