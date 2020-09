Una festiva manifestación en Donostia pone el colofón al 8M en Gipuzkoa

Las mujeres tomaron este 8M de nuevo las calles de las principales localidad de Gipuzkoa y de Euskadi para consolidar el movimiento en favor de la igualdad, acabar con las discriminaciones y la brecha de género y evolucionar hacia otro modelo productivo, social y cultural. El Día Internacional de la Mujer cayó este año en domingo y no tuvo el refuerzo de una huelga, como en los dos años anteriores, pero las reivindicaciones feministas fueron proclamadas por decenas de miles de manifestantes que ignoraron la amenaza de lluvia.

En San Sebastián se celebró una jornada con una completa agenda de actos que culminó por la tarde con una masiva manifestación por las calles del Centro y Gros -menos multitudinaria que en 2019-, que finalizó con la lectura de un manifiesto en un Boulevard abarrotado.

El movimiento feminista comenzó la jornada con un desayuno popular en una carpa instalada junto al quiosco, epicentro de las actividades celebradas a lo largo del 8M. Una de las más llamativas fue una performance de la canción 'El violador eres tú', creación del colectivo chileno Lastesis que ya ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en un himno global del movimiento feminista. Unas doscientas personas participaron en esta escenografía en la zona peatonal del Boulevard, aunque los cortes de tráfico estaban al caer. La movilización, en principio convocada en Alderdi Eder, se tornó al mediodía en una primera manifestación por las calles del centro de la ciudad, que estuvo encabezada por las pensionistas en demanda de que se acabe con la brecha de género y se ponga fin a unas rentas de supervivencia.

Las mujeres acudían en cuadrillas al Boulevard, sobre todo las más jóvenes, junto a compañeras de trabajo, con sus parejas y con sus familias. El color morado sobresalía en el paisaje de la ciudad, en una mañana nublada que amenazaba lluvia. Camisetas, fulares, tocados, pins, gomas para el pelo, maquillaje, gafas, pelucas... cualquier elemento servía para expresar que no era un día normal, ni un domingo cualquiera. Hasta las marquesinas del transporte público estaban a tono con la jornada al incluir en sus paneles publicidad reivindicativa. En este caso, los carteles de Emakunde que decían: «Somos un eslabón necesario para seguir avanzando». Avanzar ¿hacia dónde? Marijo Fariñas, huelguista del conflicto de las residencias, lo expresaba así: «Soy madre, compañera y no quiero que mi sueldo sea un complemento del de mi compañero. Y no quiero que mi hija esté precarizada como lo estoy yo».

Clara y Sandra esperaban en las escaleras próximas al quiosco el inicio de la movilización. Su punto de vista era un tanto crítico por «la normalización» de las protestas feministas. «Falta ese punto molesto, de hacer ruido, que tuvieron las movilizaciones de 2018».

Exhibición de lemas

Las calles próximas al Boulevard fueron durante toda la jornada una exhibición de lemas y pancartas. Las más jóvenes pretendían sintetizar en un cartón todo lo que llevaban dentro. «Tranki, ama, hoy no voy sola», «De camino a casa quiero ser libre, no valiente», «A mí no me falta ropa, a ti te falta educación» o «No es mujeres contra hombres, es todos contra el machismo» son algunas de las frases que se podían leer en cualquier esquina.

Pese a que la manifestación principal de la tarde parecía que se iba a quedar lejos de las movilizaciones de años anteriores, al final congregó a miles de ciudadanos que se iban sumando en los diferentes puntos del recorrido. Una lluvia incipiente mojó las calles donostiarras a primera hora de la tarde, pero se detuvo a tiempo para no aguar el 8M. La marcha partió del Boulevard y recorrió Hernani, Avenida de la Libertad, puente Santa Catalina, Miracruz, Gran Vía, avenida de Zurriola, puente Kursaal, Reina Regente y terminó en el Boulevard.

