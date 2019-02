Federico Buyolo: «La ciudadanía debe ser parte activa en la lucha contra el cambio climático» Federico Buyolo, en el Ayuntamiento de Donostia tras la recepción con el alcalde Eneko Goia. / MICHELENA Director de la oficina del Alto Comisionado de la Agenda 2030 El representante estatal de este órgano visitó ayer San Sebastián para participar en una charla organizada por la Fundación Cristina Enea sobre el cambio climático ESTRELLA VALLEJO San Sebastián Jueves, 28 febrero 2019, 06:55

Federico Buyolo, director de la oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030, llegó ayer a Donostia para hablar de cómo alcanzar un planeta más sostenible a todos los niveles. También desde un prisma medioambiental. Una conferencia sobre el cambio climático, organizada por Agora K2050 -iniciativa impulsada por el Ayuntamiento, el Museo San Telmo y Fundación Cristina Enea- que llega en un momento en el que Donostia suma ya seis jornadas con unos niveles de polución superiores a lo permitido. Según Buyolo, todo es cuestión de «informar y sensibilizar para transformar».

- El pistoletazo de salida a aquella Agenda 2030 se dio en 2015. Todavía quedan otros 11 años por delante, pero el tiempo pasa rápido. ¿Vamos tarde?

- España llegó muy tarde a la Agenda 2030, porque el anterior Gobierno no se puso en marcha hasta 2017 y en tres años no ha desarrollado esas herramientas de transformación política. Aunque sí que es cierto que las comunidades autónomas, las empresas y la Federación Española de Municipios y Provincias trabajaron en buena dirección. Con la creación del alto comisionado es cuando le hemos dado un impulso importante.

- Ha sido nombrado número dos del Alto Comisionado, creado recientemente. ¿Cuál es la función de este órgano?

- Es una entidad que depende del presidente Pedro Sánchez y que pone de relieve las cuestiones que desde Moncloa se entiende que tienen que estar presentes para que haya una actuación transversal desde el Gobierno. Se ha creado uno contra la pobreza infantil y otro para la implementación de la Agenda 2030. Es una especie de consultora/impulsora de políticas de desarrollo sostenible, de crear planes específicos, medir el impacto de aquellas actuaciones que llevamos a cabo y, lo más importante, informar y sensibilizar para transformar, que es lo que estamos haciendo en esta primera fase, para acercar la Agenda 2030 a los ciudadanos.

- El pasado verano, España se presentó al examen voluntario de Naciones Unidas para ver los avances en esta estrategia y suspendió en los 17 puntos. ¿Cuál considera que debe ser la prioridad?

- La desigualdad y afrontar el cambio climático. Tras la crisis, hemos vivido una desigualdad económica, pero también social y territorial. Es preciso acabar con ella, y para ello hay que ir al origen de los problemas. No se puede concebir la figura de los trabajadores pobres en países avanzados y en eso hay que trabajar. Pero también en la brecha salarial, la participación de la mujer, en el reto demográfico... El segundo concepto que debe de ser prioritario es abordar la transición ecológica de una manera justa. Todos somos partícipes del cambio climático, hay que poner mecanismos en marcha pero esa responsabilidad no puede recaer solo sobre los hombros de los ciudadanos, hay que trabajar en un modelo económico distinto.

- ¿Qué implica esa transición ecológica?

- Implica un cambio en el modelo productivo, energético, de consumo y de relación interpersonal. También en la movilidad, en garantizar que la energía sea asequible para todo el mundo. La semana pasada hicimos un acto con las ministras de Transición Ecológica y de Sanidad, en el que se trató la importancia del cambio de políticas medioambientales para mejorar la salud de las personas. Es cierto que España está catalogado como el país con mejor salud, pero en el mundo mueren más de tres millones de personas por el cambio climático y una contaminación cada vez más patente, y por eso la transición es urgente.

- Se comprometieron a elaborar una estrategia de desarrollo sostenible para recuperar el tiempo perdido. ¿Cuándo se va a materializar?

- En junio se aprobó el plan de implementación de la Agenda 2030 en España, formado por tres pilares: la gobernanza, la alineación de las políticas transformadoras y la estrategia de desarrollo. Una vez que los dos primeros puntos ya se han puesto al día, estamos centrados en esa tercera vía, haciendo especial hincapié en el proceso de participación. Esperamos tenerlo finalizado en breve, pero las elecciones del día 28 de abril retrasarán todo ligeramente.

- La Agenda 2030 requiere por tanto un cambio de mentalidad, aunque quizás esos retos suenen demasiado abstractos a pie de calle. ¿Qué hábitos deben modificarse para empezar a cumplir esos 17 objetivos?

- La agenda trata de un cambio de modelo económico, social y un respeto al medio ambiente. Y eso implica empoderar a la ciudadanía, y que sea copartícipe de las decisiones y de los cambios. Si nos damos cuenta, la Agenda 2030 es un nuevo idioma que permite conectar a distintas personas hacia un mismo objetivo: transformar el mundo para que nadie se quede atrás. Y eso se consigue a través de nuestras acciones, en nuestra manera de desplazarnos, de consumir... A todo ello, habría que sumar que las nuevas tecnologías fueran más apropiadas y más accesibles a un público mayor.

- ¿Por ejemplo?

- No se puede hablar del coche eléctrico y que éste quede tan alejado de una parte de la ciudadanía. Al fin y al cabo, somos las personas las que nos movemos por las ciudades, por eso mismo el logro es hacer a la población parte activa del cambio pero sin cargarle de excesivas responsabilidades. Por eso es importante informar debidamente sobre la Agenda 2030 y que la gente entienda que, siguiendo unas pautas, llegan las soluciones a los problemas. Ya no podemos hablar solo de educación si no hablamos también de ciudades, derechos humanos, bienestar o alianzas. La clave del éxito será que seamos capaces de generar alianzas para que todos aportemos a la consecución de la Agenda 2030.

- ¿En qué punto concreto considera que estamos siendo incoherentes con lo que exige la Agenda?

- Si tuviera que elegir solo uno, diría que necesitamos un nuevo modelo de gobernanza que refleje que el medio ambiente no termina en una administración concreta, si no que es una cuestión que debe abordarse de manera transversal. Y por sumar otra cuestión, añadiría que también se debe apostar por el presente no solo por el futuro. Es decir, una apuesta por la infancia en todos sus ámbitos: el cuidado, la protección y la educación. No podemos llegar al 2030 sin que se haya producido un cambio de mentalidad, pero no solo de las futuras generaciones, sino también de las actuales, para que la población se convierta en un transformador de sociedades inclusivas.

- ¿Considera que España puede llegar con los deberes hechos a 2030?

- Tenemos las condiciones para llegar, y para que además España se convierta en un modelo de implementación de la Agenda, porque tenemos un modelo de convivencia fundamentado en la solidaridad entre territorios y personas. Pero para ello debe existir una voluntad firme de lograr una Agenda de transformación y que consiga cambiar el modelo en el que estamos conviviendo. No se trata de crecer simplemente, sino de crecer de forma distinta.