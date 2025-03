Final Copa Real Sociedad-Athletic: «Seguro que la afición se porta bien cuando gane la Real Sociedad»

Echan de menos estar cerca de su equipo al que antes de la pandemia seguían en el Reale Arena y ahora desde la tele ... de su salón. Son socios de la Real Sociedad y echan de menos esas tardes de partidos donde su pasión por el fútbol venían envuelta de ritual. Sus planes para ir a Sevilla se desmontaron el año pasado, en este segunda oportunidad volvieron a tener esperanza de acudir a La Cartuja, pero «no ha podido ser», repiten. Estos últimos 12 meses han sido duros y con emociones encontradas, el Covid les ha puesto en primera línea de lucha contra un virus al que no ven pero del que conocen de cerca sus consecuencias.

Rafa Lara es técnico de emergencias sanitarias, sus primeros recuerdos realistas son en Atotxa donde entraba porque su padre trabajaba de txapela. Estuvo en Gijón escapado del turno de la mili cuando el equipo obtuvo su primera liga. No pudo ir a Zaragoza porque su hijo pequeño tenía tan solo días pero cuando se consiguió aquella Copa del Rey salió a la calle para gritar el triunfo, luego sí acudió a los recibimientos. «Soy de los que en Anoeta chillo, sufro, me levanto. Lo vivo intensamente. Mi mujer me riñe porque voy una hora antes de que empiecen los partidos, me gusta ver cómo calientan, me voy haciendo mi esquema de partido», explica. «Ahora verlo en casa es muy frío, les doy ánimo pero no es lo mismo. En el Estadio hay muy buen ambiente y eso es lo que falta en casa», se lamenta.

«Echo mucho en falta Anoeta; la Real está jugando bien y tiene buenos jugadores, es nuestro momento» Rafa Lara, Técnico Emergencias Sanitarias

Saioa Pérez trabaja como auxiliar en Matia Hospital Bermingham. Mañana sábado trabaja por la mañana y tiene todo el día organizado para el que será uno de las jornadas más importantes de su relación con la Real Sociedad. «Soy socia desde 1994 y miembro de la Peña Altza. Iré a comer con cuatro amigos de la peña, y por la noche veré el partido en casa. Ya estoy nerviosa», cuenta. No es su primera final de Copa, estuvo en Granada con el equipo femenino en mayo de 2019. «Aquel viaje fue increíble, fue muy bonito ver a las chicas ganar la Copa de la Reina y compartirlo con ellas. Ahora nos toca con los chicos», asegura. «Es todo tan diferente pero es lo que toca y no queda otra», dice convencida.

Ampliar Laura Jiménez, Gorka Areitio y Saioa Pérez animarán desde los balcones de su casa. lobo altuna

Será todo diferente entre otras cosas porque Saioa tenía planeado viajar a Sevilla el año pasado y este. «En esta ocasión hasta que no nos dijeron que no iba a entrar público definitivamente al estadio no lo anulé». Rafa tenía las mismas intenciones en el 2020, «con hotel reservado, y este año le había pedido una furgoneta adaptada a un amigo», cuenta. Ambos viendo cómo iba el transcurrir de la pandemia en la tercera ola sabían que no iba a ser posible ir a Sevilla. «Es normal, tal y como están las cosas», afirma Saioa. Una impresión que comparte Rafa «yo veo todos los días en la ambulancia cómo vamos, no me hacen falta los datos porque lo vivo día a día, y la situación no es buena».

«Espero repetir la alegría con la que viví la Copa de la Reina, el domingo podré contar la experiencia de ganar la Copa del Rey» Saioa Pérez, Auxiliar

El plan a Sevilla iba a ser también uno de los momentos para recordar de la familia de Laura Jiménez, enfermera en la residencia Yurreamendi de Tolosa, Tiene su casa totalmente engalanada para la ocasión y mañana se vestirán de blanco y azul para ver el partido con sus hijos de 10 y 7 años. «Se juega algo tarde para ellos, pero merecerá la pena, quiero que recuerden lo bien que lo pasamos viendo ganar a la Real Sociedad, va a ser una noche especial». La cena la decidirán los pequeños, «toca pizza, es lo que hay», dice con media sonrisa Laura.

Rafa Lara, en cambio, tiene todo listo en su frigorífico con un menú tradicional. Mañana para cenar txuleta, langostinos, sidra «y lo que caiga en la celebración», se ríe. En carne y sidra coincide con Gorka Areitio, el menú de partidos que compartía con su cuadrilla. Mañana no le toca trabajar en 'Farmacia Areitio 24h' y verá el partido en casa con su pareja «espero que mi hija de 18 meses quiera dormirse pronto», bromea. No va a compartir la final por videollamada con su cuadrilla, «estar a dos pantallas me parece demasiado, tendré el móvil bien cargado y el whatsapp será nuestra vía de comunicación».

«Sé que es lo que hay que hacer, pero me da pena ver en la tele y en casa la final solo con mi familia; no queda otra» Laura Jiménez, Enfermera

Los teléfonos serán los que compartan los nervios, las alegrías y los momentos tensos. Serán 90 minutos que «acabarán con victoria realista, sin prórroga», aseguran con rotundidad. «En la farmacia vienen muchos comentando que tienen familia o amigos del Athletic y por lo que cuentan les notan con miedo. Me dicen que repiten 'con ganar uno de ellos'», señala Gorka.

En la porra de resultado final apuestan por victoria ajustada de la Real Sociedad. Laura cree que será un partido muy peleado, «nos van a hacer sufrir mucho, espero que las urgencias no tengan encima trabajo extra», bromea.

«No haremos videollamada, pero mi teléfono no va a parar; va a ser una noche de muchos nervios» Gorka Areitio, Farmacéutico

La resignación de vivir la final de Copa así la asumen sin que suene a queja. «Es una pena, la final fue primero aplazada y luego sin público, lo entiendo, pero es una pena», insiste Saioa. Hace 34 años que la Real Sociedad 'de chicos', recalca Saioa, no llega a una final, «nos hubiera gustado a todos vivirlo de otra manera, con todo lo que hemos pasado, no nos podemos relajar», afirma Gorka.

Esperan que los guipuzcoanos den ejemplo y que los balcones sean la zona de fiesta. «Llevamos un año esperando, nos toca tener un motivo de ilusión; y cuando podamos celebrar, lo haremos», concluye Rafa mientras sus compañeros realzales asienten.