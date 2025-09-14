La naturaleza y lo cotidiano se llevan el gran premio Fotolector DV. Una foto en la playa de la Zurriola, otra en La Concha y una cueva de Lanzarote han sido las ganadoras del concurso fotográfico de este 2025

El verano de mi infancia. La imagen ganadora muestra a unos niños bañándose y jugando con el agua de la playa de la Zurriola, con el fuerte constraste de la luz natural del atardecer.

Unos niños en la orilla, el vuelo de unos pájaros y un pasaisaje rocoso de Lanzarote configuran tres miradas que capturan la belleza de lo cotidiano y lo extraordinario, y que se han alzado como vencedoras del concurso 'La foto del lector 2025', el certamen organizado por EL DIARIO VASCO. El jurado, tras una intensa deliberación y valorando la luz, el encuadre, el enfoque y la perspectiva, eligió tres fotografías entre los miles de envíos recibidos durante el verano. Las instantáneas ganadoras han sido: 'El verano de mi infancia', 'Gaviota posando' y 'Una ventana al cielo'.

Premiados. En primera fila, los premiados Iñaki Iturralde Isasa, Ainhoa Varela Osés y Pablo Pérez Herrero, junto a Amaia Sánchez Jau-regi (La Perla) e Imanol Pérez Pineda (DV). Gorka Estrada

El primer premio se lo ha llevado Ainhoa Varela Osés por 'El verano de mi infancia'. Así ha querido definir la guipuzcoana la foto ganadora del certamen, tomada desde la ventana de su casa en Sagües con vistas a la playa de la Zurriola. «Hice la foto una tarde de junio, yo miraba por la ventana cuando vi a los críos jugando. En ese momento me transportaron varios años atrás, cuando era pequeña en verano y mi mayor ilusión era jugar en la Zurriola, precisamente la playa que me ha visto crecer», detalla la aficionada a la fotografía, que llevaba años participando sin éxito.

«Jamás pensé que fuera a llevarme el primer premio, hace años mandaba más de una foto para probar suerte, pero cada año participa más gente y algunos profesionales, y lo veía muy complicado». Ahora, con la alegría del triunfo, le toca disfrutar del premio, un viaje de una semana para dos personas a Gran Canaria. «Todavía no lo hemos celebrado de ninguna manera -añade entre risas-, lo vamos a hacer a lo grande en la isla, es un regalazo de premio».

Gaviota posando. El segundo galardonado captura a una gaviota que sobrevuela La Concha en un instante de contraste de luces y sombras. Iñaki Iturralde Isasa

El segundo galardón ha sido para Iñaki Iturralde Isasa con 'Gaviota posando', una fotografía que capta el vuelo de una gaviota sobre la playa de La Concha, con un fuerte contraste de luces y sombras. «Yo estaba tranquilamente cuando apareció una marabunta de pájaros como en la película de Hitchcock. Me coloqué en el lugar y en el momento adecuado para capturarlo, pero no fue nada fácil, ya que una cosa es tener la luz, otra es componer y otra conseguir que el movimiento se congele. No es sencillo, pero de eso se trata», explica mientras rememora aquellos instantes.

Aunque fue fotógrafo profesional durante siete años, ahora participa como aficionado y se impuso un reto personal: disparar solo con el móvil. «De esta manera compruebo las limitaciones de no usar ópticas ni herramientas, aunque también sufro porque pierdo muchas fotos. Pero esta vez salió muy bien», indica. Iñaki ha ganado una estancia en Teruel, viaje que aprovechará también para hacer más fotografías. Ha sido su primer año en el certamen, pero «no será el último».

Una ventana al cielo. El tercer premio es la imagen de una cueva de Lanzarote en la que una mujer está iluminada por la luz que entra. Pablo Pérez

El tercer premio ha sido para Pablo Pérez Herrero con 'Una ventana al cielo', una imagen tomada en Lanzarote en la que aparece su mujer. Explica que lo más difícil fue dar con el lugar, aunque después «todo salió bien» y lo mejor fue hacer un «trabajo en equipo».

«El sitio es espectacular, pero también influye el trabajo de la modelo; el conjunto de todo contribuye al buen resultado», dice mirándola con una sonrisa. Participa desde hace años y ya ganó el segundo premio en otra edición. «Ahora ya me toca el primero... El año que viene voy con todo», bromea. Como galardón disfrutará de un circuito de talasoterapia, un masaje y un menú en La Perla, que compartirá con su mujer.