Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Fiscalía de Gipuzkoa inició el pasado año 25 procedimientos de acoso escolar. LPR

La Fiscalía de Gipuzkoa inicia cada mes la investigación de dos casos de acoso escolar

Los delitos se dan tanto de manera presencial como a través de las redes sociales, y tiene por víctimas tanto a chicos como a chicas

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Martes, 21 de octubre 2025, 23:59

Comenta

Los mensajes varían según la persona destinataria. «Mariquita, gordo, ojalá te violen, eres gay, gordo con sobrepeso, homosexual» o «maricón» son los más habituales en ... el caso de los chicos. «Zorra, te vamos a pegar, gorda» o «chupapollas», cuando el 'blanco' son ellas. El denominador común es que la edad tanto de víctimas como de agresores oscilaba «entre los 12 y 15 años», según revela en su memoria de 2024 la Fiscalía de Gipuzkoa, que cada mes inicia la investigación de dos casos de acoso escolar. Una lacra que ha vuelto a la primera plana tras el suicidio de una menor de 14 años, Sandra Peña, después de haber estado sufriendo bullying durante un año en un colegio de Sevilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  2. 2 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  3. 3

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta
  4. 4 Un nutricionista explica por qué el zumo de naranja no es sano: «Es un tema que suele sorprender a la mayoría»
  5. 5 Las patatas vascas que enamoran a Mercadona: las vende por toneladas y este año ha encargado una cifra récord
  6. 6 Luis Piedrahita, Goyo Jiménez, J.J. Vaquero, Ana Morgade o Hovik Keuchkerian, algunos de los grandes nombres del festival Umore
  7. 7

    Ya solo falta Astore: Lorpen se salva gracias a sus trabajadores y sobrevive junto a Loreak Mendian y Ternua
  8. 8

    «El edificio se verá de verdad en unos meses, cuando crezca la vegetación»
  9. 9 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  10. 10 A la espera de la lluvia para el golpe de setas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Fiscalía de Gipuzkoa inicia cada mes la investigación de dos casos de acoso escolar

La Fiscalía de Gipuzkoa inicia cada mes la investigación de dos casos de acoso escolar