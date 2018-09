Una fisioterapeuta de Azkoitia denuncia en redes tocamientos en su consulta El paciente se desnudó por completo antes de tumbarse en la camilla e intentó durante el masaje agarrarle la mano y el muslo DV SAN SEBASTIÁN. Jueves, 27 septiembre 2018, 06:36

Una fisioterapeuta azkoitiarra ha denunciado a través de su perfil de Facebook haber sido víctima de tocamientos por parte de un paciente que acudió al centro privado en el que trabaja en la localidad guipuzcoana.

Los hechos sucedieron el viernes pasado. El varón asistió a su cita y después de que la joven preparara la cabina para realizarle el masaje de media hora requerido y le señalara que debía quitarse la camiseta, el paciente se quedó completamente desnudo «tumbado hacia arriba» sobre la camilla. «Yo le tapé rápidamente con una manta, pero él intentaba bajársela continuamente», explica la azkoitiarra.

«Como veía que no le hacía caso, empezó a intentar tocarme. Primero comenzó a intentar agarrarme de la mano, lo intentaba una y otra vez», continúa en su relato de la red social. «Más tarde empezó a intentar agarrarme el muslo y volví a reaccionar igual, esquivándolo».

Fue entonces cuando la fisioterapeuta le aclaró que en su centro no realizaban ese tipo de servicios, una explicación que pareció no importar al varón, quien siguió con la misma actitud. «Mientras estaba tratándolo me sentía sucia, vulnerable y pequeña, y no me vi capaz de reaccionar», se lamenta la joven, quien reflexiona además en su perfil sobre los juicios de valor que se vierten sobre las víctimas de agresiones sexistas.

«En momentos como este te das cuenta de que cuando escuchas que ha habido una agresión sexual y que la chica no ha reaccionado, es muy fácil decir que nosotros en esa situación hubiéramos hecho frente. Pero cuando te ves en una situación así es tan grande el bloqueo que puede paralizarte», confiesa.

La mujer se personó en la comisaría de la Ertzaintza con la intención de interponer una denuncia. Sin embargo, los agentes le informaron de la dificultad para prosperar que tendría la demanda al no haberse sucedido tocamientos expresos. Esta vecina de Azkoitia decidió por tanto valerse de la red social para hacer público el peor momento de su vida laboral, «porque no conseguimos nada callándonos estas situaciones».