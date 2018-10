«Al final, de lo que estamos hablando es de generar espacios de encuentro» Ainara Santaquiteria y Alina Blanco, de Topagunea y Emigrados sin Fronteras, en el Palacio de Miramar de San Sebastián, donde tuvo lugar la jornada. / ARIZMENDI Cuando apenas falta un mes para el inicio de Euskaraldia, la segunda edición de Zubideiak tendió puentes entre las distintas maneras de vivir el euskera NEREA AZURMENDI SAN SEBASTIÁN. Domingo, 21 octubre 2018, 11:01

Hay ejercicios que consisten en teorizar sobre la necesidad de dar la palabra a todos y todas, de construir discursos inclusivos, de ser respetuosos con la diversidad... Y hay ejercicios que consisten en hacerlo. Uno de ellos es Zubideiak, una experiencia impulsada por Emigrados Sin Fronteras, Garabide, Bagera y Euskaltzaleen Topagunea, arropada por más de una veintena de patrocinadores, cuya segunda edición tuvo lugar el sábado, 20 de octubre, en el Palacio de Miramar de San Sebastián.

Zubideiak trata de reajustar los discursos sobre el euskera, la diversidad lingüística, la integración y otras muchas cuestiones fundamentales para la convivencia con el fin de adaptarlas a un contexto cada vez más complejo y diverso. La herramienta que tiene para intentarlo es la palabra; se trata de sentarse y hablar. 'Vive el euskera a tu manera. ¿Cómo lo vives tú?', fue la pregunta que invitó a compartir experiencias a personas con orígenes, inquietudes y prioridades diferentes, pero un objetivo común: tender puentes para conocerse más y convivir mejor.

Cuidar la acogida

Ainara Santaquiteria Etxarri y Alina Rocío Blanco Barroso participaron en la jornada como miembros de Topagunea y Emigrados sin Fronteras, respectivamente. También lo hicieron a título individual, como euskaldun del barrio pamplonés de la Txantrea la primera y como vecina de Basauri de origen colombiano la segunda. Hace diez años vino a estudiar un máster a la Universidad de Deusto, decidió hacer su vida aquí, y admite que no ha avanzado mucho en su tira y afloja con el euskera, «un idioma que nos resulta muy complicado a los latinos cuando intentamos aprenderlo de mayores».

Cuando Alina Blanco llegó ni tan siquiera había oído hablar del euskera. De hecho, entre las alternativas que barajaba se decantó por Bilbao para poder cursar los estudios en castellano. Aunque las circunstancias de la población de origen extranjero que reside en la CAV -el 1,3% del total en 1998, el 9,5% en 2018- son muy diversas también desde el punto de vista lingüístico, a muchos migrantes les sorprende encontrarse con una lengua inesperada que tiene una gran presencia, por ejemplo, en la educación.

«No quiero que el euskera pierda los espacios que ha ido ganando, pero sí quiero que entre gente nueva» ainara santaquiteria, topagunea

«Entender el contexto del euskera desde una visión no impositiva es básico para la integración» alina blanco, emigrados sin fronteras

En opinión de Alina, para establecer con el euskera una relación constructiva y enriquecedora para todos, el primer contacto con esa nueva realidad es fundamental: «Vengas de donde vengas, es básico que las personas nuevas entiendan el contexto del euskera, por qué es tan importante para los euskaldunes... Ayuda mucho a la cohesión social y a la integración. No hay que hacerlo desde el punto de vista impositivo, sino en el sentido de que venimos a un sitio nuevo, nos acoplamos a un contexto, primero lo entendemos y luego vamos poco a poco acercándonos».

Ainara comparte la importancia de ese primer contacto, de esa acogida, pero cree que «tendemos a poner todo el peso en la gente migrante, cuando nosotros también tenemos costumbres lingüísticas que no favorecen nada su acercamiento al euskera». Programas como Auzoko, de Topagunea, que ya se aplica en una decena de localidades, por el contrario, lo propician.

