La imagen que capta los sueños de Elsa Javier Vicente gana el primer premio del concurso 'Fotolector' de El Diario Vasco MACARENA TEJADA Sábado, 7 septiembre 2019, 07:16

Sacar una foto es mucho más que inmortalizar un momento. Es contar una historia. Mostrar sentimientos. Crear arte. Y la imagen final «no sale de la nada», es el resultado de «mucho trabajo y, sobre todo, una gran cantidad de tiradas».

Es más, fueron decenas las veces que el bergararra Javier Vicente apretó el botón de su cámara para fotografiar de la mejor manera posible a su sobrina Elsa. Hasta que le captó justo después de lanzar su avión de papel al cielo, con esa cara de alegría que solo los niños saben poner.

'Elsa y sus sueños' fue el título que Vicente dio a la fotografía que ha ganado el primer premio del concurso de la foto del lector de este verano, organizado por El Diario Vasco. Un año más, la participación ha sido muy alta –se han recibido casi 3.000 fotos– y los premios han estado muy reñidos.

Sánchez (La Perla), Vicente (primer premio), Cavero (segundo premio) y Dolado (DV), en la entrega de premios. / Michelena

En cualquier caso, el ganador ha sido Vicente, con ese momento en familia en Barrenkale, Bergara. «El mérito está ahí. En sacar una buena foto en un lugar como ese, sin tener una puesta de sol en la India o una playa paradisíaca. Saber contar historias con acciones de la vida cotidiana», recapacita el vencedor, que se lleva un viaje a Gran Canaria para dos personas por cortesía de Soltour y Hoteles López.

Cuentos de Barrenkale

Vicente, alias 'Rudman', es un aficionado a la fotografía. Desde que le regalaron aquella cámara manual en su comunión no ha parado de darle al botón. Incluso tiene una carpeta de su Facebook dedicada a sus instantáneas de Bergara: 'Historias de Barrenkale'.

Miguel Cavero, de Ordizia, ha sido quien se ha llevado el segundo premio, una estancia en el Hotel&Spa Villa Magalean de Hondarribia, con acceso a circuito y masaje. La foto que él mandó al concurso fue 'A la sombra del árbol', sacada «un día de mucho calor en Santorini». Estaba de vacaciones con su mujer y su hija y decidieron pararse a la sombra de un arbusto. Le gustó el encuadre «por su originalidad», pero ninguna familiar de él quiso posar. Esperó y esperó, hasta que llegó el momento perfecto. Una mujer se puso a dar crema bajo esa sombra ideal y, entonces, disparó. Y sacó la foto con la que se ha llevado la plata.

A diferencia de Cavero, que no las tenía todas consigo porque su foto «no salió publicada en el periódico hasta haber pasado tres semanas de que la mandara», 'Rudman' sí se veía con posibilidades de ganar. «Esta imagen es diferente. No es una cualquiera», reconoce. Además, el día después de enviarla por correo electrónico «ya estaba publicada. Pensé que había tenido que gustar mucho por la rapidez en la que salió. Eso me hizo recapacitar y ver que podía conseguir algo».

Armando González, que vive en Madrid, es quien va a disfrutar del premio especial del público, gracias a su imagen '600', en la que aparece un pequeño coche de juguete con una pareja de muñecos. Se irá junto a quien él decida al hotel Aire de Bardenas en Navarra. Por su parte, la ganadora del premio a la participación de esta edición ha sido la tolosarra Izaskun Muñoa, que se lleva una cena o comida para dos personas en el restaurante Txuleta.

La entrega de premios, a la que asistió Alfonso Dolado, en representación de EL DIARIOVASCO, y Olga Sánchez, de La Perla, fue en la terraza de este establecimiento.

PRIMER PREMIO: 'Elsa y sus sueños'. «Las princesas también quieren volar», era el escueto comentario que acompañaba a la fotografía ganadora de esta edición de la foto del lector de EL DIARIO VASCO, hecha en Barrenkale, en Bergara. / JAVIER VICENTE 'RUDMAN'

SEGUNDO PREMIO: 'A la sombra del árbol'. «Esta joven se detuvo debajo del árbol para darse crema solar una tarde veraniega en la isla griega de Santorini», contaba el autor de esta foto, que la sacó durante su verano. / Miguel Cavero