Solicitan prorrogar un año más la prisión preventiva para el principal acusado del crimen de Lukas Agirre

«No quiero la cárcel ni para mí ni para nadie». Con esta premisa, formulada este martes por el principal acusado del crimen de Lukas ... Agirre, su abogado ha solicitado al tribunal de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa «cualquier alternativa» a la situación de prisión preventiva en la que se encuentra su representado. Por su parte, y a falta de menos de un mes para que se cumplan los tres años de privación de libertad, la Fiscalía de Gipuzkoa y las acusaciones particulares han solicitado ampliar esta medida un año más, hasta el 25 de diciembre de 2026, al entender que existe «un elevadísimo riesgo de fuga», dadas las altas peticiones de pena que solicitan las partes: 22 años el Ministerio Fiscal y 25 años las dos acusaciones particulares que ejercen la madre y el padre de la víctima.

En una audiencia preliminar celebrada en la Sección Primera de la Audiencia, la defensa ha tratado de razonar en la buena conducta que su representado mantendría en prisión y la promesa de que no tiene intención de fugarse de la justicia, así como que el autor material del apuñalamiento mortal habría sido el otro joven que se encuentra en prisión provisional por el citado crimen, para tratar de que el preso pueda salir de la cárcel hasta el señalamiento de la vista oral. Aunque aún no hay fijada una fecha, las partes trabajan con la previsión de que pueda tener lugar en mayo del próximo año.

A preguntas de su letrado, el principal sospechoso, un joven donostiarra, ha asegurado que estaría dispuesto a cualquier alternativa preventiva, como un arresto domiciliario en la vivienda de su madre y la obligación de comparecer todos siete días de la semana en un juzgado. Además, «no» se ve con capacidad de salir del país y emprender una nueva vida, aunque ha manifestado que «desde los 16 años ha trabajado en hostelería» y se vería capacitado de ejercer «de cualquier cosa» con sus estudios de ESO.

Según ha explicado, en la prisión de Martutene mantiene una conducta «normal» y, además, trabaja tanto en el taller como de preso de confianza en apoyo a otros reclusos con riesgo de suicidio. Durante estos tres años de encarcelamiento, ha aprendido una lección: «No se pueden hacer las cosas así de mal», por lo que «no» repetiría un acto criminal como el que presuntamente desencadenó la muerte de Lukas Agirre.

La Fiscalía y las acusaciones particulares se han opuesto a cualquier alternativa a la prisión preventiva, al entender por un lado que el nivel indiciario de que el acusado «es el autor material del asesinato de Lukas Agirres es muy sólido» y, por otro, que no ha habido ninguna modificación sustancial en el proceso judicial desde que en octubre de 2024 se prorrogara por un año el auto de prisión provisional.