«A las personas que se empadronan y que no saben euskera -no se suelen poner más etiquetas- se les ofrece la posibilidad de integrarse en grupos de conversación en los que, con ayuda de gente voluntaria, a quienes están interesados en acercarse al euskera se les dan unas herramientas de comunicación básicas. Se hace muchísimo hincapié en las relaciones porque, al final, una de las motivaciones más importantes es la red de relaciones, o el nuevo escenario social en el que te puede colocar el euskera. Cuando haces el esfuerzo de aprender, por poco que sea, te acogen de distinta manera. Es un aspecto que trabajamos también mucho con la gente del pueblo para que les acompañe, para que no pasen al castellano en cuanto les parezca que la persona no es de aquí».

«Lo bueno que tienen Euskaraldia es que acortan el camino hasta el euskera» ainara santaquiteria, topagunea

Es, a escala local y bastante básica, un ejercicio similar al que propondrá Euskaraldia -que tiene a Topagunea entre sus principales promotores-, entre el 23 de noviembre y el 3 de diciembre. Porque ni Zubideiak, cuya primera edición tuvo lugar en 2016, ni Auzoko, ni otras muchas iniciativas similares guardan una relación directa con el proyecto de activación social que está polarizando toda la atención, pero han abonado el terreno y, en definitiva, puede decirse que todas giran sobre el mismo tema: cómo convertir la revitalización del uso del euskera en un ejercicio realmente inclusivo y abierto a una comunidad cada vez más diversa, también en el aspecto lingüístico.

Escuchar otras voces

Zubideiak tiene una metodología propia para fomentar el diálogo. Alina y Ainara fueron, como el resto de los inscritos, participando en distintos grupos, escuchando, proponiendo, descubriendo nuevas perspectivas. «Es lo interesante que tienen estos espacios, sobre todo cuando hay diversidad entre los participantes. Escuchas voces y argumentos que no has escuchado antes. Como tendemos a movernos en círculos de gente muy similar a nosotros, a veces te sorprendes, o te pones tensa, pero eso es buenísimo, es necesario».

Ainara y Alina coinciden al afirmar que, en los 'txokos' a los que se acercaron, las conversaciones, independientemente del punto de partida, tendían siempre hacia el mismo tema: los espacios de encuentro. En ese sentido, entre las experiencias que se llevó a casa Ainara estaba la intervención de una chica de 20 años que lleva tres años viviendo en Euskal Herria y habló de las barreras existentes entre los jóvenes de su edad. «Los chicos y chicas latinos se juntan entre ellos, y los que tienen espacios de relación más amplios son los que hablan euskera, que les da una identidad. Hemos llegado a considerar normal que las cosas sean así, pero me ha parecido impactante su visión, su vivencia. Igual hacen falta más espacios de referencia...».

Ganar terreno sin perderlo

En el grupo de jóvenes por el que pasó Alina también estuvo muy presente esa cuestión. Al final, resumió Ainara, «de lo que estamos hablando es de un cambio social que obliga a readecuarlo todo, también el planteamiento lingüístico; estamos hablando de generar nuevos espacios de encuentro». Espacios a los que, en términos de integración, el euskera puede faciliar el acceso -como contrapartida, la experiencia de la segregación también estuvo muy presente-, y que, además, son los que facilitan al euskera el oxígeno que necesita para seguir ganando terreno.

Pero, ¿cómo compatibilizar el compromiso -personal o colectivo, ocasional o permanente- de vivir en euskera con la apertura de esos espacios quien no lo habla? Ainara lo planteó en los siguientes términos: «Yo no quiero que el euskera pierda lo que ha ido ganando en muchos terrenos, pero quiero que en esos ámbitos entre gente nueva, haya más espacios comunes de relación. Y que yo, y cada vez más gente, los vivamos en euskera».

Ainara participará como «ahobizi de la Txantrea» en Euskaraldia, una experiencia que, a su juicio, puede ayudar a alcanzar ese «equilibrio complicado» porque, tal como lo hace Zubideiak con su particular manera de gestionar la diversidad lingüística, «acorta mucho el camino hacia el euskera al mostrar que no necesitas dominar la lengua para incorporarla a su vida y permitir que otros también lo hagan».