La manifestación arrancó al ritmo de una potente batukada que ambientó las proclamas del movimiento feminista: «Gora, gora, gora, emakumeen borroka», «No a la brecha salarial entre hombres y mujeres» y el continuamente repetido «Gora borroka feminista». La hilera de manifestantes permitía contemplar desde las aceras los carteles que mostraban las mujeres: «Si vuelve la Edad Media, yo estoy del lado de las brujas», «No seré una mujer libre mientras haya mujeres sometidas», «La venda que cubría mis ojos, ahora es la de la lucha» o «Si no luchamos juntas, nos matarán por separado». Durante su paso por la avenida de la Libertad, las militantes feminista provocaron una sonora pitada cuando pasaron al lado de las entidades financieras.

A la marcha se sumaron numerosos hombres, en solitario, acompañados por otros varones o junto a sus compañeras y familias. Aingeru explicaba los motivos de su apoyo a la manifestación: «Es una lucha que nos beneficia a todos. Para cambiar el mundo hay que cambiarlo entre todos. Y, sobre todo, vengo para acabar con la discriminación que sufren las mujeres y para que se sientan apoyadas. Esto es algo que nos concierne a todos». Rodrigo y Alberto decían que «es responsabilidad de los dos géneros acabar con la opresión que sufre uno. El hombre tiene que devolver a la mujer lo que le ha quitado».

Cuando la manifestación entraba en el barrio de Gros un numeroso grupo de mujeres se puso a cantar el «A quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré...» poniendo una nota festiva en la movilización. La marcha fue sumando manifestantes y se alargó hasta el punto de que cuando la cabecera entraba al Boulevard desde el puente Kursaal la cola aún estaba en la avenida de la Libertad sin cruzar el puente Santa Catalina .

Entre los manifestantes había un grupo de mexicanas que con cruces rosas y media cara maquillada con una calavera quisieron denunciar la grave situación de la mujer en este país donde, según explicó Gabriela Ramírez, asesinan a 11 chicas cada día y los feminicidios «solo son una estadística» que no moviliza al Estado.

«A palabras machistas, oídos violetas», «Más corta es tu mente que mi ropa», «No quiero tu piropo, quiero tu respeto», «Disculpen las molestias, pero nos están matando» o «hasta los ovarios de tus comentarios», decían otros carteles portados por mujeres en la parte final de la movilización.

La llegada de la marcha al Boulevard espoleó los lemas coreados por los congregados: «Abajo el patriarcado que va a caer, que va a caer; arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer». La manifestación se prolongó durante una hora y llegó al punto de inicio alrededor de las 19 horas. Las convocantes, el Movimiento Feminista de Euskal Herria, no esperaron que la cola finalizase la marcha para no alargar el evento y desde un pequeño estrado colocado en la calzada del Boulevard, a la altura del quiosco, lanzó los últimos discursos. Antes de la lectura del manifiesto en euskera y castellano, los organizadores dieron la palabra a representantes de las trabajadoras en huelga en las residencias y en la limpieza de edificios, unas profesiones «precarizadas y feminizadas» donde, en el segundo caso, «tenemos que trabajar en cinco empresas para tener una jornada completa».

Flo Rodriguez y Carmen Altuna se dirigieron finalmente a los manifestantes, con una intérprete del lenguaje de signos, para denunciar que «este modelo de sociedad es insoportable para la mayoría». Las portavoces afirmaron no querer una igualdad formal ni «recetas neoliberales que profundicen en la explotación», y abogaron por «un feminismo radical, anticapitalista, anticolonialista, antifascista, antirracista y antiespecista». Denunciaron el «lavado de cara que constantemente hacen las instituciones» y exigieron «medidas reales, medios y políticas feministas». Criticaron a la Seguridad Social y a los gobiernos municipal, foral y autonómico y tildaron a los jueces de «cómplices» de una «justicia heteropatriarcal». El acto finalizó con las proclamas: «Antolatu indarrak, Batu borroka feministara! y Gorta Borroka Feminista!».

Pero la de Donostia no es la única que ha tenido lugar en Gipuzkoa. Localidades como Irun, Eibar u Ordizia han contado con la suya.

Concentración por la mañana en Tolosa. / Iñigo Royo

Manifestación por las calles de Ordizia. / J. Marin

Manifestación del 8M en Eibar. / M. Askasibar

Final del acto convocado en Errenteria. / I. Arizmendi