La Fiscalía eleva a 10 años la petición de cárcel para un varón por abuso de un menor en Goierri
La fiscal reclamaba de inicio 4 años, pero ha endurecido su petición en la vista celebrada en la Audiencia, donde el acusado afirma que no sabía que el chico tenía solo 13 años
Oskar Ortiz de Guinea
San Sebastián
Lunes, 27 de octubre 2025, 19:55
La Fiscalía de Gipuzkoa ha elevado de cuatro a diez años de prisión su petición de condena para un varón acusado de haber abusado sexualmente ... de un menor de 13 años de edad en un municipio de Goierri. Sin embargo, tras el juicio celebrado este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, la fiscal ha modificado su calificación y añadido varias imputaciones más que agravan la pena.
Así, en sus conclusiones finales, el Ministerio Público solicita 4 años y un día por un delito de abusos sexuales a menor de 16 años según el artículo 183.1 del Código Penal, y agrega otros 6 años por un delito de prostitución de menor, tipificado en los artículos 188.4 y 5. Asimismo, reclama 6 meses de multa a razó de 20 euros al día por el delito de acercamiento y embaucamiento sexuales por medio virtual -conocido como 'online child grooming', artículo 183 Ter- y 20 meses más por exhibicionismo y provocación sexual (art. 186).
La acusación particular que ejerce la familia del menor se ha adherido a esta petición, mientras que la defensa, ejercida por el abogado Alex Gabarain, pide la absolución, dado que el procesado asegura que desconocía que el menor tuviera menos de 16 años en el momento de los hechos, que habrían sucedido en junio de 2021, cuando el denunciante tenía 13 años.
Según reconocieron ambas partes ayer, los dos varones, naturales de Goierri, se conocieron a través de la red social de Instagram. El chico, que en la actualidad ya tiene 18 años, ha declarado que mantuvieron conversaciones de índole sexual y el adulto le llegó a enviar fotografías «de sus zonas genitales». Una tarde de junio, ambos quedaron en una estación de tren de la comarca y se trasladaron en el coche del adulto a un polígono industrial. En el vehículo, el hombre «se quitó el pantalón y empezó a tocarse». También habría instado al menor a hacer lo propio, para a continuación proceder a masturbarse mutuamente. «Con 13 años yo no era consciente de que eso estaba mal», ha apuntado el joven, que además se encontró «con las puertas del coche bloqueadas». En un momento dado, el hombre planteó mantener una relación sexual con penetración, pero «le dije que no y que me llevara a la estación para volver a casa», ha recordado el chaval. El varón accedió.
El chico bloqueó en su red social al hombre, pero tres meses después le desbloqueó y ese mismo día volvieron a hablar. Según ha reconocido el denunciante, él mismo le ofreció una serie de tarifas para realizar diversas prácticas sexuales. «Tenía 13 años», ha insistido el joven. No llegaron a quedar, dado que su madre descubrió los mensajes que se intercambiaban y la familia denunció el caso ante la Ertzaintza.
