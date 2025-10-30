Las federaciones «agradecen» a la Diputación su «receptividad en demandas históricas» sobre el deporte escolar

Las federaciones guipuzcoanas miembros del Consejo Territorial del Deporte Escolar han emitido este jueves un comunicado en el que han «agradecido» a «los responsables políticos» ... del departamento de Deportes de la Diputación de Gipuzkoa su «receptividad» ante las demandas y propuestas que han transmitido al ente foral en cuanto al Multikirola. La nota llega en una semana en la que otros miembros del Consejo han mostrado su «indignación» por cómo se ha procedido a las modificaciones que han entrado en vigor para este curso 2025/26.

Firmado por las federaciones guipuzcoanas de fútbol, atletismo, ciclismo, judo y deportes asociados, y balonmano, han mostrado su deseo de «expresar nuestra opinión en relación con el comunicado emitido por algunos de los miembros de dicho consejo», órgano en el que «hay que compartir ideas y debatir, desde el respeto, en un clima de confianza».

La diputada de Deportes Goizane Álvarez transmitió este miércoles sobre las modificaciones adoptadas que afectan al calendario y al ámbito de competición de las categorías benjamín y alevín del deporte escolar, que fueron «varias federaciones las que pidieron expresamente esos cambios». En esa línea, transmiten que «queremos agradecer la receptividad que han tenido los responsables políticos de la Diputación ante algunas de las demandas que históricamente se han planteado y que, a nuestro entender, permiten seguir avanzando hacia una formación deportiva de mayor calidad, inclusiva, igualitaria y polideportiva, respetando las diferentes sensibilidades de todos los agentes intervinientes».

Después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anula la obligatoriedad de participar en las actividades del centro escolar para poder estar inscrito en un club, «entienden» que el programa Multikirola afronta «una época de cambios en el modelo vigente hasta ahora y que el futuro requerirá modificaciones hasta consensuar el modelo que mejor se adapte a los objetivos perseguidos».

Para ello, las federaciones firmantes aseguran que «mantenemos nuestro compromiso de avanzar hacia un modelo que permita mantener las bondades de nuestro sistema, pero también seguiremos defendiendo a nuestros clubes y deportistas y planteando sus legítimas reivindicaciones en todos los foros competentes, incluido el Consejo Territorial del Deporte Escolar».