Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Audiencia ha albergado el juicio este lunes. Iván Montero

La Fiscalía eleva a 10 años la petición de cárcel para un varón por abuso de un menor en Goierri

La fiscal reclamaba de inicio 4 años, pero ha endurecido su petición en la vista celebrada en la Audiencia, donde el acusado afirma que no sabía que el chico tenía solo 13 años

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:55

Comenta

La Fiscalía de Gipuzkoa ha elevado de cuatro a diez años de prisión su petición de condena para un varón acusado de haber abusado sexualmente ... de un menor de 13 años de edad en un municipio de Goierri. Sin embargo, tras el juicio celebrado este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, la fiscal ha modificado su calificación y añadido varias imputaciones más que agravan la pena.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  2. 2 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  3. 3 Fallece José Manuel Ochotorena
  4. 4

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  5. 5

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  6. 6

    Un brote de tuberculosis bovina obliga a sacrificar 90 vacas en una ganadería de Bergara
  7. 7 Jon Insausti completa la Donibane-Hondarribia a tres días de convertirse en alcalde de Donostia
  8. 8 Amaia Montero rompe su silencio: «He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia»
  9. 9 Panaderías históricas de Gipuzkoa bajan la persiana para siempre: «La gente no quiere trabajos exigentes»
  10. 10

    Milei: «Es una consagración histórica, lo peor ya pasó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Fiscalía eleva a 10 años la petición de cárcel para un varón por abuso de un menor en Goierri

La Fiscalía eleva a 10 años la petición de cárcel para un varón por abuso de un menor en Goierri