Todos los perros, el perro Distitnas razas de perros. La presencia en la Tierra del ancestro común de los más de 500 millones de perros que existen en el mundo está datada en 30.000 años. Hace 12.000 empezamos a enterrarlos con nosotros BEGOÑA DEL TESO Sábado, 18 mayo 2019, 14:59

Mañana en Ficoba habrá dogos argentinos, boyeros de Berna, Staffordshire Bull Terrier, podencos ibicencos, perdigueros de Burgos, crestados chinos, ratoneros bodegueros andaluces y un juez húngaro, Attila Czegledi, pasará revista al Euskal Artzain Txakurra (al 'Iletsua' y también al 'Gorbeiakoa'). Mañana se pasearán por el recinto ferial de Irun mastines napolitanos y perros de montaña de los Pirineos. Bellos como moles surgirán dos Leonberger cien veces campeones, 'Rosaceae Zelkova Verdi' y 'Rosaceae Yucca Gina'. Orgullosos de uno de sus antepasados que fue fiel amigo de María Antonieta. Cuentan que aquel ejemplar medía más de un metro de alzada.

El domingo, 'Divina chirivuelta' habrá abandonado su regio sillón y andará buscando madrigueras de tejones, de piezas de caza pequeña. Porque los teckel lo llevan en los genes. Porque su pelo duro les protege cuando se introducen por agujeros donde solo caben pequeños roedores. Porque por muy enseñorada que esté La Divina, no deja de tener el olfato de un sabueso y más que otra cosa le gusta husmear y encontrar.

Como a 'Bat' y a sus cachorros, 'Canel' y Motx'. Nacieronh ace cinco meses y ya están aprendiendo a seguir rastros. El rastro del jabalí principalmente. Aunque su raza conoce perfectamente cómo huelen el ciervo, el rebeco y el lobo. Y pueden seguir ese olor durante horas y más horas. Mientras que un podenco, más vivaz, más intuitivo, acaso lo abandone pasada una hora, el sabueso español, de hermosa cabeza, largas orejas acampanadas y elevado perímetro torácico, puede resistir más de seis hasta localizar la pieza. El domingo en Ficoba, durante la 40 Exposición Canina Internacional que cuenta con la aprobación y el respaldo de la Real Sociedad Canina de España, las mejores escopetas de la caza mayor hablarán del Azul de Gascuña cuyos ancestros fueron en la Antiguedad coetáneos del tremendo San Huberto. Perro de jauría capaz de ir al oso, no teme meterse en cuevas imposibles. Por su caracter bravo y porque su pelo poderoso le protege.

El domingo en Ficoba, la juez finlandesa Eeva Rautala y la polaca Monica Kuriata -Okarmus tal vez charlen de razas inauditas, sorprendentes, espléndidas como puede ser el Sin pelo de Perú, también llamado 'perro inca' o 'Viringo' y reconocido oficialmente como Patrimonio Nacional del país de la flor de la canela y de Juan Diego Florez, el tenor. O de otras extrañas maravillas como el Rodhesian Rigback, el perro crestado rodesiano, musculoso y veloz cazador de leones en el sur de África. Será el juez español Manuel Monrreal quien juzgue a los Jack Russell presentados. Es el J R un terrier británico de trabajo, siempre alerta, siempre tenaz; imperturbable al desaliento si de la caza del zorro hablamos.

Día de trabajo en Xoxoka

José Luis Arrúe Pintó, juez del Perro de Pastor Catalán, de los podencos canarios e ibicencos o de los alanos, puede que mañana comente con el presidente de la Canina Guipuzcoana, Javier Redondo Pérez, el primer día de trabajo para cachorros de perros de caza organizado el pasado 11 de mayo en Xoxoka. No, nunca se cobran las piezas. Jueces y dueños contemplan y discuten las maneras para señalar, seguir, olfatear que demuestran esos perrillos tan jóvenes. Y comentarán Arrúe y Redondo el asombro y la satisfación de que 28 sean los setter ingleses incritos en la Exposición. Y ninguno viene de lejos sino del territorio que ocupan las siete provincias vascongadas. Incluida la Baja Navarra, sí.

Alguien le explicará a la juez de los Lhasa Apso, los Shith Tzu o los chihuahuas, a Rose Marie Movelhi, en qué fase se encuentra la recuperación del Perro de Agua del Cantábrico, maravillosa misión en la que anda empeñado desde Cantabria Jose Felipe Ruz Castañeda. ¿Recuerdan aquellos 'perros de lanas' de nuestros puertos, aquellos 'txurikos' de nestros barcos? Hablaron de ellos Baroja y la Pardo Bazán. Perros que saltaban al agua para rescatar la merluza que se perdía y también cuidaban la cubierta. Desconfiados, como todo buen vigilante. Recio. Fuerte. Valiente. Fue desapareciendo cuando los barcos y las capturas se tecnificaron pero resurge. Entre el cabo de Higuer y Finisterre. Catalogado como raza independiente por el Comité de Razas del Ministerio de Medio Ambiente el 22 de marzo de 2011, los reclaman ya como perros de sabia compañía en Inglaterra y más al Norte de Europa y ya se han entregado unos cuantos en Hondarribia o Errenteria. Su genética ha sido estudiada y determinada por la Complutense de Madrid.

El lobo que come fresas

Mañana 'Volk' no estará en Ficoba pero puede que ande por San Marcial. O por el Adarra. 'Volk' es un perro lobo checoslovaco, el animal más cercano al lobo auténtico que un ser humano puede acariciar. 'Volk' tiene 10 años y necesita estar activo muchas horas de las 24 que tiene el día. Su dueño, Mikel Aramberri, lo sabe y para acompañarlo ha cambiado incluso sus rutinas de trabajo. 'Volk', que participó en el rodaje de 'Handia' aunque sus escenas se quedaron en la sala de montaje, desciende de las bellas criaturas de la noche nacidas deun primer cruce (efectuado tan recientemente como en 1955) entre pastores alemanes y cuatro lobos de los Cárpatos. El objetivo era claro: aunar el temperamento, la mentalidad y la capacidad de entrenamiento de los unos con la fuerza, la constitución física y la resistencia de los otros. El resultado es un animal tremendo, con alma e instinto de lobo, leal a su dueño y a los suyos. Una criatura no apta para cualquier amo. Un ser poderoso que hay que saber manejar. Que come carne. Con verdura. Con fresas. Con manzana. Un animal de memoria ancestral. No estará en Ficoba. Porque es un lobo. Es decir, el auténtico y gran antepasado de todos los que sí estarán mañana.