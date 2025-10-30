Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las federaciones «agradecen» a la Diputación su «receptividad en demandas históricas» sobre el deporte escolar

Las entidades de fútbol, atletismo, ciclismo, judo y deportes asociados y balonmano, las presentes en el Consejo Territorial, aseguran que «seguiremos defendiendo a nuestros clubes y deportistas»

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:36

Las federaciones guipuzcoanas miembros del Consejo Territorial del Deporte Escolar han emitido este jueves un comunicado en el que han «agradecido» a «los responsables políticos» ... del departamento de Deportes de la Diputación de Gipuzkoa su «receptividad» ante las demandas y propuestas que han transmitido al ente foral en cuanto al Multikirola. La nota llega en una semana en la que otros miembros del Consejo han mostrado su «indignación» por cómo se ha procedido a las modificaciones que han entrado en vigor para este curso 2025/26.

